Cidades

Cidades

Vândalos causam "apagão" em decoração natalina de R$ 900 mil

Segundo a Prefeitura de Bonito, a iluminação inaugurada recentemente deixou de funcionar por ação de terceiros

Laura Brasil

29/11/2025 - 11h30
Cerca de quatro dias após a inauguração da iluminação de Natal, que custou R$ em torno de 900 mil, a Prefeitura Municipal de Bonito informou, neste sábado (29), que a iluminação da decoração foi desligada devido a atos de vandalismo.

Por meio de nota, o Executivo Municipal informou que parte da iluminação na Rua Pilad Rebuá foi afetada após os fios elétricos serem desconectados.

A empresa contratada para realizar o serviço verificou o local e constatou o problema. Ainda conforme a nota, a prefeitura pediu que a população auxilie na conservação da decoração natalina.

 

Leia a nota:

"O Município pede à população que ajude a cuidar da decoração natalina, um patrimônio coletivo que deixa nossa cidade ainda mais bonita e acolhedora nesta época do ano.
A Prefeitura também solicitou à Guarda Municipal e à Polícia Militar que redobrem a atenção e intensifiquem a fiscalização nos locais decorados."

Polêmica sobre o custo

Devido à repercussão entre a população sobre o Natal Mais Bonito 2025, a prefeitura prestou esclarecimentos após a publicação da empresa vencedora do processo licitatório.

A manifestação ocorreu em outubro deste ano e destacou que se trata de um evento tradicional que embeleza o município durante as festividades.

O resultado do processo de escolha da prestadora de serviço responsável pela instalação da iluminação foi publicado no dia 29 de outubro, no Diário Oficial dos Municípios.

Embora o valor homologado na ata de registro de preços seja R$ 2.099.000,00, foi informado que apenas R$ 900 mil foram gastos.

"A homologação do processo licitatório tem como objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada em montagem, manutenção e desmontagem, com locação de estrutura e fornecimento de materiais necessários para a decoração natalina em Bonito.

O resultado do processo foi adjudicado e homologado em favor da empresa Line Up Comunicação Eventos e Tecnologia Ltda., com valor total de R$ 2.099.000,00 (dois milhões e noventa e nove mil reais).

Esse valor corresponde ao montante total da ata de registro de preços, que tem validade de um ano e pode ser prorrogada para 2026. No entanto, a expectativa é que, para a edição de 2025, o município invista cerca de R$ 900 mil dentro desse contrato, e não o valor total da ata", diz a nota.

Repercussão

Nas redes sociais, a publicação na página da Prefeitura de Bonito com fotos da decoração gerou debate. Alguns munícipes ironizaram o valor, alegando que os enfeites seriam reutilizados de anos anteriores 

Os comentários ficaram divididos, com críticas e também elogios de outros usuários.

 

Divulgação Prefeitura de Bonito

Antigos problemas

No ano anterior, também na rua Polád Rebuá, a principal avenida do município, parece ter virado palco para transtornos neste período, houve o problema de a iluminação ter sido arrancada mais de uma vez, conforme noticiou o Correio do Estado. Nesse caso, os danos ocorreram devido a veículos que não respeitaram o limite de altura da via.

Em 2024, a fiação foi arrancada por duas vezes, para evitar outros transtornos, a fiação chegou a ser instalada "mais esticada". 

Além disso, foi relatado que, devido à imprudência de motoristas com veículos acima da altura permitida, a fiação foi completamente arrancada, danificando todo o trabalho realizado na via.

O Departamento de Trânsito de Bonito (Demtrat) teve quem entrar em cena e instalou várias placas sinalizando o limite de altura da via, fixado em 4 metros.

 

TRAGÉDIA

Ciclone deixa 120 mortos e 130 desaparecidos no Sri Lanka

Boa parte do país ficou submersa, com dezenas de pessoas presas nos telhados das casas para fugir da água

29/11/2025 13h15

Mapa Sri Lanka - País na Ásia Meridional

Mapa Sri Lanka - País na Ásia Meridional

O ciclone Ditwah, que atingiu o Sri Lanka na sexta-feira, 28, provocou mais de 120 mortes e 130 desaparecimentos. Boa parte do país ficou submersa, com dezenas de pessoas presas nos telhados das casas para fugir da água. As inundações afetaram quase 400 mil pessoas em todo o país, forçando cerca de 45 mil a buscar abrigo.

A intensidade do ciclone sobrecarregou os serviços de emergência do Sri Lanka, mas os resgates têm sido dificultados por interrupções nos sistemas de transportes e telecomunicações.

A região mais afetada é a central da ilha, a cerca de 160 quilômetros ao norte da capital, Colombo. No leste do país, quase uma centena de estudantes estão ilhados em alojamentos estudantis sem comida ou água potável, enquanto as águas da enchente se aproximam do campus universitário.

Apesar do número oficial de 120 mortes, autoridades temem que o estrago seja bem maior: apenas um dos distritos, Badulla, na região central, contabiliza 50 mortes e 41 desaparecimentos, segundo informou a prefeitura ao New York Times.

O desastre natural agrava as dificuldades de um país que ainda tenta superar as cicatrizes de décadas de guerra civil e de uma recente crise econômica.

Os serviços ferroviários estão suspensos e muitas rodovias estão bloqueadas. Foram relatadas interrupções generalizadas nas comunicações e um quarto da população está sem energia elétrica

O Ministério das Relações Exteriores da Índia informou ter enviado 27 toneladas de suprimentos por via aérea e marítima, incluindo barracas, cobertores e kits de higiene, além de equipes de resgate com 80 pessoas para auxiliar nos esforços de emergência.

Os Estados Unidos também destinaram US$ 2 milhões para apoiar os esforços de socorro imediato, segundo a Embaixada dos EUA em Colombo.

Cidades

Escola é condenada a pagar R$ 15 mil por "comportamento brusco" de professora contra criança

Desembargadora destacou que profissional adotou postura brusca e desproporcional ao lidar com o aluno, ocasionando desconforto e choro da criança

29/11/2025 13h12

Foto: Reprodução TJMS

Continue Lendo...

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) manteve, por unanimidade, a condenação de uma escola particular da capital ao pagamento de R$ 15 mil de indenização por danos morais a um aluno, com menos de 4 anos de idade à época dos fatos, em razão de conduta de professora durante o atendimento escolar.

Conforme os autos, imagens de câmera de segurança registraram que a professora responsável pela turma adotou postura brusca e desproporcional ao lidar com o aluno, ocasionando desconforto e choro da criança. O material, somado aos depoimentos colhidos, levou o juízo de origem a reconhecer a ocorrência de falha da unidade escolar na prestação do serviço.

O colegiado analisou recurso apresentado pela instituição de ensino contra sentença da 2ª Vara Cível de Campo Grande, que havia fixado indenização ao menor, representado por sua mãe. A escola buscava a reforma integral da decisão ou, de forma subsidiária, a redução do valor, o que não aconteceu. 

No recurso, a escola alegou que a profissional apenas tentava conter o aluno durante uma crise comportamental. Alegou ainda ter adotado medidas imediatas ao ser comunicada do ocorrido e mencionou o arquivamento do inquérito policial instaurado sobre o caso.

Ao votar contra o pedido da escola, a juíza Elisabeth Rosa Baisch, ressaltou que a responsabilidade das instituições de ensino é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Destacou também que o arquivamento do procedimento criminal não impede o reconhecimento da responsabilidade civil, dada a independência entre as esferas.

“Cumpre lembrar que a escola, além de prestar serviço educacional, assume dever de vigilância e guarda em relação às crianças sob seus cuidados, devendo adotar medidas pedagógicas adequadas e proporcionais para lidar com eventuais dificuldades comportamentais. Diante desse contexto, restando caracterizado o ato ilícito e o nexo causal, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização por dano moral”, destacou a desembargadora em seu voto.

A 4ª Câmara Cível entendeu que o valor fixado em primeiro grau, de R$ 15 mil, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação, está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da situação e a necessidade de desestimular práticas semelhantes. A sentença cabe recurso. 

