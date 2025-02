Veterinário é condenado a 11 anos por matar agressor da irmã

A Associação das Funerárias do Interior do Mato Grosso do Sul (AFIMS) saiu em defesa da Real Pax Santa Rita, empresa do ramo funerário de Costa Rica, após um funcionário do grupo ser flagrado com drogas dentro de um veículo de trabalho, em que ele transportava dois corpos, na madrugada desta quarta-feira (5).

A organização rechaçou a conduta do funcionário e disse que a empresa fez bem em demitir o homem.

O flagrante foi realizado por meio de uma denúncia anônima, em uma ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar, no âmbito da “Operação Catafalco”.

De acordo com a polícia, a denúncia abre a interpretação para que se observe se este tipo de crime pode ter ocorrido outras vezes. Na ocasião, os policiais abordaram o carro e o motorista, de 31 anos, que inicialmente falou que estava transportando ambos os cadáveres de Campo Grande até o município do interior.

Durante a inspeção, foram encontradas 712 gramas de maconha, 1 kg de pasta base e 9,2 gramas de cocaína. Posteriormente, os agentes efetuaram a prisão de um homem de 39 anos, que receberia os entorpecentes e também guardava ilícitos na sua residência.

O nome da operação faz referência ao veículo de funerária utilizado pelos criminosos para transportar drogas. O termo “catafalco” é a estrutura usada para sustentar caixões durante velórios.

Confira a nota na íntegra

A Associação das Funerárias do Interior do Mato Grosso do Sul (AFIMS)

Sobre o impasse causado por um empregado da Real Pax Santa Rita, que utilizou dolosamente o carro da empresa para praticar conduta delituosa com drogas!



Reforçamos que tal conduta é inadmissível e não condiz com os valores e a seriedade das empresas do setor funerário, que trabalham diariamente com respeito, ética e compromisso.

A AFIMS se solidariza com a Real Pax Santa Rita na cidade de Costa Rica-MS, que foi vítima dessa grave violação de confiança, e reitera seu apoio às medidas já adotadas pela empresa, incluindo a rescisão imediata do vínculo empregatício do envolvido.



Confiamos na Justiça e nas forças de segurança para a devida apuração dos fatos e a proteção dos responsáveis, reafirmando que os atos individuais não podem manchar a confiança de um setor que desempenha um papel essencial para a sociedade.

Chapadão do Sul - MS

Associação das Funerárias do Interior do Mato Grosso do Sul (AFIMS)