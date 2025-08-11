Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Universidades estão despreparadas para a reinvenção do trabalho com IA, diz guru indiano

O engenheiro indiano Harrick Vin entende que as escolas e as universidades estão com dificuldades para acompanhar as mudanças rápidas promovidas pela tecnologia

Laura Brasil

Laura Brasil

11/08/2025 - 23h00
Chefe de tecnologia da Tata Consultancy Services (TCS), o engenheiro indiano Harrick Vin entende que as escolas e as universidades estão com dificuldades para acompanhar as mudanças rápidas promovidas pela inteligência artificial no ambiente de trabalho, que levam à necessidade de requalificação do capital humano.

Para Vin, considerado um guru na Ásia das áreas de computação e transformação digital, o modelo de educação tradicional segue muito voltado aos hard skills - ou seja, à formação técnica comprovada por diplomas e certificados - quando as transformações em curso pedem mais soft skills - isto é, habilidades comportamentais e pensamento crítico.

Essa deficiência na formação de trabalhadores nas habilidades requeridas pelas novas tecnologias representa, na visão do especialista, uma preocupação maior do que o debate em torno da destruição de empregos pela inteligência artificial.

"Uma nova geração de empregos está sendo criada. Toda tecnologia torna certos empregos menos importantes, e alguns novos empregos mais importantes. Então, o que mais me preocupa não são necessariamente as perdas de emprego, mas sim a requalificação das pessoas", comenta Vin. "Como garantimos que as pessoas estejam constantemente sendo requalificadas para se prepararem aos empregos de amanhã, e não necessariamente aos de ontem? Esse é, talvez, o maior desafio", acrescenta.

Membro da Academia Nacional Indiana de Engenharia, Vin foi professor de ciências da computação na Universidade do Texas por 15 anos, antes de entrar, em julho de 2005, no grupo Tata, um conglomerado indiano cujos negócios vão da produção de automóveis, aço e produtos químicos a telecomunicações, redes de hotéis e lojas de aparelhos eletrônicos.

Há dois anos, ele ocupa o cargo de diretor de tecnologia - CTO na sigla em inglês - da TCS, o braço do grupo em consultoria, soluções de negócios e serviços de tecnologia da informação que ajuda clientes a se adaptarem aos novos tempos.

A empresários, autoridades e jornalistas brasileiros que estiveram em Mumbai para participação de um fórum do Lide, Vin apresentou durante a visita da comitiva ao campus da TCS sua visão sobre a era em que pessoas e máquinas trabalham lado a lado, cada um potencializando o outro. "Máquinas estão auxiliando e ampliando as capacidades das pessoas, melhorando sua produtividade e qualidade de decisões. Mas as pessoas também estão continuamente ampliando as capacidades das máquinas."

Softwares mais inteligentes, desenvolvidos em prazos cada vez mais curtos, com potencial de dobrar a capacidade de produção humana a cada 12 ou 18 meses, devem provocar disrupções, e consequentemente a necessidade de reinvenção contínua em todas as indústrias e profissões.

"Neste mundo, as máquinas ficarão cada vez mais inteligentes diariamente. Assim, o papel das pessoas vai mudar fundamentalmente no dia a dia. O que eu fiz ontem provavelmente não é o que farei daqui a um mês ou três meses", disse o diretor de tecnologia da TCS.

Nesse ambiente, apenas as organizações mais dinâmicas, aquelas capazes de adotar as novas práticas de trabalho com auxílio da tecnologia, vão sobreviver, apontou Vin. Assim, a cada um ou dois anos provavelmente será necessário reinventar-se.

Com a experiência de quem, como ele mesmo contou, foi professor por metade da vida, Vin avalia que os sistemas de educação tradicionais pressupõem que uma pessoa vai usar o conhecimento obtido na universidade por 20 ou 30 anos. Porém, as transformações tecnológicas vão demandar aprendizado contínuo, o chamado lifelong learning.

O papel dos profissionais, observou, passará de meramente executar funções para o de questionar, revisar e "treinar" as máquinas. A criatividade se tornará mais importante. "Na minha opinião, os soft skills habilidades sociais, no sentido de ter pensamento crítico, ser capaz de expressar opiniões e lidar com ambiguidades, vão se tornar muito mais importantes do que os hard skills habilidades técnicas", afirmou. "O sistema educacional não está sempre preparando todos para isso, infelizmente. Eu continuo dizendo a todos os colegas acadêmicos que encontro que precisamos repensar porque as habilidades técnicas se tornarão obsoletas mais rapidamente", acrescenta.

Segundo o diretor de tecnologia, em uma era de rápidas transformações, as empresas terão que pensar sobre o futuro de tudo, buscando antecipar as inovações, para sobreviverem. Citando como exemplos em sua apresentação ferramentas como ChatGPT e Copilot, Vin considerou que quase todas as inovações da primeira geração de inteligência artificial tem como objetivo oferecer informação e automação na ponta dos dedos, com foco em aumento de produtividade e redução de custos.

Essas novas ferramentas, avaliou, são interessantes, mas não tanto quanto o que está por vir nas próximas ondas de inovação, em que, em vez de automação de tarefas, as tecnologias serão mais centradas no empoderamento da capacidade humana. Isso permitirá que as pessoas possam ir além de suas capacidades e não serem substituídas por máquinas. Um gestor de patrimônio com dois anos de experiência, deu como exemplo, pode se tornar tão bom quanto um com dez anos de experiência.

"Assim, as máquinas podem de fato ser usadas efetivamente para ajudar as pessoas a tomar melhores decisões. Será como ter um gênio trabalhando como parceiro. Meu parceiro gênio pode me tornar um CTO melhor, um cientista melhor? Eu acho que a resposta é sim. E é isso que está chegando", disse Vin.

Exploração Sexual

Adultização: vídeo de Felca expõe problema que também atinge menores em MS

O vídeo do influenciador Felca que viralizou desde a última semana denuncia a exploração sexual de crianças e adolescentes e delegada de MS reforça que os casos não são raros no Estado

11/08/2025 17h19

Vídeo de Felca expõe problema que também atinge menores em MS

Vídeo de Felca expõe problema que também atinge menores em MS Reprodução/YouTube

O assunto da “adultização” de crianças e adolescentes nas redes sociais voltou a ser palco de discussões desde a última semana, quando o youtuber Felca publicou um vídeo denunciando a exploração de menores de idades na criação de conteúdo na internet. 

O vídeo já ultrapassa 28 milhões de visualizações e ressalta o caso do influenciador digital Hytalo Santos, conhecido por vídeos ao lado de crianças e adolescentes dançando, falando sobre relacionamentos e se referindo a esses jovens como “filhos”.

Um dos casos em que Felca se aprofunda é o de Kamylla Santos, conhecida como Kamylinha, de 17 anos, que esteve no círculo desde os 12 anos. Hytalo seria o criador e publicador de cenas que expunham adolescentes com poucas vestes e com atitudes sugestivas em uma espécie de “reality show” em estilo “De Férias com o Ex”.

Em várias cenas, Kamylinha é exposta rebolando no colo de outro menor de idade, sendo filmada e aplaudida por adultos, com a justificativa da necessidade de produzir um “produto para o público”, incluindo show para adultos que incluíam danças sensuais em ambientes com consumo de drogas e álcool. 

Aos 17 anos, a adolescente realizou um procedimento de implante de silicone nos seios, que foi exposto em um vídeo de pós-operatório. 

As denúncias sobre o caso resultaram em uma investigação pelo Ministério Público do Trabalho da 13ª região e na instauração de um inquérito policial. Kamylinha teve suas redes sociais removidas pelo MP por decisão judicial e Hytalo Santos segue em investigação desde 2024. 

O influencer possui mais de 20 milhões de seguidores e, na última sexta-feira (8), também perdeu o acesso à sua conta no Instagram.

De acordo com o Ministério Público da Paraíba, a investigação contra o influenciador apura uma possível exploração de menores e as autoridades avaliam se o conteúdo veiculado nas redes possui teor sexual, o que fere o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Na época em que foi aberta a investigação, Hytalo se manifestou sobre o caso e disse que tudo é feito com consentimento das mães dos menores e que as duas principais adolescentes já são emancipadas. 

Em MS

De acordo com a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Mato Grosso do Sul tem registrado, ao longo dos anos, um aumento expressivo de casos de sexualização de crianças e adolescentes envolvendo o ambiente virtual. 

“Embora a maioria dos registros envolva pessoas comuns, há um crescimento na quantidade de investigações relacionadas a influenciadores e criadores de conteúdo. Em alguns casos, a exposição excessiva ou inadequada de crianças em vídeos e transmissões ao vivo é feita para gerar engajamento e monetização, o que de certa forma caracteriza “adultização” e, em situações mais graves, configura crime”, explica a delegada titular da DEPCA, Anne Karine Sanches Trevizan Duarte. 

Ao Correio do Estado, a delegada ressalta que o número exato de casos pode variar a cada ano, mas é nítido que a internet, especialmente as redes sociais e plataformas interativas que compreendem jogos virtuais, “têm sido utilizadas para o aliciamento, compartilhamento de imagens e indução à exposição sexual”. 

Anne também explica que, independente do consentimento, qualquer material que contenha imagens de menores de 18 anos em situação sexual explícita ou com conotação sexual é considerado CSAM (em inglês, Child Sexual Abuse Material), “material de abuso sexual infantil”. 

“O consentimento é juridicamente irrelevante, pois a lei entende que crianças e adolescentes não têm capacidade para consentir com práticas dessa natureza. Esses casos se enquadram nos artigos 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que tratam da produção, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil, com penas que podem chegar a até 8 anos de reclusão”.

Adultização

A delegada explica que a “adultização” de menores (que é quando há a exposição de crianças e adolescentes a padrões, comportamentos ou estéticas típicas do universo adulto) por si só, não configura CSAM. 

Já o material de abuso sexual infantil, que é aquele que contém nudez explicita, ato sexual ou simulação de ato sexual com criança ou adolescente, com a clara intenção sexual, sim. 

“A diferença está no conteúdo e no grau de exposição: a “adultização” pode ser um fator de risco, enquanto a produção, armazenamento e compartilhamento de material CSAM, já é crime consumado” explica e alerta: 

“Importante destacar que a expressão “pornografia infantil”, tecnicamente, não mais é recomendada, apesar de ainda ser o nome usado comumente para se referir aos crimes previstos nos artigos 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para quem realiza diversos tipos de atos envolvendo imagens de abuso e exploração sexual infantil, pois o seu uso minimiza a gravidade desses crimes”.

Dados

Conforme o Ministério da Saúde, com base no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), foram registrados, de 2020 a 2024, 3.177 casos de violência sexual em Mato Grosso do Sul. 

Desse total, 2.398 tiveram como vítimas pessoas de zero a 19 anos, o que corresponde a 75% do total das notificações. Ou seja, crianças e adolescentes representam três de cada quatro casos de violência sexual cometidos no estado. Das 2.398 vítimas crianças e adolescentes, 2.091 (87,2%) eram meninas.

Em 2025, já foram registradas 116 denúncias de violência contra criança ou adolescente no Estado, o que deixa o grupo com o maior número de denúncias entre os vulneráveis. 

A violência sexual consiste na utilização dos menores para satisfação de desejos ou com a finalidade sexual por adultos, mesmo sem haver contato físico. Pode ser como abuso sexual ou como exploração sexual. Ambas as situações são configuradas como crime, com penas que podem chegar a 30 anos de prisão. 

Diante disso, a delegada Anne reforça a importância do monitoramento dos pais e responsáveis às atividades praticadas pelos menores nas plataformas digitais. 

“A Polícia Civil orienta que pais e responsáveis acompanhem ativamente a vida digital dos filhos, conheçam as plataformas que eles utilizam e estabeleçam limites claros para uso de redes sociais. É fundamental manter diálogo aberto sobre riscos, orientar sobre não compartilhar fotos íntimas ou com roupas inadequadas e configurar a privacidade das contas. Também recomendamos que os pais estejam atentos a mudanças de comportamento e denunciem imediatamente qualquer suspeita de aliciamento ou exposição indevida”.

“Quando falamos de sexualização e exploração de crianças e adolescentes, estamos tratando de crimes sérios, que causam danos profundos para a vítima. Aqui no Estado, já conseguimos identificar e responsabilizar pessoas, inclusive com grande visibilidade, que usaram crianças e adolescentes em conteúdo sexualizado”, ressalta e complementa reforçando que a prevenção ao crime começa em casa, através de orientação, diálogo e supervisão dos pais. 

Todo cuidado é pouco

Para Anne, é fundamental ter cuidado com tudo o que é postado e divulgado na internet, seja pela criança ou pelos pais. A grande exposição, a qual todos estão sujeitos, deve ser monitorada e ser utilizada com “bom senso”. 

“O que sempre reforçamos é que a internet não é um espaço “sem lei”. Tudo o que é feito ali deixa rastros e pode ter consequências graves. Quando essa exposição é feita de forma inadequada ou sexualizada, os riscos se multiplicam: não é só a segurança física que fica comprometida, mas também a reputação, a autoestima e até oportunidades futuras”, afirma. 

“Proteger a identidade digital das crianças significa pensar antes de publicar, restringir acessos, evitar dados e imagens que possam ser mal utilizados, e ensinar desde cedo o uso consciente da internet. É como ensinar a atravessar a rua: pode parecer simples, mas é uma proteção vital para o resto da vida”, conclui. 

Denuncie

O "Disque 100" é um serviço telefônico gratuito e anônimo do governo brasileiro para denúncias de violações de direitos humanos. Ele recebe, analisa e encaminha denúncias relacionadas a diversos grupos vulneráveis e temas, como crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, entre outros. 

Para fazer uma denúncia, basta ligar para o número 100 de qualquer telefone, fixo ou móvel, de qualquer lugar do Brasil, e a ligação é gratuita. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.  

Prevenção

Ação terá mamografia de graça a partir de quarta-feira no Centro da Capital

A carreta do Hospital do Amor ficará no Pátio Central Shopping de 13 a 15 de agosto oferecendo atendimento para mulheres de 40 a 69 anos

11/08/2025 16h52

Hospital e Shopping de Campo Grande oferecem mamografia grátis

Hospital e Shopping de Campo Grande oferecem mamografia grátis Divulgação

A carreta do Hospital do Amor chegará ao Centro de Campo Grande, a partir de quarta-feira (13), levando exames de mamografia, de graça, nos dias 13, 14 e 15 de agosto, das 7h às 17h, em frente ao Pátio Central Shopping.

Durante a ação, serão disponibilizados 60 exames gratuitos de mamografia por dia, para mulheres com idade de 40 a 69 anos. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, garantindo mais praticidade e acesso rápido ao serviço.

O objetivo da iniciativa é ampliar o acesso a exames preventivos, reforçando a importância do diagnóstico precoce e contribuindo para a saúde da população.

O Shopping do Centro, fica localizado na Rua Marechal Rondon, 1380.

Dados nacionais

Segundo o Instituto, este é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres brasileiras. Para cada ano de 2023 a 2025, foram estimados 73.610 novos casos, o que representa uma incidência de 41,89 casos a cada 100.000 mulheres.

Além disso, o câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres do Brasil, com uma taxa de mortalidade no ano de 2021 de 11,71 a cada 100 mil mulheres, o que corresponde a 18.139 óbitos. 

Diante destes dados, a detecção precoce e a prevenção primária desempenham um papel crucial na redução dos números da doença.

O acesso à informação, exames de rotina e cuidados com a saúde são essenciais para que a população feminina esteja preparada para identificar os sinais e buscar ajuda o quanto antes, se necessário. 

Sintomas

Os sintomas mais comuns do câncer de mama incluem a presença de um nódulo ou caroço na mama, alterações na pele da mama (como aspecto de casca de laranja ou retração), alterações no mamilo (como inversão ou secreção), nódulos ou inchaço nas axilas, e menos frequentemente, dor na mama.

O autoconhecimento e a percepção dos sinais são estratégias fundamentais para reconhecer, o quanto antes, quando algo não vai bem em si mesmo. Por isso, além da mamografia, é importante que as mulheres realizem o autoexame regularmente. 

