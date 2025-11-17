Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

'Vice-ministro' insinua participação de policiais em confronto com morte indígena

Vicente Vilharva, de 36 anos, teria sido morto por tiros com munição legal, com a suspeita de dois outros indígenas feridos nos ataques

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

17/11/2025 - 10h30
Em um dos quatro ofícios encaminhados ainda na tarde de ontem (16), após mais um conflito por terras resultar na morte de indígenas, o vice-ministro dos povos originários, Eloy Terena, insinua que supostamente agentes de segurança d estado de Mato Grosso do Sul podem estar envolvidos no ataque com vítima fatal em Iguatemi. 

Distante aproximadamente 412 quilômetros de Campo Grande, um indígena foi encontrado morto e teria sido assassinado com um tiro na nuca, como bem acompanha o Correio do Estado, após um ataque contra o grupo de povos originários que organizavam a retomada Pyelito Kue, na Terra Indígena (TI) Iguatemipeguá I. 

Ainda na noite de ontem (16), Eloy Terena, Secretário-Executivo do Ministério dos Povos Indígenas (MPI) desde janeiro de 2023, encaminhou um total de quatro ofícios através da Pasta, destinados para: 

  • Ao Secretário-Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública | Manoel Carlos de Almeida Neto;
  • Ao Diretor-Geral da Polícia Federal (DGPF) | Andrei Augusto Passos Rodrigues;
  • Ao Procurador-Chefe do Ministério Público Federal | Luiz Eduardo Camargo Outeiro Hernandes;
  • À Procuradora da República do Ministério Público Federal | Karine Suzan Hoffstaeter Boeto;
  • Ao Secretário-Executivo de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS | Wagner Ferreira da Silva; e
  • Ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul | Antonio Carlos Videira

Justamente neste último, Eloy Terena pede informações para o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública se, na ocasião de confronto, "havia o emprego de efetivo das forças de segurança do estado na região". 

Isso porque, segundo notícias ainda sem confirmação que teriam chegado ao vice-ministro dos povos indígenas, "na situação descrita teria havido participação de agentes de segurança do estado de Mato Grosso do Sul, o que certamente representa uma grande preocupação tendo em vista a gravidade do caso". 

Entenda

Ainda no começo de outubro, Guaranis e Kaiowás realizaram a retomada de uma área da Fazenda Cachoeira, sobreposta à Terra Indígena e próxima vizinha à aldeia de Pyelito Kue, que desde 2015 ocupa 100 hectares da Fazenda Cambará – também sobreposta à TI delimitada com 41,5 mil hectares, em 2013.

Conforme detalhado pelo secretário, essa TI em questão  trata-se de uma área de 41,5 mil hectares em disputa, sendo palco inclusive de uma segunda morte contabilizada pela polícia, de vítima ainda não identificada.

"Atualmente, a comunidade aguarda a finalização do processo demarcatório em uma área de aproximadamente 90 hectares. Ressalto, como já sabido, que esse território é historicamente marcado por intensos conflitos fundiários e por registros de ataques à comunidade indígena e seus integrantes". cita Eloy. 

Motivados também pelo enfrentamento ao uso irregular de agrotóxicos, que são despejados no solo por meio de pulverização de defensivos agrícolas, os povos originários já teriam sido vítimas de pelo menos quatro ataques à retomada que avançou  sobre parte do território ancestral incidente sobre a Fazenda Cachoeira. 

"O contexto de conflitos fundiários na região, vale mencionar que fazendeiros tem se utilizado de pistoleiros como forma de ameaça e efetiva violência contra os indígenas especialmente quando o judiciário não dá lastro para reintegração de posse", complementa Eloy. 

Ele frisa que no caso dessa comunidade de Pyelito Kue, atualmente não há decisão judicial que embase uso da força estatal para qualquer tipo de medida de reintegração", levantada assim a possibilidade de que pistoleiros tenham ido ao local a mando de terceiros para, mais uma vez, fazer com que os indígenas saíssem do território ancestral delimitado desde 2013. 

"No caso do assassinato ocorrido em 16/11/2025, segundo informações preliminares de servidores da FUNAI e do MPI, além da escuta de membros da comunidade, o ataque à comunidade se iniciou logo pela madrugada do domingo (por volta das 04h), de maneira que é possível ouvir uma série de disparos, entre armas de fogo e rojões (fogos de artifício), o que posteriormente se confirma com a lesão aos indígenas". 

Até o momento, foi identificada a morte por tiros com munição legal (considerando o que se observa de vídeos e fotos compartilhados com o ofício) de Vicente Vilharva, de 36 anos, com a suspeita de dois outros indígenas feridos nos ataques.

Abaixo, você confere na íntegra o posicionamento emitido pelo MPI sobre o assassinato de indígena Guarani Kaiowá na comunidade de Pyelito Kue, município de Iguatemi (MS): 

"O Ministério dos Povos Indígenas (MPI) manifesta profundo pesar pela morte do indígena Guarani Kaiowá na comunidade de Pyelito Kue, município de Iguatemi (MS), após ataques de pistoleiros, em contexto de recente retomada realizada nos dias anteriores.

A equipe do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Fundiários Indígenas (DEMED/MPI) do MPI, juntamente com a Funai, atua na situação, acionou os órgãos de Segurança Pública responsáveis e acompanha as ações dos órgãos do Governo Federal.

O MPI reforça a necessidade de uma investigação rigorosa e uma ação conjunta para combater os grupos de pistoleiros que atuam na região. Ressalta, ainda, a importância de políticas que fortaleçam a proteção dos indígenas e de seus territórios.

No dia 3 de novembro, por meio de uma força-tarefa, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) instituíram um Grupo de Trabalho Técnico (GTT) com foco na elaboração de subsídios técnicos para a mediação de conflitos fundiários envolvendo os povos indígenas no sul do estado de Mato Grosso do Sul, incluindo a realização de levantamentos e estudos sobre áreas públicas e privadas.

O GTT vem realizando reuniões semanais para debater soluções concretas e promover a resolução definitiva dos conflitos, que têm os indígenas como principais vítimas.

As retomadas dos indígenas Guarani Kaiowá na região se intensificaram nos últimos meses com o objetivo de frear a pulverização de agrotóxicos, que vem causando adoecimento e gerando insegurança hídrica e alimentar.

É inaceitável que indígenas continuem perdendo suas vidas por defender seus territórios. A morte de mais um indígena Guarani Kaiowá acontece ao mesmo tempo em que o mundo discute e visualiza a importância dos povos indígenas para a mitigação climática debatida na COP30, infelizmente evidenciando que não existe trégua na perseguição aos corpos dos defensores do clima.

O MPI se solidariza com a família, amigos e com toda a comunidade Guarani Kaiowá".

 

pesquisa da anp

Donos de postos ignoram a Petrobras outra vez e preço da gasolina sobe

No dia 20 de outubro foi anunciada redução nas refinarias e queda ao consumidor foi estimada em 10 centavos. Porém, o valor médio em Campo Grande subiu dois centavos

17/11/2025 12h20

Desde o começo do ano, segundo mudanças anunciadas pela Petrobras, o preço da gasolina deveria ter recuado mais de 30 centavos. Em vez disso, porém, aumentou

Desde o começo do ano, segundo mudanças anunciadas pela Petrobras, o preço da gasolina deveria ter recuado mais de 30 centavos. Em vez disso, porém, aumentou Gerson Oliveira

No dia 20 de outubro a Petrobras anunciou redução de R$ 0,14 no preço da gasolina entregue aos distribuidores. A previsão era de que o consumidor fosse beneficiado com queda da ordem de R$ 0,10 por litro. Em Campo Grande, porém, o preço não só não caiu, mas aumentou. 

Pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP) feita em 23 postos de Campo Grande entre os dias 9 e 15 de novembro mostra que o preço médio da gasolina comum está R$ 5,78. E, pesquisa da mesma ANP em igual número de postos divulgada no dia 18 de outubro, dois dias antes da queda de preços anunciada pela Petrobras, mostrou que o preço médio estava em R$ 5,76. Ou seja, em vez de cair os dez centavos previstos, o preço médio subiu dois centavos. 

Em alguns postos até ocorreu redução, conforme mostra a pesquisa, mas longe dos dez centavos esperados. No levantamento feito em meados de outubro, o preço variava entre R$ 5,56 e R$ 5,99. Na pesquisa da semana passada, os técnicos da ANP constataram que havia posto oferecendo o produto por até R$ 5,53, o que é três centavos abaixo do mínimo  do levantamento de outubro. O valor máximo continuava em R$ 5,99. 

A redução feita pela Petrobras no último dia 20 foi de 4,9%. Na soma do ano, porém, esta retração soma 10,3%, já que outra redução fora anunciada em junho, de 5,6%. Além disso, aumentou de 27% para 30% o percentual de etano na gasolina, o que também deveria ter provocado queda da ordem de 11 centavos no preço da gasolina, conforme previsão feita pelo Ministério das Minas e Energia.

Se estas reduções tivessem sido repassadas às bombas, a gasolina estaria em torno de 33 centavos mais barata que no começo do ano. Na prática, porém, ocorreu o contrário. 

No dia 4 de janeiro, conforme pesquisa da ANP, o preço médio da gasolina comum estava R$ 5,75 nos 23 postos pesquisados em Campo Grande. Agora, está três centavos maior. 

NO ESTADO

A pesquisa também mostra que fenômeno parecido ocorre em praticamente todo o Estado. No começo do ano, o preço médio aferido em 45 postos era de R$ 5,96. No levantamento da semana passada, estava dois centavos mais em conta, em R$ 5,94. 

Em média, são vendidos diariamente em torno de 1,83 milhão de litros de gasolina comum nos postos de Mato Grosso do Sul. E, levando em consideração que as distribuidoras e donos de postos deixaram de repassar, em média, redução de 31 centavos por litro, isso significa que o consumidor final está deixando de economizar o equivalente  a R$ 567 mil por dia no Estado. 


 

CAMPO GRANDE

Evento reúne 50 brechós com 15 mil itens a partir de R$ 2,00

Roupas, sapatos, acessórios, livros, plantas, brinquedos e itens de decoração estarão à venda no local

17/11/2025 12h00

Roupa boa, bonita e barata será vendida neste fim de semana em brechó coletivo

Roupa boa, bonita e barata será vendida neste fim de semana em brechó coletivo ARQUIVO PESSOAL

Décima oitava edição do ‘Desapega Campo Grande’ ocorrerá nos próximos dias na Capital.

Este fim de semana é a oportunidade de comprar roupa boa, bonita e barata a preços acessíveis.

O evento reunirá mais de 50 brechós em um só lugar. São mais de 15 mil itens à venda, como:

  • Roupas (masculino, feminino e infantil): blusa, camiseta, camisa, suéter, casaco, calça, saia, vestido, meia calça, touca, luva, jaqueta, meias, cachecóis, blazer, bermuda, cropped, pijama, roupão, paletó, entre outros

  • Acessórios (feminino, masculino e infantil): bolsa, colar, pulseira, relógio, anel, cinto, brinco, lenço, chapéu, tornozeleira

  • Sapatos (feminino, masculino e infantil): sapatilha, rasteira, bota, tênis, salto, sandália, chinelo, chuteira, etc

  • Plantas: suculentas, ramos, ervas, árvores frutíferas, flores, etc

  • Decoração: quadros, objetos decorativos, plantas, livros, vasos, almofadas, esculturas, bandejas, cestos, caixas, luminárias, brinquedos, entre outros

O preço mínimo é de R$ 2,00. Serão vendidas desde peças simples à peças de grife. Os itens são usados, mas em ótimo estado de conservação.

Dicas para Aproveitar Melhor o Evento

  • Chegue cedo: As melhores peças são garimpadas rapidamente.

  • Leve dinheiro trocado: Alguns expositores podem não aceitar cartão.

  • Faça uma lista: Pense no que você realmente precisa para não se perder diante de tantas opções.

  • Experimente as peças: Alguns brechós podem oferecer provadores para garantir que a roupa caia bem.

5 Motivos para Você Participar do Evento de Brechós

  • 1. Peças Exclusivas a Preços Incríveis

Com itens a partir de apenas R$ 2,00, você poderá renovar seu guarda-roupa sem gastar muito. É a oportunidade perfeita para garimpar peças únicas, incluindo roupas de marcas conhecidas e estilos vintage, que dificilmente você encontraria em lojas convencionais.

  • 2. Apoie Pequenos Negócios Locais

Ao participar do evento, você estará incentivando o trabalho de pequenos empreendedores e brechós locais. Cada compra é um incentivo à economia da sua região, além de fortalecer a moda sustentável.

  • 3. Contribua para o Meio Ambiente

A moda sustentável é uma tendência crescente, e os brechós fazem parte desse movimento. Ao comprar roupas de segunda mão, você ajuda a reduzir o desperdício, economiza recursos naturais e diminui o impacto ambiental causado pela indústria da moda.

  • 4. Diversidade de Itens para Todos os Estilos

Com mais de 16 mil peças disponíveis, o evento é um verdadeiro paraíso para quem adora moda. Há opções para todos: roupas masculinas, femininas, infantis, acessórios, calçados e muito mais. Você certamente encontrará algo que combina com seu estilo e personalidade.

  • 5. Experiência Divertida e Única

Além das compras, o evento é uma experiência social. É um espaço para conhecer pessoas, trocar ideias sobre moda sustentável e até mesmo participar de possíveis dinâmicas ou promoções que os expositores podem oferecer.

Por que Participar?

Além de renovar o guarda-roupa com itens de qualidade, você estará apoiando pequenos empreendedores locais, promovendo a sustentabilidade e contribuindo para a redução do desperdício no setor da moda.

Cada compra ajuda a criar um impacto positivo tanto no meio ambiente quanto na economia.

O objetivo é incentivar a moda sustentável, reduzir o desperdício têxtil, preservar o meio ambiente, diminuir o impacto ambiental causado pela produção de roupas novas, apoiar empreendedores locais e quebrar preconceitos.

O evento é realizado todo mês e reúne milhares de pessoas e vende milhares de itens.

Confira alguns dos brechós que marcarão presença no evento:

Décima oitava edição do ‘Desapega Campo Grande’ ocorre neste sábado (22), das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna, localizado na rua Jornalista Valdir Lago, bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O evento é gratuito e aberto ao público.

