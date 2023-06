Você sabe como os animais do Bioparque Pantanal são cuidados durante o frio?

Com as temperaturas caindo e a estação mais fria do ano chegando, os animais que habitam o Bioparque Pantanal recebem cuidados diários e especiais em dias frios, explicou a equipe do local.

Em divulgação do Governo do Estado, foi mostrado como os profissionais do complexo tomam os cuidados para que os animais consigam passar essa fase fria de forma tranquila e segura, garantindo a saúde de todos.

Entre os cuidados para manter o clima aconchegante estão aquecedores, pedra quente e até cardápio diferenciado para manter a temperatura do corpo.

Segundo a bióloga chefe do empreendimento, Carla Kovalski, quando as temperaturas estão mais baixas, o cuidado deve ser redobrado, pois os animais ficam mais suscetíveis ao aparecimento de algumas doenças, além de terem uma baixa no metabolismo.

“Aqui no Bioparque nós contamos com espaços que chamamos de cambeamentos, utilizamos esses locais quando é necessário realizar algum tipo de manejo nos animais, como o que estamos fazendo nesse período em razão do frio”, explica.

Cuidados diferenciados

Alguns dos animais do complexo recebem cuidado diferenciado, como a famosa sucuri Gaby Amarantos, os jabutis e os peixes amazônicos.

No caso dos jabutis, sempre que as temperaturas ambientais estão mais baixas, eles são levados para esse espaço equipado com papelão adequado, água, alimentação, sistema de aquecimento e controlador de temperatura e umidade.

Os jabutis também recebem um cardápio apropriado para os dias frios. Nesse período, são fornecidos alimentos cozidos que ajudam os animais na manutenção da temperatura corporal.

Já com relação à sucuri Gabi, por ser um réptil que sente calor, diferente dos mamíferos, é necessário proporcionar um ambiente aquecido para ela, para que não tenha uma troca de calor muito grande.

“Seu recinto é dotado de uma pedra aquecedora de um metro por um metro, bem potente. Essa pedra faz com que todo o local fique um microambiente com uma temperatura adequada que vai interferir na temperatura da água também”, explica Carla.

A profissional ainda esclarece que muitas vezes a temperatura da água do recinto está mais aquecida do que o próprio ar, por isso que em períodos frios a cobra pode escolher permanecer dentro da água também.

Com relação aos peixes, a bióloga explica que eles sentem mudanças na fisiologia e no metabolismo, pois a temperatura da água vai ser reduzida. Algumas espécies vão ser mais sensíveis a essas baixas temperaturas e outras mais resistentes.

Ainda conforme divulgado, a estrutura do Bioparque foi pensada considerando a sensibilidade das espécies.

Logo, todos os peixes que estão nos tanques externos, são peixes que toleram temperaturas mais baixas e que não irão apresentar nenhum tipo de problema em relação a isso.

Já para os amazônicos, que são espécies mais exigentes em relação a temperatura da água, os tanques são dotados de sistema de aquecimento que mantém a água entre 27 e 29 graus mesmo nos dias mais frios.

A diretora-geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri destaca a importância do bem-estar animal e o respeito com as espécies que habitam o local.

“Os considerados bons aquários são aqueles que além da manutenção da vida, prezam pela saúde e pelo bem-estar animal. Seguindo esse conceito, nós adotamos as melhores práticas que visam a qualidade, a saúde e o bem-estar, e para isso contamos com profissionais capacitados que desenvolvem protocolos específicos para cada grupo de animais”, finalizou.