Via-Sacra reúne 1,2 mil fieis na Paróquia São João Bosco

Cerca de 1,2 mil fiéis celebraram a Via-Sacra nesta sexta-feira (18) na Paróquia São João Bosco, no bairro Vila Célia, em Campo Grande. O rito que rememora a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo contou com orações, devoção e muita fé, nesta data que, segundo a Igreja Católica, é uma oportunidade para os cristãos se renovarem e refletirem sobre o sacrifícios de Cristo, além de fortalecerem os laços de comunidade.

“É o momento de congregar, estar juntos, orar pelos irmãos e viver em comunidade”, disse o padre Padre José Marcos de Oliveira.

Moradora de Campo Grande há 30 anos, Cleonice Ferreira lembrou que o sentimento do período é de muita devoção e “fervor”. Venho frequentemente à missa, as festividades, e a cada vez o sentimento fica mais fervoroso, me sinto mais próxima das coisas de Deus, mais grata pelas oportunidades que ele me dá. Aproveito a ocasião para rezar por todo mundo e agradecer a Deus por estar aqui.”, destacou.

Voluntária junto à pastoral da Arquidiocese de Campo Grande, Luana Cavalli destacou ao Correio do Estado que neste ano, cerca de 50 voluntários se prepararam especificamente para as festividades pascais. “Sirvo há três anos na pastoral da acolhida, eu me sinto bem completa, o rito pascal é bem bonito, hoje temos umas 50 pessoas servindo. Nos preparamos para isso desde o início do ano, é muito gostoso, me sinto muito completa”, destacou.

Questionado se a forte chuva desta tarde seria um empecilho aos ritos, Carlos Henrique Carvalho disse que o momento é de celebração, e que a chuva seria incapaz de limitar as comemorações. “A chuva não desanima. Com toda a alegria (mesmo com chuva) continuamos servindo, adoro tudo isso aqui.”, disse.

Ritos

Comumente rezada durante o período da Quaresma, a Via-Sacra cruz é uma tradição católica que afirma que Cristo morreu em uma sexta-feira às 15h, por esse motivo, muitas paróquias realizam a Via-Sacra neste horário nas sextas-feiras durante as festividades, o que se confirmou na Paróquia São João Bosco. Após a celebração da Santa Missa, por volta das 17h30, os fiéis se dirigiram para a frente da igreja, onde assistiram a encenação da Via Crucis, que em 14 atos, retratou a morte, a crucificação e o enterro de Cristo. Posteriormente, os devotos seguiram em procissão pelas ruas adjacentes à paróquia, e junto da representação do corpo de Cristo, caminharam pela Rua Pernambuco, Rua São Paulo, Rua Goiás e retornaram para a igreja.



Via-Sacra

Também conhecida como Via Crucis, a Via-Sacra é uma tradição cristã milenar que remonta ao século IV, quando peregrinos passaram a visitar os locais da paixão de Cristo em Jerusalém. No entanto, a prática como conhecemos hoje, com 14 estações fixas representando os principais momentos do caminho de Jesus até o Calvário, se consolidou na Idade Média, especialmente a partir do século XIII, com a atuação dos franciscanos.

Cada estação representa um episódio marcante da Paixão, como a condenação à morte, o encontro com Maria e a crucificação. Durante a Quaresma e, especialmente, na Sexta-feira Santa, milhões de fiéis em todo o mundo reconstituem esse percurso como forma de meditação, penitência e renovação espiritual.

O rito religioso se tornou uma das expressões mais populares dos católicos, celebrado em igrejas, ruas e morros, com encenações teatrais e procissões, marca da espiritualidade pascal dos cristãos.

Ordem da Via Crucis

Estação: Jesus é condenado à morte;

Estação: Jesus carrega a cruz às costas;

Estação: Jesus cai pela primeira vez;

Estação: Jesus encontra Maria;

Estação: Simão de Cirene ajuda Jesus;

Estação: Verônica limpa a face de Jesus;

Estação: Jesus cai pela segunda vez;

Estação: Jesus encontra as mulheres de Jerusalém;

Estação: Jesus cai pela terceira vez;

Estação: Jesus é despojado de suas vestes;

Estação: Jesus é pregado na cruz;

Estação: Jesus morre na cruz;

Estação: Jesus é descido da cruz;

Estação: Jesus é sepultado.

Saiba*

Neste sábado, a paróquia realiza a vigília às 18h, enquanto a Santa Missa de Páscoa às 8h, 10h, 17h e 19h.