Virada no tempo traz tempestade e derruba temperaturas em MS no fim de semana

São esperados grandes volumes de chuva no Estado, além de ventos de até 100 km/h e mínimas de 12ºC

Karina Varjão

Karina Varjão

17/10/2025 - 14h30
A onda de calor dessa semana dá lugar a uma frente fria que deve passar rapidamente por Mato Grosso do Sul neste final de semana. 

Segundo a previsão do tempo divulgada pelo Centro de Monitoramento de Tempo e Clima do Estado, de hoje (17) a segunda-feira (20), o tempo deve variar entre as regiões, com risco de tempestades e queda nas temperaturas, que podem chegar a 12ºC.  

Nesta sexta-feira, o tempo foi marcado pelo céu aberto e temperaturas altas. Porém, logo no final da manhã, a chegada de nuvens carregadas indicou a virada no clima na Capital, trazendo chuva em bairros do Centro, no Jardim dos Estados, Tiradentes e Vivendas do Bosque. 

A última chuva forte registrada em Campo Grande foi na segunda-feira (13), quando foram registrados 3 milímetros de água, causando alagamento na região do bairro Coronel Antonino, mais especificamente na avenida Cônsul Assaf Trad, perto do cemitério São Sebastião, conhecido como Cruzeiro. 

Além de Campo Grande, outras 54 cidades do Estado estão em alerta de perigo para chuvas intensas até às 23h59 deste sábado (18), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), onde a previsão indica aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas e tempestades, que podem ser acompanhadas de raio, rajadas de vento de até 100 km/h e eventual queda de granizo. 

Segundo o CEMTEC, são esperados volumes acima de 40 milímetros em menos de 24 horas, especialmente nas regiões centro-sul, sudeste e leste do Estado. 

Essa condição está associada ao avanço de uma frente fria, proveniente do transporte de calor e umidade, junto com a presença de um sistema de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados. 

São esperadas mínimas de 16ºC e máximas de até 26ºC nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões do Pantanal e sudoeste, as máximas não devem passar dos 29ºC e as mínimas devem marcar 21ºC. 

No bolsão, região leste e região norte do Estado, os termômetros devem registrar mínimas variando entre 20-24ºC e máximas até 34ºC. 

Em Campo Grande, as máximas não devem passar de 27ºC neste sábado, podendo ocorrer rajadas de vento de até 60 km/h. 

No domingo (19), o tempo volta a ficar firme com sol e algumas nuvens. A chegada da frente fria em Mato Grosso do Sul, atípica para essa época do ano, deve derrubar os termômetros para temperaturas entre 12-16ºC até terça-feira (21). 

Não são descartadas possibilidades de chuvas e tempestade com raios e rajadas de vento em todo o Estado à medida que a frente fria avança. 

O tempo volta a ficar estável e firme durante toda a segunda-feira (20) devido a atuação do sistema de alta pressão atmosférica, o que favorece o tempo seco e estável. 

Na Fronteira Sul do Estado, entre Ponta Porã, Iguatemi e a grande Dourados, são esperadas temperaturas mínimas entre 14-16ºC e máximas de 26ºC. 

Entre Porto Murtinho, Aquidauana e Corumbá, as mínimas devem ficar entre 18ºC e máximas até 32ºC. 

De Anaurilândia a Coxim, passando pela região do bolsão, os termômetros devem registrar mínimas variando entre 14-22ºC e máximas também de 32ºC. 

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 15ºC e 18ºC e máximas de até 26ºC. 

Previsão para este domingo (20) / Fonte: CEMTEC

Chuvas

Na tarde desta quinta-feira (16), um forte temporal atingiu algumas cidades como Caarapó, Maracaju e Iguatemi, causando estragos como quedas de árvores, estruturas danificadas, além de um caminhão tombado em Maracaju. A destruição precisou de exigiu ação imediata das Prefeituras e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com relatos, em Caarapó, duas árvores foram arrancadas pela raiz e algumas caíram sobre a rede elétrica, interrompendo o fornecimento de energia na região. A força do vento foi tanta que a estrutura da cobertura de um supermercado foi arrancada. Não houve ferido.

Em Maracaju, a chuva chegou acompanhada de ventania forte e provocou o tombamento de um caminhão. Também não houve feridos. Conforme moradores, a chuva foi rápida, mas intensa, e também causou queda de árvores. 

Cidades

Deputado diz que cirurgia para remoção de câncer na tireoide foi um sucesso

Por meio das redes sociais, nesta sexta-feira (17), o parlamentar Pedrossian Neto disse que passa bem

17/10/2025 13h06

Crédito: ALEMS

O deputado estadual Pedro Pedrossian Neto usou as redes sociais para informar que passou por uma cirurgia de remoção total da tireoide e adiantou que está se recuperando bem, além de afirmar que o procedimento foi um sucesso.

A publicação foi feita nesta sexta-feira (17), no Instagram do parlamentar. Pedrossian Neto relatou que passou por exames recentemente, os quais detectaram dois pequenos nódulos na tireoide.

Segundo relatou, o carcinoma de tireoide é congênito, isto é, a família tem predisposição para desenvolvê-lo por características genéticas.

“Já são nove casos conhecidos, todos com evolução positiva e cura completa”, explicou Pedrossian Neto e completou:

“Na próxima semana, retomo normalmente as atividades do mandato e sigo fazendo o que mais amo: lutar pelas causas em que acredito e pelo nosso Mato Grosso do Sul. Agradeço de coração a todos os amigos pelas orações, mensagens e pela energia positiva. Tenho muita fé em Deus e plena confiança na equipe médica que me acompanha.”

Deputada do PT também passou pelo procedimento

A deputada federal Camila Jara (PT-MS), passou por cirurgia para retirada da tireoide em decorrência de tumores cancerígenos, no dia 12 de maio, no Hospital Sirio Libanês - que possui uma unidade em São Paulo (SP) e Brasília (DF).

Camila passou por uma cirurgia de tireoidectomia total (remoção completa da glândula) que consiste a um esvaziamento cervical bilateral (procedimento para retirada de linfonodos na região do pescoço).

 Recomendado para o quadro clínico dela com o objetivo de eliminar o foco da doença e prevenir um possível retorno. O procedimento durou cerca de quatro horas e ocorreu sem intercorrências.

O pai de Camila, Gerson Jara, não confirmou qual unidade a deputada federal está internada.

“A tireoide foi retirada, os tumores suspeitos removidos e ela já está no quarto, em repouso”, informou Gerson Jara.

O que é câncer na tireoide?

O câncer da tireoide é o tumor endocrinológico mais comum e ocupa papel importante nos carcinomas de toda região da cabeça e pescoço e afeta cinco vezes mais as mulheres do que os homens. Pela mais recente estimativa brasileira (2023-2025), é o terceiro tumor mais frequente em mulheres na Região Sudeste e na Região Nordeste (sem considerar o câncer de pele não-melanoma).

Os carcinomas bem diferenciados são os tipos mais frequentes. Dentre eles estão o papilífero (entre 50% e 80% dos casos), o folicular (de 15% a 20% dos casos) e o de células de Hürthle. Existem ainda os carcinomas pouco diferenciados (cerca de 10% dos casos) e os indiferenciados (também cerca de 10%).

O que causa o câncer na tireoide?

  • História de irradiação (ter sido submetido à radioterapia) do pescoço, mesmo em baixas doses
  • História familiar de câncer da tireoide
  • Associação com dietas pobres em iodo

Sinais e sintomas?

A glândula tireoide localiza-se na parte anterior e mais baixa do pescoço e possui a forma de uma borboleta. A tireoide é composta por dois lobos (direito e esquerdo) unidos pelo istmo.

Pode apresentar duas alterações: a funcional que produz hormônios tireoidianos e que pode causar hiperitreoidesmo (excesso de hormônio) ou hipotireoidismo (falta de hormônio) e a anatômica que pode se apresentar com nódulos.

A presença de nódulos tireoidianos é muito frequente e cerca de 70 a 80% das pessoas tem e não sabem. Apesar disso, a chance de câncer é pequena (cerca de 12%).

Nem todo nódulo tireoidiano merece ser tratado ou retirado. No entanto, a presença de nódulos tireoidianos em pacientes que já foram submetidos à radioterapia durante a infância ou entre aqueles que possuem história familiar de câncer de tireoide, merecem a avaliação de um médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, pois tem maior risco de malignidade.

Nódulos na tireoide acompanhados de aumento dos gânglios do pescoço, rouquidão, falta de ar, aumento de tamanho dos nódulos num curto intervalo de tempo, dificuldade para engolir alimentos e massa visíveis no pescoço são sinais de alerta para malignidade e necessitam de avaliação médica.

Diagnóstico

O diagnóstico do câncer da tireoide começa com a história clínica e o exame físico. Grande parte das vezes, em tumores pequenos, os pacientes não possuem nenhum sintoma. O diagnóstico normalmente é feito após realização de ultrassonografia do pescoço em que é identificado um nódulo com características suspeitas.

O diagnóstico é confirmado com a análise do material colhido pela punção do nódulo através de uma agulha e caso haja suspeita ou confirmação de malignidade o paciente deverá ser submetido a uma cirurgia.

Importância do diagnóstico precoce

A detecção precoce do câncer é uma estratégia para encontrar o tumor numa fase inicial e, assim, possibilitar maior chance de tratamento.

A detecção pode ser feita por meio da investigação com exames clínicos, laboratoriais ou radiológicos, de pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença (diagnóstico precoce), ou com exames periódicos em pessoas sem sinais ou sintomas (rastreamento), mas pertencentes a grupos com maior chance de ter a doença.

Não há evidência científica de que o rastreamento do câncer de tireoide traga mais benefícios do que riscos e, portanto, até o momento, ele não é recomendado.

Já o diagnóstico precoce desse tipo de câncer possibilita melhores resultados em seu tratamento e deve ser buscado, principalmente, com a investigação de algum nódulo inexplicado na tireoide.

A conduta diante dos nódulos tireoideanos está bem estabelecida e vai levar em consideração a idade, o sexo, a apresentação do nódulo e sua evolução, a realização da ultrassonografia e do exame de sangue.

Com essas informações, é avaliada a necessidade ou não da realização de punção aspirativa do nódulo para melhor definição de suspeita.

Na maior parte das vezes, a presença de um nódulo na tireoide não é câncer, mas é importante que ele seja investigado por um médico.

Tratamento

O tratamento do câncer da tireoide é cirúrgico. A retirada da glândula pode ser total ou parcial dependendo de cada caso. Nos casos em que há comprometimento dos gânglios do pescoço, pode haver necessidade de uma cirurgia que inclua a retirada desses linfonodos cervicais.

Em alguns casos, nos tumores mais comuns que são do tipo papilífero ou folicular, dependendo da agressividade do tumor, há necessidade de tratamento complementar com iodo radioativo.

Os carcinomas do tipo medular são menos comuns, porém mais agressivos, justificando a necessidade da retirada da glândula tireoide e dos gânglios do pescoço, mesmo quando diagnosticado em fases iniciais. O tratamento e acompanhamento dos pacientes com carcinomas medulares deve ser realizado por médico especialista e algumas vezes a família deverá ser investigada, pois muitos casos estão relacionados com alterações genéticas.

** Com informações do Ministério da Saúde

NOVA ELEIÇÃO

MPE recomenda nulidade e nova eleição em Instituto de Previdência de Dourados

Após encerrar as investigações que apontaram irregularidades na eleição em abril deste ano para o cargo de Diretor-Presidente, nova eleição deve ter obrigatoriamente lista tríplice

17/10/2025 12h30

MPE estipula prazo de 120 dias para nova eleição em PreviD

MPE estipula prazo de 120 dias para nova eleição em PreviD Divulgação

Na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPE), foi divulgada a recomendação de uma nova eleição para o cargo de Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Dourados, o PreviD.

O caso, já noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, encerra as investigações com a recomendação do MPE de nulidade da eleição ocorrida em abril deste ano, e que haja uma nova eleição, com o prazo de 120 dias para o novo período eleitoral.

Em documentos anteriores do inquérito, a Comissão Eleitoral em suas justificativas pelo descumprimento da lei, informou que não houve quórum para formar uma lista tríplice – motivo pelo qual o Ministério Público passou a investigar a eleição – e que devido à isso deu continuidade a eleição, mesmo sem seguir a lei que exige a existência da lista.

Agora, após conclusão das investigações, o MPE reafirmou no documento, que mesmo não existindo interessados, a justificativa não concorda com o que apresenta a legislação. “Se tratando de Administração Pública [...] só lhe é permitido fazer o que a lei expressamente autoriza, em oposição à autonomia da vontade que rege as relações privadas”.

O texto ainda relembra a exigência de formação de lista tríplice. “Prevista em lei formal, [a lista tríplice] constitui um ato vinculado, não havendo margem para discricionariedade administrativa que permita a sua supressão ou a sua substituição por procedimento diverso, ainda que sob o pretexto de celeridade ou de ausência de múltiplos candidatos”, destaca.

Para que a nova eleição ocorra, foi recomendado ao Prefeito de Dourados, Marçal Filho, que adote as providências administrativas necessárias, junto ao Conselho Curador da PreviD, no prazo estabelecido. Além de exigir a existência de uma lista tríplice, para o cargo indicado.

Ao Presidente da Comissão Eleitoral, recomenda-se que o então eleito ao cargo de Diretor-Presidente na eleição de abril, Theodoro Huber, tenha o cargo convertido à Diretor-Presidente Provisório. E reforça também a necessidade de averiguação rigorosa nos processos da eleição prevista na legislação, especialmente quanto a lista tríplice.

NOVAS RESPOSTAS

Para a Comissão Eleitoral do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Dourados, foi dado o prazo de 10 dias para responder à Promotoria de Justiça do estado quais providências serão tomadas a partir das recomendações feitas no documento.

Se a Comissão não aceitar a proposta feita pelo MPE de nova eleição, o caso que agora está em nível extrajudicial, pode ter novas medidas judiciais, e pode acarretar em responsabilização dos envolvidos por omissão e ilegalidade dentro da Administração Pública.

NOTA PREVID

Na manhã desta sexta-feira, o Conselho Curador da PreviD divulgou em nota, que levou para debater em reunião ordinária realizada na última quinta-feira, as recomendações feitas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Acatando as sugestões, o Conselho divulgou que será realizada uma nova eleição dentro do prazo de 120 dias e será rigorosamente cuidadoso quanto ao que os termos do novo processo eleitoral exigirá.

Para executar as deliberações, foi criado um Grupo de Trabalho Auxiliar que ficará responsável por:

  • Acompanhar a implementação das medidas solicitadas;
  • Organizar os procedimentos administrativos necessários, até que seja criado uma nova Comissão Eleitoral;
  • E elaborar a resposta formal ao Ministério Público, que deve ser encaminhada dentro do prazo dos 10 dias estipulados.
MPE estipula prazo de 120 dias para nova eleição em PreviD

