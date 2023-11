Tragédia

Laudo apontou que o jovem levou 23 facadas, o que foi considerado de "extrema brutalidade" pelo juiz

A Justiça do Rio de Janeiro converteu em preventiva a prisão de Jonathan Batista Barbosa e Anderson Henrique Brandão, presos em flagrante suspeitos de matar a facadas, na madrugada do último domingo (19), o estudante sul-mato-grossense Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos.

Laudo da necropsia apontou que Gabriel levou 23 facadas, o que foi considerado pelo juiz Rafael de Almeida Rezende de "extrema brutalidade".

"A gravidade em concreto do delito demonstra a periculosidade dos custodiados e a necessidade de prisão para resguardar a ordem pública", decidiu.

Um dos suspeitos foi preso pela Polícia Militar, logo após a ocorrência, e o outro foi detido pela Polícia Civil na tarde do domingo, na Lapa, região central do Rio.

O primeiro homem que foi detido já havia sido preso na sexta-feira (17) por furto e receptação, mas uma decisão judicial o liberou no mesmo dia. O homem também tem ficha criminal por homicídio, roubo, porte de arma de fogo e lesão corporal.

O Crime

Gabriel Mongenot estava no Rio de Janeiro para ir ao show da cantora e compositora norte-americana Taylor Swift, que trouxe ao Brasil a "The Eras Tour", com agenda na capital fluminense e em São Paulo.

Segundo testemunhas, Gabriel cochilava na areia da praia de Copacabana, localizada na zona do sul do Rio de Janeiro, acompanhado de amigos, que conversavam quando foram abordados por dois criminosos, que anunciaram o assalto.

Uma prima que acompanhava o rapaz e estava no grupo de amigos revelou que os pertences do grupo estavam guardados em um carro, o que irritou os assaltantes. Segundo a menina, Gabriel acordou e se levantou com os gritos, momento que foi atacado pelos homens, que pensaram que ele estaria reagindo ao assalto.

A vitima não resistiu aos ferimentos, e morreu no local.

Despedida

Gabriel era filho único da secretária-adjunta de Assistência Social de Campo Grande (SAS), Inês Mongenot, e foi enterrado no Cemitério Santo Antônio, em Campo Grande, na última terça-feira (21).

Familiares contaram à reportagem que o jovem havia começado faculdade de medicina na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, com o desejo de ajudar a avó, que tinha Doença de Parkinson, mas que após dois anos de curso decidiu realizar outro sonho, e saiu de Mato Grosso do Sul para estudar engenharia aeroespacial na Universidade Federal de Minas Gerais.

Nas redes sociais, Gabriel se descrevia como um estudante "encantado por temas de exploração espacial, descobertas científicas e música", e afirmava ainda que buscava "desafios que me coloquem em cenários em que eu possa aprender e contribuir".

