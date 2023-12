Boletim epidemiológico

Após dois meses sem vítimas fatais, o Estado volta a registrar mortes por dengue e chega a 42 óbitos neste ano

Para o próximo ano, uma epidemia de dengue ainda mais severa está prevista devido ao surgimento do sorotipo 3. Gerson Oliveira/ Correio do Estado

Mato Grosso do Sul registrou dois novos óbitos por dengue e mais 173 novos casos confirmados pela doença no período de uma semana. As informações são do novo boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde (SES) divulgado nessa quarta-feira (20).

De acordo com o boletim, os números já somam 42 mortes e 40.887 pessoas contaminadas pelo vírus neste ano. Também foram registrados 14 casos prováveis, que estão em investigação.

Quanto as novas vítimas pela doença, nenhuma delas tinha comorbidade relatada. Sendo uma mulher de 68 anos, moradora de Bonito, que faleceu em 18 de agosto e, a outra vítima, um homem de 72 anos, que residia em Nova Alvorada do Sul e que morreu em 22 de setembro.

As mortes são foram confirmadas por dengue, ontem (19), e por isso entraram nos dados do boletim epidemiológico desta semana.

Ranking dos munícipios mais afetados

Os casos de dengue são liderados por municípios do interior do Estado. Na taxa de incidência, ou seja, a proporção de casos pelo número de habitantes, Alcinópolis lidera com taxa de 9.213,1 casos por 100 mil habitantes, seguido por Juti (6.969,8), Anaurilândia (6.651,0), Laguna Carapã (5.839,1) e Naviraí (5.384,8 ). Campo Grande está na 47ª posição, com taxa de incidência de 1.347,0.



Com as menores taxas de incidência da doença, estão: Terenos 221,1 casos por 100 mil habitantes, Paranaíba (190,4), Tacuru (120,3) e Aparecida do Taboado (104,8).

Ano mais letal

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, Mato Grosso do Sul pode ter o pior ano de casos e mortes causados por dengue desde 2014. A médica infectologista Priscila Alexandrino alerta que, com as chuvas que têm atingido o Estado, pode aumentar o número de criadouros dos mosquitos Aedes Aegypti.

"Nós vemos a perpetuação dos criadouros, muito provavelmente peridomiciliares, que é onde ficam os criadouros. Continuamos tendo focos do vetor, portanto, [pode ocorrer] um aumento do número de casos", explica.

Somente neste ano, foram 40.887 casos confirmados e 42 mortes pela doença. O último ano com maior número de mortes e casos foi 2014, com 42 mortes e 41.998 confirmações. No entanto, o número de mortes pode aumentar até o encerramento de 2023. Os meses mais letais deste ano foram março e abril, com 12 e 11 óbitos, respectivamente.

Governo federal envia mais de R$ 1,8 milhão para MS combater dengue

O Ministério da Saúde informou nessa semana que vai enviar mais de R$ 1,8 milhão para Mato Grosso do Sul combater as arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. Para o Estado, serão enviados R$ 659,4 mil para o fortalecimento de ações de vigilância e enfrentamento das doenças.

O restante do montante é separado por cidades. A Capital ficará com mais de R$ 799 mil, Dourados receberá R$216,5 mil, Três Lagoas terá R$ 117,5 mil de repasse e Corumbá R$ 85,6 mil. Os recursos serão efetivados até o fim de 2023, em parcela única, aponta o ministério.

