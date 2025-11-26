Vestibular UEMS: Confira gabarito preliminar da prova

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) divulgou nesta quarta-feira por meio do Diário Oficial do Estado o gabarito preliminar do vestibular realizado no último domingo (23). A prova possui 60 questões, além da redação e nenhuma foi anulada.
As questões foram divididas entre as áreas de Ciências Humanas, Ciência da natureza e Ciências Exatas.
Dentre as questões de Humanas, foram 15 questões para Linguagens, sendo 10 divididas entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura, e as outras 5 direcionadas para Espanhol ou Inglês, conforme a escolha do candidato no dia de inscrição.
Outra disciplina de Humanas como Geografia teve 5 questões direcionadas exclusivamente para a área. As demais disciplinas, Filosofia, História e Sociologia, tiveram 10 questões divididas entre elas.
Em Ciências da Natureza foram 5 perguntas para cada disciplina: Biologia, Física e Química. Já para Exatas, foram 15 questões apenas de matemática divididas em vários temas da disciplina.
Além das 60 questões, a prova contou com a pontuação da redação, que neste ano abordou reflexões sobre a formação histórica, cultural e territorial do estado, com o tema: “Aspectos identitários decorrentes da dificuldade mencionada para a população e a cultura do estado sul-mato-grossense”.
Para a avaliação que busca classificar alunos a ingressarem na universidade pública do Estado, ao todo, 7.360 pessoas se inscreveram, com abstenção de 14,55%, de acordo com a Universidade.
Segundo o texto do documento, quem discordar e desejar contestar o resultado preliminar, poderá apresentar recurso individual por questão durante os próximos dois dias, entre às 08h de amanhã (27), até às 23h59min do dia 28 de novembro, seguindo o horário oficial de Mato Grosso do Sul.
Ainda de acordo com a publicação, o candidato só poderá protocolar uma única vez o recurso para cada período de recurso, de forma que não é possível inserir novas informações depois de protocolizado. Após análise, se houver anulação de questões da prova a pontuação será atribuída a todos os candidatos.
Além disso, se houver modificação no gabarito devido aos recursos, as provas serão corrigidas a partir do gabarito definitivo, em que todos os ajustes conforme recursos já estarão feitos.
Confira o gabarito preliminar:
Espanhol:
01. A
02. B
03. E
04. B
05. C
Inglês:
01. B
02. D
03. C
04. A
05. B
Língua Portuguesa e Literatura:
06. B
07. A
08. C
09. D
10. B
11. C
12. A
13. C
14. A
15. E
Matemática:
16. B
17. C
18. D
19. E
20. B
21. A
22. D
23. D
24. E
25. A
26. E
27. D
28. C
29. E
30. B
Biologia:
31. C
32. D
33. B
34. E
35. B
Física:
36. D
37. C
38. E
39. B
40. B
Química:
41. A
42. C
43. B
44. A
45. E
Geografia:
46. A
47. B
48. E
49. C
50. C
Filosofia, História e Sociologia
51. D
52. E
53. C
54. D
55. B
56. D
57. B
58. E
59. A
60. E