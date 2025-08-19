Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Logística

Way 112 recebe R$ 694 milhões do BNDES para modernizar rodovias em MS

Recursos fazem parte de investimento de R$ 1,97 bilhão que prevê recuperação, ampliação e novas obras em três rodovias até 2032

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

19/08/2025 - 05h00
A concessionária das rodovias MS-112, BR-158 e BR-436 em Mato Grosso do Sul, a Way 112, vai recuperar e ampliar trechos do traçado que administra com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

O banco de fomento, uma empresa estatal da União, aprovou financiamento de R$ 694 milhões para a empresa. Serão realizadas obras de recuperação e implantação de melhorias, além da ampliação da capacidade operacional das três rodovias que a Way administra. 

A operação envolve o investimento de R$ 650 milhões na rodovia, por meio da emissão de debêntures de R$ 1 bilhão, ação coordenada pelo BNDES, e pelos bancos Daycoval e BTG Pactual. 
Além disso, há R$ 44 milhões da linha Finem. 

Os investimentos

O projeto da Way 112, contudo, vai muito além dos empréstimos aprovados pelo BNDES. O investimento previsto é de R$ 1,97 bilhão e deve gerar 2.159 empregos diretos e indiretos durante a implantação. 

O dinheiro liberado via BNDES permitirá à Way 112 implantar 59 acessos (25 na MS-112, 30 na BR-158 e 4 na BR-436). Também está prevista a adequação em 369,1 km de alargamento da pista e construção de acostamento (361,82 km na MS-112 e 7,31 km na BR-158). 

Ainda serão construídos 53,38 km em faixas adicionais em pista simples (5,41 km na MS-112, 35,37 km na BR-158 e 12,60 km na BR-436), além do Contorno de São Pedro (MS-112), com 1,5 km, e do Contorno de Cassilândia (BR-158), com 6,6 km. As obras serão realizadas até 2032.

“Hoje, 28 mil km da malha rodoviária brasileira estão sob concessão e o BNDES, no governo do presidente Lula, atua para garantir a melhoria das rodovias, trazendo mais segurança e conforto para a população, além de contribuir com o escoamento da produção agrícola, como é o caso no Mato Grosso do Sul”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

“As rodovias administradas pelo sistema Way 112, representam um importante corredor logístico responsável pelo transporte de parte significativa da produção agrícola do estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás e a captação do financiamento sob a liderança do BNDES garante a execução de investimentos fundamentais para a modernização do sistema rodoviário, traduzindo em mais segurança e conforto para motoristas e passageiros, contribuindo de forma relevante com o desenvolvimento da região e com o crescimento do país" disse Paulo Nunes Lopes, CEO do grupo Way Brasil.

"Vale como destaque ainda iniciativas do Grupo Way Brasil, voltadas para a implementação de novas tecnologias com base no conceito de rodovias inteligentes, conectando cada vez mais coisas e pessoas, fruto de importantes parcerias como essa junto ao BNDES”, acrescenta.

A concessionária

A Way 112 é uma das empresas do Grupo Way Brasil, que é formado pelas seguintes empresas: GLP Participações S/A, Senpar Ltda, Bandeirantes Concessões e Participações Ltda, TORC – Terraplenagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda e TCL Tecnologia e Construções Ltda.

Em Mato Grosso do Sul, a primeira concessão assumida pela Way foi a MS-306, que passa por cidades como Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia. Já a Way-112 passa por cidades como Cassilândia, Inocência, Aparecida do Taboado, Paranaíba e Selvíria.

 

Cidades

Companhia aérea é multada em R$ 316,2 milhões por demissões durante a pandemia

A Justiça australiana multou a Qantas Airways, nesta segunda-feira (18), pela demissão ilegal de mais de 1.800 funcionários de solo

18/08/2025 20h00

Reprodução Qantas Airways

A Justiça australiana multou a Qantas Airways em AU$ 90 milhões (cerca de R$ 316,2 milhões) nesta segunda-feira, 18, pela demissão ilegal de mais de 1.800 funcionários de solo no início da pandemia de covid-19. A multa se soma aos AU$ 120 milhões (R$ 421,5 milhões) em indenização que a maior companhia aérea da Austrália já havia concordado em pagar aos seus ex-funcionários.

O juiz Michael Lee, do Tribunal Federal Australiano, afirmou que a terceirização de 1.820 cargos de carregadores de bagagem e faxineiros em aeroportos australianos no final de 2020 foi a "maior e mais significativa violação" das leis trabalhistas australianas em seus 120 anos de história.

A Qantas concordou em dezembro do ano passado em pagar AU$ 120 milhões (R$ 421,5 milhões) em indenização a ex-funcionários, depois que sete juízes do Tribunal Superior rejeitaram por unanimidade o recurso da companhia aérea sediada em Sydney contra a decisão que considerava a terceirização de seus empregos ilegal.

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes, que levou a companhia aérea à Justiça, argumentou que a empresa deveria receber a maior multa disponível - AU$ 121.212.000 (R$ 425.877 028).

Questionamento

O juiz Michael Lee decidiu que a multa mínima para criar uma dissuasão deveria ser de AU$ 90 milhões, observando que os executivos da Qantas esperavam economizar AU$ 125 milhões (R$ 439,2 milhões) por ano com a terceirização dos empregos.

Lee questionou a sinceridade do pedido de desculpas da Qantas por sua conduta ilegal, observando que a companhia aérea posteriormente alegou, sem sucesso, que não devia nenhuma indenização aos seus ex-funcionários.

"Se alguma evidência adicional fosse necessária da estratégia de litígio implacável e agressiva adotada neste caso pela Qantas, ela é fornecida por este esforço direcionado a negar qualquer indenização àqueles em relação aos quais a Qantas publicamente professava arrependimento por seu infortúnio", disse Lee. "Acredito que os responsáveis pela Qantas agora sentem um arrependimento genuíno, mas isso provavelmente reflete os danos que este caso causou à empresa, em vez de remorso pelos danos causados aos trabalhadores afetados", acrescentou.

Empresa pediu desculpas

A presidente-executiva da Qantas, Vanessa Hudson, que era diretora financeira da companhia aérea durante as demissões, afirmou em um comunicado após a decisão de segunda-feira: "Pedimos sinceras desculpas a cada um dos 1.820 funcionários de assistência em terra e às suas famílias que sofreram com isso."

"A decisão de terceirizar há cinco anos, especialmente em um momento tão incerto, causou dificuldades reais para muitos de nossos ex-funcionários e suas famílias", disse ela. "Nos últimos 18 meses, trabalhamos arduamente para mudar a forma como operamos, como parte de nossos esforços para reconstruir a confiança de nossos funcionários e clientes. Esta continua sendo nossa maior prioridade enquanto trabalhamos para reconquistar a confiança que perdemos", acrescentou.

Lee decidiu que AU$ 50 milhões (R$ 175,7 milhões) da multa seriam destinados ao sindicato, pois nenhuma agência do governo australiano demonstrou interesse em investigar ou processar a Qantas.

"Sem o sindicato..., a conduta da Qantas jamais teria sido exposta e a empresa jamais teria sido responsabilizada por sua conduta ilegal", disse Lee. "Portanto, o sindicato trouxe à atenção do tribunal uma transgressão substancial e significativa de uma obrigação pública por parte de um empregador poderoso e importante", acrescentou.

Uma audiência será realizada posteriormente para decidir para onde serão destinados os AU$ 40 milhões (R$ 140,5 milhões) restantes da multa.

'Enfrentamos um gigante implacável e vencemos'

Michael Kaine, secretário nacional do sindicato que representa 60 mil membros, disse avaliar que a decisão foi justa e que encerra uma batalha judicial de cinco anos que a Qantas esperava vencer.

"É um resultado industrial significativo - o mais significativo - na história da Austrália e envia uma mensagem muito clara à Qantas e a todos os empregadores na Austrália: tratem seus funcionários ilegalmente e vocês serão responsabilizados", disse Kaine aos repórteres. "Contra todas as probabilidades, enfrentamos um gigante que se mostrou implacável e vencemos", acrescentou.

A Qantas admitiu ter negociado ilegalmente com passageiros e funcionários em suas respostas aos desafios econômicos da pandemia.

No ano passado, a Qantas concordou em pagar AU$ 120 milhões (R$ 421,5 milhões) em indenização e multa pela venda de passagens em milhares de voos cancelados.

A Comissão Australiana de Concorrência e Consumidor, órgão de defesa do consumidor, processou a companhia aérea no Tribunal Federal, alegando que a Qantas se envolveu em conduta falsa, enganosa ou ilusória ao anunciar passagens para mais de 8 mil voos de maio de 2021 a julho de 2022 que já haviam sido cancelados. 

Proteção

Após caso nacional, MPMS proibe imagens de crianças em escolas de MS

A 1ª Promotoria de Justiça de Bela Vista emitiu uma recomendação restringindo o uso de fotos de alunos de escolas municipais

18/08/2025 18h35

Imagem ilustrativa

Imagem ilustrativa Foto: Reprodução

Após a repercusão da denúncia do youtuber, Felca, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) decidiu reforçar a proteção contra crianças e adolescentes da exposição indevida na internet. A 1ª Promotoria de Justiça de Bela Vista emitiu recomendação para que órgãos públicos municipais não divulguem imagens de menores em páginas oficiais sem consentimento dos pais ou responsáveis.

Para o Promotor de Justiça Substituto Guilermo Timm Rocha, a medida é preventiva. "A exposição de imagens de crianças e dos adolescentes sem o consentimento dos pais ou responsáveis configura violação à dignidade e aos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)", explicou.

O promotor alerta que órgãos públicos estariam divulgando fotos de alunos em atividades escolares sem autorização, prática que, além de ilegal, pode representar risco à integridade física e moral das crianças. Mesmo com autorização, o uso das imagens deve respeitar o princípio do melhor interesse da criança, com finalidade exclusivamente pedagógica, sem promover fins institucionais, pessoais ou políticos.

O MPMS lembrou ainda que, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), o tratamento de dados de crianças e adolescentes exige consentimento formal de pelo menos um dos pais ou responsável legal.

Entre as recomendações estão: não divulgar imagens sem consentimento, excluir publicações anteriores em desacordo com a lei e dar ampla divulgação da recomendação no Diário Oficial do município. Os órgãos têm 10 dias úteis para informar se acatarão a recomendação, sob risco de medidas judiciais ou extrajudiciais.

O Correio do Estado repercutiu uma matéria sobre o tema aqui em Mato Grosso do Sul, confira aqui

Caso nacional

Nas últimas semana o assunto ficou no topo nacional, tudo devido ao vídeo que o youtuber Felca publicou denunciando a exploração de menores de idades na criação de conteúdo na internet.

Ele cita como exemplo o influenciador digital Hytalo Santos, conhecido por vídeos ao lado de crianças e adolescentes dançando, falando sobre relacionamentos e se referindo a esses jovens como "filhos".

Felca ressalta o caso de Kamylla Santos, conhecida como Kamylinha, de 17 anos, que esteve no círculo desde os 12 anos. As denúncias sobre o caso resultaram em uma investigação pelo Ministério Público do Trabalho da 13ª região e na instauração de um inquérito policial.

Imagem ilustrativaHytalo e o marido, Israel

Kamylinha teve suas redes sociais removidas pelo MP por decisão judicial, Hytalo e o marido, Israel Nata Vicente, também tiveram as contas do Instagram bloqueadas.

O casal foi detido preventivamente em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, na sexta-feira (15). A prisão foi realizada pela Polícia Civil de São Paulo em cumprimento a ordens expedidas pela Justiça da Paraíba.

Na tarde de hoje (18), ele e o marido foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na Zona Oeste da capital. 

