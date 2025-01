Vídeo comprova que buraco foi o culpado de acidente fatal na BR-163

ENTREVISTA - THEMIS OLIVEIRA

Novo diretor-presidente do Consórcio Guaicurus, Themis Oliveira falou sobre os desafios à frente da concessionária e a sua mudança do saneamento básico para o transporte coletivo

Themis Oliveira, novo diretor-presidente do Consórcio Guaicurus, concedeu entrevista exclusiva ao Correio do Estado Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado

Há uma semana no cargo, o novo diretor-presidente do Consórcio Guaicurus, Themis Oliveira, é o entrevistado desta semana do Correio do Estado. Na conversa, o gestor da concessionária falou sobre suas expectativas à frente da empresa e como espera manter uma postura de diálogo com a Prefeitura de Campo Grande.

O CEO do grupo que controla o transporte coletivo e urbano campo-grandense assumiu durante as tratativas a responsabilidade referente à nova tarifa do serviço, que deve ser reajustada pelo Executivo municipal.

“O meu compromisso é fortalecer o diálogo e a parceria com o Executivo. Estamos trabalhando para agendar reuniões com a prefeitura, para que tanto a empresa quanto a administração pública possam se alinhar em um esforço conjunto, buscando soluções que beneficiem a população e atendam às necessidades do transporte coletivo de forma eficiente e justa”, afirmou.

Oliveira assumiu o cargo no dia 6, no lugar do então diretor-presidente, João Resende, que estava no cargo desde 2012, quando o Consórcio Guaicurus venceu a disputa pela concessão do transporte público na Capital.

Antes de lidar com o transporte coletivo, no entanto, Oliveira vinha de uma longa carreira no saneamento básico, tendo sido diretor-presidente da Águas Guariroba, concessionária de tratamento e abastecimento de água e esgoto de Campo Grande.

Para ele, isso pode colaborar para o Consórcio Guaicurus, uma vez que, conforme o entrevistado, os anos à frente da concessionária de abastecimento de água trouxe “uma visão valiosa” em relação à importância de se manter uma cordialidade entre a prefeitura e a empresa prestadora de serviço público.

“Acredito que a minha experiência na gestão de outra concessionária me trouxe uma visão valiosa sobre a importância de cultivar um bom relacionamento com o Executivo. O Consórcio Guaicurus já conta com uma boa relação com a prefeitura, e tenho a certeza de que posso fortalecer ainda mais esse contato”, declarou.

A constante briga judicial entre o Consórcio Guaicurus e a Prefeitura de Campo Grande também foi abordada na entrevista. Confira a seguir.



O que você espera para a sua gestão à frente do Consórcio Guaicurus?

Espero contribuir para a transformação e a modernização do transporte público em Campo Grande, aprimorando constantemente o que já vem sendo feito, tornando o serviço mais eficiente, dinâmico e alinhado às reais necessidades da população. Minha gestão será pautada pela busca incessante por soluções inovadoras em mobilidade urbana e, claro, pela melhoria contínua da eficiência operacional.

Pretendo trabalhar em estreita colaboração com todos os colaboradores e os parceiros e ter uma escuta ativa com a população, para oferecer um serviço de qualidade que faça jus ao que a cidade e seus cidadãos merecem.

Você trabalhou muitos anos na área do saneamento básico. Como foi fazer essa troca para o transporte coletivo? Terá dificuldade nessa mudança? Qual foi o seu prepara para assumir esse desafio?

Embora o saneamento básico e o transporte público tenham características distintas, ambos compartilham o desafio de fornecer serviços essenciais e de qualidade à população. A experiência adquirida na gestão público-privada será de grande valia para implementar soluções eficazes no transporte coletivo. Tenho a plena confiança de que a transição será bem-sucedida, pois estou me dedicando ao máximo para entender as necessidades do setor. Estou pronto para trabalhar com a equipe do Consórcio Guaicurus para construir um futuro ainda melhor para o transporte público de Campo Grande.

Por mais que você tenha recém-assumido o cargo, quais serão os principais desafios da empresa para os próximos anos?

Estou fazendo uma imersão nos serviços prestados à população. Nos próximos dias, em conjunto com a diretoria, vamos definir as prioridades para o presente e o futuro próximo. O que posso garantir é que o nosso principal objetivo será atender às demandas da população da melhor forma possível, com foco na qualidade, na eficiência e na inovação. Sabemos que a cidade está em constante crescimento e, portanto, precisamos de soluções adaptáveis e de longo prazo para um transporte público mais ágil e acessível.

Uma das brigas na Justiça entre o Consórcio Guaicurus e a prefeitura tem sido a busca pelo cumprimento do contrato, tanto em relação ao reajuste quanto em relação ao reequilíbrio. Porém, como ficam pontos que são descumpridos pela concessionária, como o seguro contra acidentes e a idade dos ônibus?

Primeiramente, é importante destacar que a nossa posição é sempre pela busca do cumprimento integral do contrato por ambas as partes. O que está sendo descumprido é uma preocupação legítima. Manteremos um diálogo aberto e transparente com todos os envolvidos para encontrar soluções equilibradas que atendam a todos os aspectos do contrato e, ao mesmo tempo, e que promovam o bem-estar e a segurança da população.

Há alguma reunião marcada com o Executivo, para um começo de melhora no relacionamento entre o consórcio e a prefeitura, uma vez que todos os anos anteriores a empresa e a administração nunca se entenderam sobre os prazos de reajuste?

Você esteve muitos anos à frente de uma outra concessionária que tem um bom relacionamento com o Executivo. Acredita que isso vai lhe ajudar a trazer essa mesma colaboração para o Consórcio Guaicurus?

Sim, acredito que a minha experiência na gestão de outra concessionária me trouxe uma visão valiosa sobre a importância de cultivar um bom relacionamento com o Executivo. O Consórcio Guaicurus já conta com uma boa relação com a prefeitura, e tenho a certeza de que posso fortalecer ainda mais esse contato. O objetivo é criar um entendimento mútuo que coloque sempre os interesses da população em primeiro lugar.

Qual foi o principal pedido da concessionária a você quando houve esse convite? O que eles buscaram com essa troca na gestão da empresa?

O principal pedido foi justamente dar continuidade às transformações necessárias para melhorar os serviços prestados à população. A gestão do Consórcio Guaicurus está ciente dos desafios do setor e tem a intenção de inovar, aprimorar processos e aumentar a qualidade do serviço.

Como está o processo de perícia nas contas do Consórcio Guaicurus? Quando começou e quando deve terminar? Há a expectativa de que desta vez a conclusão seja diferente da primeira perícia?

O processo de perícia começou recentemente e está sendo conduzido pelo Poder Judiciário. Estamos aguardando a sua conclusão, conforme os prazos definidos pelo juiz.

Perfil - Themis Oliveira

Formado em Geologia, com especialização em Finanças Corporativas, Themis Oliveira acumula mais de 40 anos de carreira, sendo 36 anos dedicados aos setores de saneamento, infraestrutura e administração pública e privada. Foi vice-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), oficial de gabinete na Câmara dos Deputados e assessor técnico da Comissão de Minas e Energia, em Brasília (DF).

No setor público, ocupou cargos de destaque, como conselheiro fiscal do Banco do Estado de Mato Grosso (Bemat), diretor de Expansão da Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (Sanemat) e diretor-geral do Sanear, em Rondonópolis (MT).

Também foi secretário de Planejamento, Administração e Governo da prefeitura de Rondonópolis e chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Educação do governo de Mato Grosso. Entre 2019 e 2024, em Campo Grande, foi diretor-presidente da Águas Guariroba.

