Cidades

CAMPO GRANDE

Vereadores barram projeto que aumentava a taxa do lixo

De forma unânime, parlamentares aprovaram medida que derruba decreto da prefeitura que elevou a tarifa em Campo Grande

Daiany Albuquerque e João Pedro Flores

Daiany Albuquerque e João Pedro Flores

13/01/2026 - 08h00
Os vereadores de Campo Grande aprovaram na noite de ontem, em sessão extraordinária, projeto de lei complementar suspendendo o decreto da Prefeitura de Campo Grande que determinou o aumento da taxa do lixo na Capital.

A medida foi uma forma encontrada pelos parlamentares para reduzir o impacto no valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

A aprovação ocorreu de forma unânime entre os parlamentares que participaram da sessão na noite de ontem. Como a sessão aconteceu durante o recesso dos vereadores, alguns não conseguiram estar presencialmente, nem acompanhar de forma remota.

A decisão veio após uma semana de embate entre o Executivo e o Legislativo, em razão da grande reclamação da população em relação ao aumento do valor do IPTU. Apesar de não mexer no valor do imposto em si, a taxa do lixo está sendo cobrada com a tarifa predial.

Conforme o projeto de lei complementar votado ontem, os vereadores suspenderam o “Decreto nº 16.402, de 29 de setembro de 2025, que ‘dispõe sobre a forma de lançamento e pagamento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares para o Exercício de 2026’, em especial o contido no artigo 4º e Anexo I, restabelecendo o Mapa do Perfil Socioeconômico Imobiliário de Campo Grande previsto no Decreto nº 13.461, de 15 de março de 2018, como base de cálculo da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares para o exercício de 2026”, diz trecho do documento aprovado.

O trecho em questão do decreto sustado diz que “faz parte integrante deste decreto o Mapa do Perfil Socioeconômico Imobiliário de Campo Grande, previsto no inciso I do art. 7º da Lei Complementar nº 308/2017, elaborado com fundamento em estudo técnico e definido com base no parcelamento imobiliário do município, constante do Anexo I”.

Com esse perfil socioeconômico imobiliário (Psei), feito por parte da Divisão de Avaliação e Geoprocessamento da Prefeitura de Campo Grande, a Capital alterou após quase 10 anos a base de cálculo da taxa de coleta de resíduos sólidos e domiciliares para este ano, com mais de 44% dos moradores em busca de um “instrumento de classificação mais justo”.

Pelo estudo, o universo considerado para o exercício deste ano corresponde a 486.962 inscrições imobiliárias, correspondentes à consolidação georreferenciada do Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda, das quais 478.769 estão aptas.

Em outras palavras, há, pelo menos, 8.193 inscrições imobiliárias que, apesar da geometria válida, ficam localizadas fora da área de cobertura do serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares, o popular lixo doméstico.

Houve um aumento no número de inscrições aptas a atribuição do Psei, uma expansão da base tributável que incluiu ao cálculo 20.782 novas unidades, sendo 457.987 tributadas em 2025, diante dos mais de 478 mil deste ano.

É essa a principal fonte de reclamação dos parlamentares e por isso o projeto de lei complementar restabeleceu a cobrança como era feita antes, com a base de cálculo antiga.

O projeto aprovado também prevê que os habitantes que já efetuaram o pagamento do IPTU, em que consta a taxa do lixo antes do complemento ser votado, poderão receber o ressarcimento de “forma administrativa, conforme regulamentação a ser expedida pela Prefeitura de Campo Grande no prazo de 10 dias”.

Segundo presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy (PSDB), a medida representa a forma autônoma que a Casa de Leis atua e que os parlamentares tentaram diálogo, mas que não teria sido possível.

“A Câmara não se omitiu nenhuma vez, a Câmara abriu diálogo com todos, inclusive aqueles que se mostraram contrários. Esse ato é um ato de autonomia, para mostrar para o Executivo que é necessário sempre manter diálogo com essa Casa”, declarou o presidente durante seu discurso.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

A sessão extraordinária da Câmara Municipal aconteceu após uma semana de discussões entre a Câmara Municipal e a Prefeitura de Campo Grande em que, segundo os parlamentares, não houve outra forma encontrada além dessa, já que eles alegam que a gestão não aceitou a redução do imposto.

Ao todo foram 20 parlamentares na sessão extraordinária, dos 29 totais, dos quais 14 estavam presenciais e outros 6 de forma remota.

Antes da sessão, chegou a ser discutida também a retomada do desconto de 20% do IPTU para quem pagar à vista, porém, a Casa preferiu se concentrar na taxa de lixo.

“O debate [sobre o desconto] não está descartado, mas o desconto de 20% conta com discricionariedade da prefeitura. Não queremos votar algo que possa incorrer em ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que a taxa de lixo abrange toda a população, enquanto o desconto de 20% só aqueles que pagarão à vista”, destacou Papy, horas antes da sessão começar.

*Saiba

Visita de conselheiro do Tribunal de Contas

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) Osmar Jeronymo esteve, na tarde de ontem, reunido com o presidente da Câmara dos Vereadores, Papy (PSDB), para tratar sobre a polêmica do aumento do IPTU. Isso porque a Corte de Contas também acompanha a situação do imposto e chegou até a sugerir o parcelamento do carnê a partir de fevereiro.

(Colaborou Alison Silva e Laura Brasil)

sessão extraordinária

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande

Decreto que resultou no aumento do tributo foi suspenso em sessão extraordinária, mas desconto de 10% foi mantido; Contribuintes que já pagaram poderão ser ressarcidos

12/01/2026 21h52

Projeto que pode reduzir o valor do IPTU foi aprovado em sessão extraordinária

Projeto que pode reduzir o valor do IPTU foi aprovado em sessão extraordinária Foto: João Pedro Fores / Correio do Estado

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, em sessão extraordinária realizada na noite desta segunda-feira (12), projeto de lei complementar que derruba o aumento no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da taxa do lixo acima da inflação na Capital. O desconto, que passou de 20% para 10%, será mantido.

O projeto aprovado suspende os efeitos do decreto municipal que definiu a forma de lançamento e cobrança da taxa de coleta de lixo, tributo que vem embutido no carnê do IPTU e é considerado estratégico para aliviar o valor final cobrados dos contribuintes.

O decreto suspenso, de número 16.402/2025, foi editado pela Prefeitura no fim de setembro e regulamenta a cobrança da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares para 2026.

Com a aprovação, os efeitos do decreto deixam de valer, abrindo espaço para que os parlamentares recomponham a forma de cálculo ou tentem diminuir o peso financeiro para os moradores.

Os contribuintes que já fizeram o pagamento poderão receber o ressarcimento de forma administrativa, conforme regulamentação a ser expedida pela Prefeitura de Campo Grande no prazo de dez dias.

A votação aconteceu em turno único e foi aprovada por unanimidade, com 20 votos a favor e nenhum contrário.

Votaram a favor os vereadores:

  • André Salineiro (PL)
  • Ana Portela (PL)
  • Carlão (PSB)
  • Clodoilson Pires (Podemos)
  • Dr. Jamal (MDB)
  • Dr. Lívio (União Brasil)
  • Fábio Rocha (União Brasil)
  • Flávio Cabo Almi (PSDB)
  • Herculano Borges (Republicanos)
  • Jean Ferreira (PT)
  • Júnior Coringa (MDB)
  • Leinha (Avante)
  • Luiza Ribeiro (PT)
  • Maicon Nogueira (PP)
  • Marquinhos Trad (PDT)
  • Neto Santos (Replubicanos)
  • Otávio Trad (PSD)
  • Professor Riverton (PP)
  • Rafael Tavares (PL)
  • Veterinário Francisco (União Brasil)

O presidente da Câmara, vereador Papy (PSDB), encerrou a votação ressaltando que a Casa tem compromisso com o contribuinte.

"Essa Casa tem compromisso com o povo de Campo Grande e quero dizer que o diálogo foi a ferramenta das nossas ações e a presença da Câmara nos debates importantes e as vezes espinhosos e difíceis de lidar, não se omitiu nenhuma vez, abriu o diálogo com vários segmentos da sociedade, inclusive com aqueles que divergem de nós em vários assuntos", disse.

"A Câmara agiu com responsabilidade e a sessão extraordinária é um compromisso de responsabilidade, nós mostramos aqui hoje a independência e autonomia da Câmara, para dizer ao Poder Executivo que o diálogo tem que ser constante e não se pode mexer em alíquota ou qualquer imposto sem diálogo, com a sociedade primeiro, e com o Poder Legislativo, e o Executivo pecou nisso", acrescentou.

Papy disse ainda que a Câmara tentou a todo o momento um acordo, mas sem sucesso, resultando na sessão de hoje.

Aumento do IPTU

O decreto citado, em um dos artigos, restabeleceu o Mapa do Perfil Socioeconômico Imobiliário como base de cálculo da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliar para este ano.

Conforme a Câmara, houve "remodelação total na classificação dos imóveis e das localidades (regiões, bairros) de Campo Grande, sem a devida divulgação aos contribuintes, bem como sem a análise anterior do Poder Legislativo para estudo do Perfil Socioeconômino do Imóvel (PSEI) 2026".

Esta alteração feita pelo Executivo Municipal resultou em reajuste do tributo a diversos contribuintes, levando a inúmeros questionamentos devido a falta de clareza sobre quais os parâmetros utilizados para a reclassificação dos imóveis.

Também houve ajuizamento de ações por várias entidades para retomar o desconto de 20% no pagamento à vista e determinar que a prefeitura limite-se na cobrança apenas à correção monetária de 5,32% em relação ao ano anterior.

Cidades

Semana será típica de verão, com calor e tempestades em MS

Dias devem começar com sol, mas chuva deve ocorrer entre a tarde e a noite

12/01/2026 18h45

Há alerta de tempestades para quase todo o Estado, incluindo Campo Grande

Há alerta de tempestades para quase todo o Estado, incluindo Campo Grande Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

A previsão do tempo indica que esta semana terá um padrão típico de verão, caracterizado por calor e pancadas de chuvas ao longo do dia. Há possibilidade de tempestades para algumas regiões do Estado.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), os dias devem começar com sol e variação de nebulosidade.

Já a partir da tarde e ao longo da noite, o aquecimento diurno e o deslocamento de cavados aumentam as condições para a ocorrência de pancadas de chuva.

Em pontos isolados do estado, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação às temperaturas, a mínima prevista é de 19°C e a máxima de 34°C. Veja a previsão por região:

  • Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 19-21°C e máximas entre 27-31°C.
  • Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 22-24°C e máximas entre 29-32°C.
  • Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 21-24°C e máximas entre 31-34°C.
  • Campo Grande: Mínimas entre 21-23°C e máximas entre 28-30°C.

Alerta de tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta vigente de perigo potencial para tempestade, válido para vários municípios do Estado, incluindo Campo Grande. A vigência é até o fim desta terça-feira (13), podendo ser renovado.

Conforme o alerta, pode ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

Desta forma, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

O instituto alerta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é recomendado evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de ocorrências relacionadas à chuva, a dica é acionar a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

