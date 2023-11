O calor extremo pode ter dificultado a vida dos estudantes que estão prestando o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Campo Grande. Com 37ºc, registrado no início da tarde deste domingo (12), vendedores ambulantes e formandos aproveitaram para lucrar com o calorão em frente aos locais de prova.

Na Universidade Uniderp, ambulantes apostaram na venda de água gelada, canetas, doces e biscoitos. Até o fechamento dos portões ao meio dia, os vendedores relataram que todo o estoque de água havia sido vendido.

"Eu trabalho com cesta café da manhã e maçã do amor, mas nas épocas de evento eu faço meus biquinhos com a venda de água com salgado. Já tem mais de cinco anos que eu vendo aqui no Enem. Quando tem um show eu também vou, mas meu foco mesmo é o Enem pra fazer um extra. Hoje mesmo vendi tudinho as minhas águas", conta a vendedora, Paola de Oliveira Lima, de 38 anos.

Mas, não foram só os ambulantes que fizeram da ocasião a razão para ganhar um dinheiro extra. Acadêmicos de Medicina, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), apostaram na venda de água gelada e doces para ajudar nas despesas da tão sonhada formatura.

"A gente está vendendo para ajudar na formatura, mesmo que estejamos no primeiro ano do curso, já estamos nos organizando para juntar essa quantia. Além disso, é importante vir dar esse apoio para o pessoal que está chegando para fazer a prova. No ano passado esse era nosso local do exame e estamos aqui dando esse apoio, essa animação, fazendo uma pessoa rir porque a gente sabe que é importante descontrair o pessoal que está ansioso com o Enem", revela a universitária, Ana Carolina Roda Aguilera, de 21 anos.

O segundo e último dia de provas do Enem terá a duração de cinco horas com a aplicação de 45 questões Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia) e 45 questões de Matemática e suas Tecnologias.

Em Mato Grosso do Sul são esperados 33 mil estudantes neste domingo (12), já que na primeira etapa da prova foi registrada uma abstenção de 29,5%, ou seja, 14.004 candidatos a menos do total de 47 mil participantes inscritos.

