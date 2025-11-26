Vestibular UEMS: Confira gabarito preliminar da prova

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) divulgou nesta quarta-feira por meio do Diário Oficial do Estado o gabarito preliminar do vestibular realizado no último domingo (23). A prova possui 60 questões, além da redação e nenhuma foi anulada.

As questões foram divididas entre as áreas de Ciências Humanas, Ciência da natureza e Ciências Exatas.

Dentre as questões de Humanas, foram 15 questões para Linguagens, sendo 10 divididas entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura, e as outras 5 direcionadas para Espanhol ou Inglês, conforme a escolha do candidato no dia de inscrição.

Outra disciplina de Humanas como Geografia teve 5 questões direcionadas exclusivamente para a área. As demais disciplinas, Filosofia, História e Sociologia, tiveram 10 questões divididas entre elas.

Em Ciências da Natureza foram 5 perguntas para cada disciplina: Biologia, Física e Química. Já para Exatas, foram 15 questões apenas de matemática divididas em vários temas da disciplina.

Além das 60 questões, a prova contou com a pontuação da redação, que neste ano abordou reflexões sobre a formação histórica, cultural e territorial do estado, com o tema: “Aspectos identitários decorrentes da dificuldade mencionada para a população e a cultura do estado sul-mato-grossense”.

Para a avaliação que busca classificar alunos a ingressarem na universidade pública do Estado, ao todo, 7.360 pessoas se inscreveram, com abstenção de 14,55%, de acordo com a Universidade.

Segundo o texto do documento, quem discordar e desejar contestar o resultado preliminar, poderá apresentar recurso individual por questão durante os próximos dois dias, entre às 08h de amanhã (27), até às 23h59min do dia 28 de novembro, seguindo o horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com a publicação, o candidato só poderá protocolar uma única vez o recurso para cada período de recurso, de forma que não é possível inserir novas informações depois de protocolizado. Após análise, se houver anulação de questões da prova a pontuação será atribuída a todos os candidatos.

Além disso, se houver modificação no gabarito devido aos recursos, as provas serão corrigidas a partir do gabarito definitivo, em que todos os ajustes conforme recursos já estarão feitos.

Confira o gabarito preliminar:

Espanhol:

01. A

02. B

03. E

04. B

05. C

Inglês:

01. B

02. D

03. C

04. A

05. B

Língua Portuguesa e Literatura:

06. B

07. A

08. C

09. D

10. B

11. C

12. A

13. C

14. A

15. E

Matemática:

16. B

17. C

18. D

19. E

20. B

21. A

22. D

23. D

24. E

25. A

26. E

27. D

28. C

29. E

30. B

Biologia:

31. C

32. D

33. B

34. E

35. B

Física:

36. D

37. C

38. E

39. B

40. B

Química:

41. A

42. C

43. B

44. A

45. E

Geografia:

46. A

47. B

48. E

49. C

50. C

Filosofia, História e Sociologia

51. D

52. E

53. C

54. D

55. B

56. D

57. B

58. E

59. A

60. E