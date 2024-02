Veja estratégias para estudar para o concurso nacional unificado

PREVENÇÃO

Ações são direcionadas para bairros com maior incidência de casos

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Zika e Chykungunia, é reforçado com o uso de drones em Campo Grande.

De acordo com a prefeitura, os equipamentos são utilizados para o mapeamento e fiscalização de terrenos baldios nas regiões com maior incidência de casos confirmados dessas doenças.

Ainda segundo a administração municipal, os drones proporcionam celeridade e precisão durante as fiscalizações, isto porque é possível, em um curto espaço de tempo, mapear e identificar dezenas de terrenos baldios que possam ter criadouros do mosquitos.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) identifica as áreas de risco e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) direciona as ações fiscalizatórias.

As imagens obtidas são encaminhadas para análise dos auditores fiscais e a correta identificação dos terrenos baldios sem a devida manutenção.

Após a identificação do foco, são elaborados os relatórios fiscais e logo são encaminhados como notificações aos seus respectivos proprietários para a correta manutenção de seus imóveis.

Em uma das ações realizadas neste mês, no Bairro Vivendas do Parque, local com alta incidência de casos confirmados, em duas horas, drones sobrevoaram uma área de 890 mil m² (ou 89 hectares), compreendendo todo o bairro. No total, foram 55 quadras monitoradas pelos drones.



Outra ação realizada com o apoio de drones aconteceu no bairro Parati, onde o bairro todo foi fiscalizado pelos drones em cerca de 2h30.

A secretária municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Kátia Sarturi, ressalta que o uso de novas tecnologias desempenha um papel fundamental no combate à dengue, Zika e Chykungunia;

“Entendemos que o melhor caminho é atuar no combate às arboviroses de forma conjunta entre as Pastas Municipais, o que resulta em uma melhor efetividade das ações de prevenção. E com a utilização do drones temos a oportunidade de identificar potenciais criadouros de mosquitos em áreas que seriam de difícil acesso, ficam totalmente acessíveis para identificação”, disse.

Dengue

Enquanto boa parte do Brasil enfrenta a pior situação desde que a dengue voltou a assustar, no início dos anos 80 do século passado, em Campo Grande a situação é contrária, com o menor número de casos dos últimos anos.

Conforme reportagens do Correio do Estado, a situação pode ser explicada pela soltura dos mosquitos wolbiros, que são Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia, que impede que os vírus da dengue, da zika, da chikungunya e da febre amarela se desenvolvam dentro do inseto, contribuindo para a redução dessas doenças.

Outro fato que contribui para a incidência menor de casos são as chuvas irregulares e abaixo da média, que têm ocorrido na Capital.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), Campo Grande teve, até o dia 17 de fevereiro, 197 casos confirmados de dengue neste ano, sem mortes, e está classificada como baixa incidência para a doença.

Em todo o Estado, são 3.207 casos notificados como suspeitos e 1.040 confirmados de dengue, além de uma morte, de uma menina de 1 ano, moradora de Maracaju.

No Brasil, até o último dia 17, havia sido registrado 653.656 casos prováveis, alta de 294% em comparação com o mesmo período do 2023, ano em que o país bateu recorde de mortes pela doença.

O atual patamar nunca foi atingido tão rapidamente, segundo dados do ministério. A pasta projeta que o país pode atingir os 4,2 milhões de casos até o fim do ano.