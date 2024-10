Van escolar é usada como propaganda eleitoral em Nioaque

Van escolar com adesivos do Dr. Juliano Marchetti (PSDB), candidato à prefeito de Nioaque - Foto: Reprodução

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Uma van escolar foi flagrada transitando por Nioaque com adesivos de campanha eleitoral do candidato Dr. Juliano Marchetti (PSDB), apoiado também pelo atual prefeito da cidade, Valdir Couto Junior.

Segundo consta nas imagens gravadas por um denunciante, um homem de chapéu, aparentemente o motorista do veículo, é acusado de crime eleitoral ao rodar com a van adesivada e levando cadeiras e mesa à uma escola pública para utilizá-las nas eleições de domingo (6). De acordo com a pessoa que gravou o vídeo, ele iria chamar a polícia. Confira o vídeo:

Ainda na gravação, não foi informado o nome do motorista e suposto proprietário da van, mas nos documentos da Prefeitura e do veículo, é apontado como Rogério P. da Silva, contratado desde 2019 pelo executivo municipal de Nioaque por meio de Microempresa (ME), para transporte de alunos da rede pública na ''Linha 17 Fazenda Triângulo B''.

Além disso, esta mesma van teria sido usada para uma carreata irregular do candidato na última terça-feira (1º). Segundo consta no perfil de Juliano no site DivulgaCand do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Valdir Couto Junior é um dos principais doadores para a campanha do candidato do PSDB, com R$ 5 mil doados.

Agora, Rogério e o Dr. Juliano Marchetti devem responder por abuso de poder econômico, ou seja, quando há a “utilização excessiva, antes ou durante a campanha eleitoral, de recursos materiais ou humanos que representem valor econômico, buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando assim a normalidade e a legitimidade das eleições”, segundo consta no próprio TSE.

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com o atual prefeito da cidade e apoiador do candidato referido na denúncia, mas até o momento da publicação desta notícia não obteve retorno.

Não é a 1ª vez...

No dia 18 de setembro, a Polícia Federal fez uma devassa no prédio do programa Mais Social na cidade de Nioaque e na residência do coordenador do programa de assistência no município.

A operação ocorreu depois que a Polícia Federal recebeu denúncias de que o servidor público estadual Taliel Vargas Couto de Souza, coordenador do programa em Nioaque nomeado pelo governo estadual em julho deste ano, estaria ameaçando excluir do programa aqueles que não votassem no candidato tucano na disputa, o Doutor Juliano (PSDB).

Os policiais tiveram de chamar um chaveiro porque não encontraram o coordenador do programa para destrancar a porta. Taliel é primo do atual prefeito de Nioaque, Valdir Couto de Souza Júnior (PSDB), e sua nomeação para o cargo de coordenador do programa social vale desde 15 de julho. Em todo o Estado, o programa atende em torno de 55 mil famílias carentes.

Pesquisa

A primeira pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) e Correio do Estado, no período de 12 a 15 de setembro deste ano, junto a 303 moradores de Nioaque (MS) com 16 anos ou mais de idade, revela que, se as eleições municipais fossem hoje, o candidato a prefeito pelo PP, advogado André Bueno Guimarães, seria o novo gestor do município.

Na pesquisa espontânea, quando não são oferecidas opções de nomes aos entrevistados, André Bueno lidera, com 43,23% das intenções de voto, enquanto o seu adversário, o candidato do PSDB e médico Juliano Rodrigo Marcheti, o Dr. Juliano, tem 36,63%, e 20,13% ainda estão indecisos.

Já no levantamento estimulado, quando são oferecidas opções de nomes aos entrevistados, André Bueno continua à frente, com 46,53% dos votos, enquanto o Dr. Juliano vem logo atrás, com 38,61%. Outros 1,32% vão votar em branco ou anular o voto, e 13,53% estão indecisos.

Saiba

Juliano teve sua candidatura oficializada pelo partido em agosto e, além de ser apoiado pelo atual prefeito de Nioaque, há um coligação entre PSD, PT, PcdoB, PV, Republicanos, União Brasil e PSB. Na sua chapa, o candidato à vice é o policial militar Rodney (PSD).

*Colaborou Daniel Pedra e Neri Kaspary

** Matéria alterada às 16h31 para acréscimo de informação

Assine o Correio do Estado