Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

fim dos transbordamentos?

Vertedouro do Lago do Amor é aprovado no primeiro grande teste

Na região do lago foram registrados mais de 93 milímetros na noite passada, sendo a maior parte desta chuva em apenas duas horas

Neri Kaspary

Neri Kaspary

13/11/2025 - 08h25
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Depois de uma série de "promessas", Campo Grande  e a região central do Estado finalmente foram contemplados com chuva volumosa na noite desta quarta-feira (12), com até 93 milímetros em um período de cerca de seis horas. 

Conforme o meteorologista Natálio Abrahão, na região da Vila Progresso foram 93,4 milímetros entre as 20 horas e o começo da manhã desta quinta-feira. Todo esse volume foi direcionado ao Lago do Amor, que desta vez suportou a força da enxurrada. 

A barragem do lago ruiu parcialmente em março de 2023 e depois disso foi refeita, com instalação de um novo vertedouro. Os investimentos ultrapassaram os R$ 4 milhões Porém, este vertedouro não suportou o grande volume e em março de 2025 boa parte dos trabalhos foi destruída novamente. 

Por conta disso, o novo vertedouro foi redimensionado e esta foi a primeira grande chuva depois destas mudanças. E, segundo a assessoria da prefeitura de Campo Grande, o novo sistema foi aprovado no primeiro teste real e desta vez não houve transbordamento do lago. Os trabalhos de reconstrução da barragem, porém, ainda estão inacabados. 

E não foi somente na região da Vila Progresso que o volume foi alto. No medidor instalado no Carandá Bosque foram registrados 75,7 milímetros, segundo o meteorologista. Na região sul da cidade, na UPA Avenida Guaicurus, o volume foi parecido, de 78,3 milímetros. Deste volume, 69 milímetros foram registrados somente em duas horas, a partir das oito horas.

No oeste da cidade, na região do Aeroporto Internacional de Campo Grande, foram registrados 68 milímetros. A média histórica de chuvas para novembro em Campo Grande é da ordem de 170 milímetros e até agora, na região da Avenida Guaicurus, foram em torno de 117 milímetros. 

Além de Campo Grande, cidades como Nova Alvorada do Sul, Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti, todas na região central do Estado, registraram volumes consideráveis de chuvas, de 23, 24 e 32,8 milímetros, respectivamente. 

Na região sudoeste do Estado, onde estão municípios como Bela Vista, Caracol e Porto Murtinho, o volume foi mais significativo. Em Porto Murtinho, por exemplo, foram registrados mais de 63 milímetros.

Além disso, foram registradas fortes rajadas de vento em diferentes regiões. Em Costa Rica, na região nordeste do Estado, a velocidade atingiu 79,6 quilômetros por hora. Em Naviraí e Anaurilândia, no sul do Estado, a velocidade chegou a 77 e 75,6 quilômetros por hora, respectivamente. 

 

Assine o Correio do Estado

Saúde

Capital espera manter ritmo de queda dos casos de dengue

Neste ano, Campo Grande registrou 4.095 notificações da doença, 65,15% a menos que o total catalogado no ano passado, quando foram mais de 11 mil casos

13/11/2025 09h30

Compartilhar
O lixo descartado em terrenos pode favorecer o acúmulo de água e virar criadouro de mosquitos

O lixo descartado em terrenos pode favorecer o acúmulo de água e virar criadouro de mosquitos Foto: Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Quase cinco anos depois de acompanhar outras cidades do Brasil e implementar o chamado método Wolbachia, os resultados da ação começaram a aparecer e as notificações de dengue neste ano em Campo Grande caíram cerca de 65% em relação aos registros de 2024. A continuidade da queda de casos é a esperança da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para os próximos anos.

Em dezembro de 2020, após a Capital enfrentar uma epidemia da doença por dois anos consecutivos, a Sesau implementou o método Wolbachia, que consiste em colocar a bactéria de mesmo nome em insetos Aedes aegypti, que transmitem tanto a dengue quanto a zika, a chikungunya e a febre amarela, para impedir que o vírus se desenvolva dentro do mosquito e infecte humanos. E parece estar funcionando, conforme números da Sesau.

Em 2024, foram 11.751 notificações, 740 casos confirmados e 1 óbito, o que já havia sido uma redução significativa em relação ao ano anterior, quando foram registrados 17.368 notificações, 12.017 casos confirmados e 6 mortes. 

Mantendo a tendência, neste ano, até o momento, foram 4.095 notificações, 488 casos confirmados e 1 óbito (uma idosa de 74 anos com três comorbidades).

Mesmo que a queda significativa tenha sido registrada após a adoção da tecnologia, a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, afirma que a efetividade do método se somou a outros fatores, que resultaram na diminuição de notificações no Município.

“Essa diminuição não é resultado apenas da implementação do método Wolbachia, mas de um conjunto de ações contínuas desenvolvidas pelo município. Entre elas, destacam-se as ações de rotina realizadas pelas equipes de vigilância, visitas domiciliares, os mutirões de limpeza, educação em saúde, a capacitação dos profissionais de saúde das unidades para a coleta e a identificação de casos suspeitos”, reforça.

O lixo descartado em terrenos pode favorecer o acúmulo de água e virar criadouro de mosquitos
 

Veruska ainda afirma que é esperado que a redução continue nos próximos anos. Para que isso aconteça, a superintendente explica que as ações preventivas continuam antes mesmo de o ano acabar, com o objetivo de manter Campo Grande abaixo do limiar epidêmico – número de casos ou incidência de uma doença acima da média no qual uma resposta de saúde pública urgente é necessária.

Porém, ela alerta que os casos devem aumentar entre novembro e dezembro, época mais chuvosa na Capital, o que acarreta acúmulo de água parada em vasos de plantas, garrafas, pneus, calhas entupidas, caixas d’água destampadas ou qualquer outro objeto aberto, onde os mosquitos despejam seus ovos e ajudam a proliferar as arboviroses.

Somente nos primeiros sete dias deste mês, os campo-grandenses enfrentaram chuvas que ultrapassaram 25 mm, resultando em queda de energia prolongada e alagamentos em alguns bairros. 
“As chuvas e as altas temperaturas criam condições ideais para a reprodução do mosquito, o que exige atenção redobrada tanto do poder público quanto da população”, explica Veruska.

PACIÊNCIA

Iniciada em dezembro de 2020, a implementação do método Wolbachia foi dividida em quatro etapas, que duraram três anos até sua conclusão. Até julho de 2021, foram contemplados os bairros Guanandi, Aero Rancho, Batistão, Centenário, Coophavila II, Tijuca e Lageado.
Em seguida, entre julho e outubro de 2021, os insetos “salvadores” chegaram aos Bairros Taquarussú, Jacy, Jockey Club, América, Piratininga, Parati, Pioneiros, Alves Pereira, Centro Oeste e Los Angeles.

Na terceira fase, entre outubro de 2021 e março de 2022, foi a vez dos Bairros Jardim Veraneio, Carandá Bosque, Vila Carlota, Chácara Cachoeira, Dr. Albuquerque, Estrela Dalva, Jardim Paulista, Maria Aparecida Pedrossian, Noroeste, Rita Vieira, São Lourenço, Tiradentes, TV Morena, Universitário e Vilas Boas.
Por fim, foram beneficiadas as populações dos Bairros Coronel Antonino, José Abrão, Mata do Jacinto, Monte Castelo, Vila Nasser, Novos Estados, Nova Lima e Jardim Seminário. Esta última fase foi encerrada em dezembro de 2023, segundo confirmou Veruska Lahdo. 

“O estabelecimento desses mosquitos no meio ambiente tem sido considerado satisfatório pelas equipes responsáveis pela implantação do método”, destaca a superintendente da Sesau.

VACINAÇÃO

Uma das formas de garantir que qualquer doença não se prolifere é a imunização, porém, Campo Grande é a quinta pior cidade no Estado no número de pessoas que receberam apenas uma dose da vacina contra a dengue.

Segundo a última atualização, feita no dia 11 de outubro pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), a Capital aplicou 25.614 de 30.197 doses recebidas, uma cobertura vacinal que corresponde a 41,89% das 61.139 pessoas de 10 a 14 anos da cidade. O Município está à frente apenas de Dourados, Nova Alvorada do Sul, Maracaju e Terenos.

Destes que já tomaram o primeiro imunizante, 12.203 completaram o esquema vacinal, ao tomarem a segunda dose.

No panorama geral, 121.803 tomaram a primeira dose e 67.072 completaram o esquema vacinal em Mato Grosso do Sul, com destaques para os municípios de Eldorado, Novo Horizonte do Sul e Rio Negro.

Assine o Correio do Estado 

"Sem Desconto"

Ex-presidente do INSS é preso pela PF em operação com alvos em 15 Estados

Stefanutto foi exonerado do cargo em abril, logo após a Operação Sem Desconto revelar as fraudes contra aposentados e pensionistas

13/11/2025 08h50

Compartilhar

Continue Lendo...

Na manhã desta quinta-feira (13) a Polícia Federal (PF) prendeu o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Alessandro Stefanutto, durante uma nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU).

Policiais federais e auditores da CGU cumprem 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares diversas da prisão em 15 unidades da federação.

Os cumprimentos atingem os seguintes Estados:

  • Espírito Santo,
  • Goiás,
  • Maranhão,
  • Minas Gerais,
  • Paraíba,
  • Paraná,
  • Pernambuco,
  • Piauí,
  • Rio Grande do Norte,
  • Rio Grande do Sul,
  • Santa Catarina,
  • São Paulo,
  • Sergipe,
  • Tocantins e
  • Distrito Federal.

Ex-presidente

Stefanutto foi exonerado do cargo em abril, logo após a Operação Sem Desconto revelar as fraudes contra aposentados e pensionistas.

A operação investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS.

“Estão sendo investigados os crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial”, divulgou a Polícia Federal.

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026
MUDANÇA

/ 23 horas

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026

2

Prefeita Adriane Lopes reduz pela metade desconto de quem paga IPTU à vista
2026

/ 1 dia

Prefeita Adriane Lopes reduz pela metade desconto de quem paga IPTU à vista

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1140, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1140, terça-feira (11/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 9 horas

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade