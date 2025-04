Velório do papa: 90 mil já se despediram de Francisco; 2º dia teve fila de apenas 15 minutos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Cerca de 90 mil pessoas já passaram pela Basílica de São Pedro para se despedir do papa Francisco, segundo informado pelo Vaticano na tarde desta quinta, 24.

A contagem foi feita até as 19h (14h de Brasília). O segundo dia teve um fluxo menos intenso de peregrinos e filas mais organizadas. Fiéis relataram ter enfrentado apenas 15 minutos de espera ao final da tarde na capital italiana. O dia foi marcado por picos no fluxo de visitantes.

Cenário bem diferente do dia anterior: as despedidas se iniciaram na quarta-feira, 23, com relatos de até cinco horas de fila, e gente entrando na basílica até as 5h30 da manhã. As visitas foram suspensas por 1h30, apenas para realizar a limpeza na igreja.

Muitos grupos de jovens marcaram presença no velório. Eles estavam em Roma para a canonização de Carlo Acutis, que ocorreria no domingo, 27, mas foi cancelada após a morte do pontífice.

"Vínhamos para a canonização, mas fomos surpreendidos com a morte do papa. De todas as formas, estamos felizes de poder nos despedir do papa Francisco, e estaremos no funeral no sábado", afirma a hondurenha Suyapa Yanes, coordenadora de um grupo de adolescentes que veio da diocese de Wilmington (EUA).

Na fila, uma vestimenta frequente é a camiseta da "Celeste", como é conhecida a seleção argentina. "É muito forte para um argentino viver isso aqui. Acompanhamos de perto a saúde do papa e é muito inspirador ver como ele foi muito forte, que sempre ia adiante e vivia tudo com senso de amor. Nós, argentinos, temos muito a aprender com ele", afirma a psicóloga Rosario Romero.

"Estamos ansiosos por participar deste momento", afirma o capixaba Tiago Ventura. "Chegamos em Roma há dois dias e ontem não encaramos a fila, mas hoje estamos dispostos a esperar duas horas para vê-lo."

Nesta sexta-feira, 25, o Vaticano espera uma quantidade maior de pessoas devido ao feriado na Itália (Dia da Liberação) e à concentração de quem chega para participar do funeral no sábado, 26.