Promoções da Black Friday atraem consumidores e, consequentemente, golpistas - Foto: Arquivo / Correio do Estado

A Black Friday, evento que oferece descontos em variados tipos de produtos e serviços, será realizada no dia 24 de novembro neste ano.

A data, que é tradicional nos Estados Unidos, sendo realizada sempre na última sexta-feira de novembro, após o feriado americano de Ação de Graças, foi incorporada ao calendário do varejo no Brasil em 2010.

A cada ano, o evento promocional atrai mais clientes, que aguardam pelo dia, que aguardam o evento para comprarem itens que estão planejando, na expectativa de conseguirem preços mais baixos e, muitas vezes, antecipando as compras de fim de ano.

Para este ano, a Prefeitura de Campo Grande estima que seja injetado no comércio R$ 50 milhões com a Black Friday.

O movimento intenso, tanto em lojas físicas quanto em lojas online, é um prato cheio para atuação de golpistas ou até para empresas que tentam enganar o cliente oferecendo falsos descontos, conhecidos como maquiagem de preços, ou o popular "black fraude".

Desta forma, é importante o consumidor ficar atento e monitorar preços, além de outros cuidados, para evitar cair em golpes.

Para que a data não vire pesadelo, economistas, superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon) e Serasa dão dicas para que o consumidor não caia em golpes e faça suas compras com segurança e tranquilidade.

O Correio do Estado compilou algumas dicas para você não cair em uma cilada:

Dicas

Não clique em links desconhecidos

Mensagens distribuídas por WhatsApp, que oferecem descontos, costumam ser usadas para capturar o e-mail e, em seguida, dados bancários de consumidores.

Mesmo os links recebidos por amigos e familiares podem baixar malware em seu dispositivo ou direcioná-lo para páginas que coletam dados pessoais. Se você está na dúvida, ao invés de clicar no link, digite-o no seu navegador.

Consulte a reputação da loja

Em caso de compra online, encontrou um site desconhecido com ofertas tentadoras? Antes de comprar, consulte a lista do Procon e também o Registro.br, na sessão "Whois", que informa quem registrou o site.

Golpistas geralmente usam endereços de e-mail gratuitos para registrar o domínio (Hotmail, Gmail, etc).

Desconfie de preços muito baixos e descontos

A dica vale para o pré-Black Friday: monitore o valor do produto desejado antes.

Algumas lojas, tanto físicas quanto online, costumam aumentar muito o preço antes da Black Friday e na data voltam ao preço original alegando grande desconto.

O Procon de Campo Grande realizou pesquisa de preços que apontam que vários itens tiveram aumento de valor dias antes da data de promoção, o que pode indicar a chamada "maquiagem de preços", que é quando o produto volta para o valor original, mas é anunciado como desconto.

Na internet, produtos com valor muito abaixo do de mercado pode ser falsificado ou pode se tratar de golpe. Verifique se a loja oferece nota fiscal. Além disso, verifique se o valor descontado não foi embutido no frete.

Não confie em promoção de redes sociais

Desconfie de mensagens SMS e anúncios no Facebook que não sejam de páginas oficiais. Essa é a uma das modalidades dos golpistas. Para confirmar se a oferta exibida na rede social é real, entre no site oficial do varejista e busque o produto anunciado.

Faça um planejamento

Faça lista de compras, estabeleça prioridades e estipule valor máximo a ser gasto. Com tantas ofertas, é comum cair na tentação do consumismo e acabar comprando produtos por impulso.

Antes de efetuar a compra, pense realmente se você está economizando dinheiro ou gastando com um produto de que você não precisa necessariamente. Se você não está precisando, o que era para ser economia pode acabar com você endividado.

Cautela nos gastos

Não gaste mais do que você conseguirá pagar. Lembre-se que no início do ano há tributos como IPTU e IPVA, além de matrícula em escolas caso você tenha filhos.

Caso não tenha como pagar à vista, evite crediário com juros e divida a compra no número mínimo possível de parcelas, no caso de parcelamento com juros.

Fique atento ao prazo de entrega

Muita gente aproveita a Black Friday para fazer as compras de Natal. É importante prestar atenção ao prazo de entrega para não correr o risco do produto não chegar a tempo.

Na data, é muito comum que os prazos sejam maiores e podem passar de 30 dias.

Verifique as políticas de troca e devolução

Algumas lojas costumam restringir a devolução ou troca de produtos comprados em promoções. Se você mudou de ideia sobre uma compra é possível que encontre dificuldade.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, compras feitas fora de lojas físicas, como internet, catálogos ou telefone, podem ser canceladas no prazo de sete dias a partir da entrega do produto, mesmo que ele não apresente nenhum defeito.

Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), mesmo que a loja declare possuir uma política de trocas diferente no momento da venda, o direito de arrependimento em sete dias precisa ser respeitado, já que a troca e o arrependimento não se confundem.

No caso de lojas físicas, não é previsto o direito de arrependimento e cada estabelecimento tem uma política.

Garanta sua própria segurança

Como já dito anteriormente, a primeira dica é verificar se o site é confiável. Também é de extrema importância não utilizar redes wi-fi públicas e sob nenhuma hipótese realizar transações bancárias ou com senhas em conexões que não sejam particulares.

Outra dica é sempre utilizar máquina com antivírus, navegador e sistema operacional atualizado e firewall ativados.

Não esqueça seus direitos

São seus direitos: trocar o produto caso ele venha com defeito; desistir de compra online em até sete dias; a troca de item comprado em loja física não é obrigatória, fique atento a política de troca da empresa; atraso na entrega pode gerar ressarcimento ou substituição do produto.

Reclame

Se você foi lesado ou caso se deparou com propagandas enganosas ou outro tipo de lesão aos seus direitos, você pode fazer a denúncia no Procon, através do telefone 151.