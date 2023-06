Vagas de trabalho online indicam preferência por brancas ou com 'boa aparência', segundo pesquisa

Demarcação

Com estudo finalizado em 2016, terra indígena está próxima de ser homologada pelo Governo Federal

O Governo Lula por meio do Ministério dos Povos Indígenas encaminhou a demarcação da terra indígena Ypoi Triunfo, da etnia Guarani Nhandeva, localizada em Paranhos, cerca de 460 km de Campo Grande.

O processo demarcatório do território de aproximadamente 20 mil hectares (19.756) habitado por cerca de 900 indígenas, será viabilizado por meio do Ministério dos Povos Indígenas, que enviará à pasta da Justiça os processos para a demarcação desta e de outras 12 terras indígenas no país.

O novo processo demarcatório se soma às seis terras homologadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no fim de abril. Além de Mato Grosso do Sul, os processos demarcatórios acontecem em Minas Gerais, Bahia, Pará, Alagoas, São Paulo e Paraná.

Anteriormente contestadas, os estudos sobre as demarcações do território já foram finalizados pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o que impossibilita qualquer questionamento externo sobre o território ocupado pelos indígenas.

Diante dos avanços, os povos indígenas aguardam o Ministro da Justiça, Flávio Dino, assinar a portaria declaratória de oficialização acerca dos limites dos territórios demarcados. Após a assinatura de Dino, caberá a Casa Civil e a Presidência da República a homologação do território.

Para além das áreas sob processo demarcatório, o Governo Lula já homologou seis terras indígenas neste ano: TI Kariri-Xocó, em Alagoas; TI Arara do Rio Amônia, no Acre; TI Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul; TI Tremembé da Barra do Mundaú, no Ceará; TI Avá-Canoeiro, em Goiás; e TI Uneiuxi, no Amazonas.

Cabe destacar que no início do ano, a Funai retomou o procedimento de envio desses casos para a Casa Civil, atualizando a situação dos casos indígenas em março deste ano. Desde a ocasião, a pasta passou a fazer a análise de cada uma dessas demarcações.

Imbróglio

Com a demarcação encaminhada, o território indígena de Paranhos perpassa por trâmites há muito tempo. Em 2016, o Governo Federal já havia sinalizado que o território com perímetro aproximado de 97 km. Em uma das justificativas postas pelo Governo Federal para demarcar o território era de que a economia do município estaria baseada “principalmente na pecuária e agricultura (mandioca, milho e soja), além da extração de erva-mate”.

Segundo o relatório, o processo de colonização da região e de expropriação territorial dos Guarani Ñandeva consolidou-se no final do século XIX, com a concessão dos ervais para a extinta Companhia Matte Larangeira, “seguida de ações de grilagem de terras por colonos, respaldadas pelo governo estadual.”

O levantamento antropológico destacou que o espaço ocupado pelos indígenas foi gradativamente ocupado por não-índios a partir de 1870, por meio de concessões de terra por parte do Estado.

“O Estado concedeu a particulares grandes extensões de terras que incidem sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos Guarani; a partir de 1916, com a flexibilização do monopólio da Cia Matte Larangeira, algumas áreas foram vendidas, enquanto outras foram griladas, construindo-se a imagem tendenciosa de vazios demográficos”, diz trecho do estudo.

De acordo com o processo, os trâmites realizados à época foram determinantes para a fixação massiva de não-índios, “obrigando os Guarani Ñandéva a deixar de estabelecer moradias nos tekoha Ypoi e Triunfo.”

Lista dos proprietários das terras indígenas à época do estudo, além do tamanho do território ocupado por cada um na ocasião.

Ocupante Imóvel Tempo de ocupação do imóvel Área do imovel na terra indígena (hectares) Pedro Fagotti e outros Fazenda Espadim Não Informado 460,0000 Antonio Godinho Machado Fazenda Mafram 40 Anos 276,0000 Aldes Tavares Vieira Chácara Estrela Da Manhã 15 Anos 78,2527 Marcos Antonio de Matos Fazenda Passo Domingo 08 Meses 76,8000 Armindo Fisher e outros Fazenda Fisher 12 Anos 820,5627 Sebastião Nilso Mendes e outra Fazenda Cabeça De Boi e Ponta de Tábua Não Informado 863,8900 Giroldo Luziano Mattos Estância Sossego Das Meninas 01 Ano 67,0738 Firmino Aurélio Escobar Fazenda São Luiz 17 Anos 219,4746 Incra Fazenda Beira Rio (Assentamento) 05 Anos 2628,6290 Euzebio da Silva Andre Junior (Espolio de Euzebio da Silva Andre) Fazenda Mariluz 19 Anos 859,0000 Adenir Dos Santos Lemes Fazenda Pacuri Não Informado 121,0000 Valdir Dos Santos Lemes Fazenda Pacuri Não Informado 121,0000 Agr. Angelita Ltda Fazenda Angelita 19 Anos 2107,2284 José Maria Varago (Espolio) Fazenda Pasto Verde 13 Anos 655,0000 Jose Cristovao Torquato Fazenda Pacuri 08 Anos 519,0000 Pedro Gesualdo Fazenda Espigão 32 Anos 382,1429 Carlos Antenor Consoni Fazenda Triunfo 32 Anos 1679,0830 Pedro Gesualdo Fazenda Pacuri II 15 Anos 4356,0000 Antenor Consoni E Outros Fazenda Cafelândia Não Informado 1604,0650

