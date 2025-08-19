Way 112 recebe R$ 694 milhões do BNDES para modernizar rodovias em MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A concessionária das rodovias MS-112, BR-158 e BR-436 em Mato Grosso do Sul, a Way 112, vai recuperar e ampliar trechos do traçado que administra com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O banco de fomento, uma empresa estatal da União, aprovou financiamento de R$ 694 milhões para a empresa. Serão realizadas obras de recuperação e implantação de melhorias, além da ampliação da capacidade operacional das três rodovias que a Way administra.

A operação envolve o investimento de R$ 650 milhões na rodovia, por meio da emissão de debêntures de R$ 1 bilhão, ação coordenada pelo BNDES, e pelos bancos Daycoval e BTG Pactual.

Além disso, há R$ 44 milhões da linha Finem.

Os investimentos

O projeto da Way 112, contudo, vai muito além dos empréstimos aprovados pelo BNDES. O investimento previsto é de R$ 1,97 bilhão e deve gerar 2.159 empregos diretos e indiretos durante a implantação.

O dinheiro liberado via BNDES permitirá à Way 112 implantar 59 acessos (25 na MS-112, 30 na BR-158 e 4 na BR-436). Também está prevista a adequação em 369,1 km de alargamento da pista e construção de acostamento (361,82 km na MS-112 e 7,31 km na BR-158).

Ainda serão construídos 53,38 km em faixas adicionais em pista simples (5,41 km na MS-112, 35,37 km na BR-158 e 12,60 km na BR-436), além do Contorno de São Pedro (MS-112), com 1,5 km, e do Contorno de Cassilândia (BR-158), com 6,6 km. As obras serão realizadas até 2032.

“Hoje, 28 mil km da malha rodoviária brasileira estão sob concessão e o BNDES, no governo do presidente Lula, atua para garantir a melhoria das rodovias, trazendo mais segurança e conforto para a população, além de contribuir com o escoamento da produção agrícola, como é o caso no Mato Grosso do Sul”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

“As rodovias administradas pelo sistema Way 112, representam um importante corredor logístico responsável pelo transporte de parte significativa da produção agrícola do estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás e a captação do financiamento sob a liderança do BNDES garante a execução de investimentos fundamentais para a modernização do sistema rodoviário, traduzindo em mais segurança e conforto para motoristas e passageiros, contribuindo de forma relevante com o desenvolvimento da região e com o crescimento do país" disse Paulo Nunes Lopes, CEO do grupo Way Brasil.

"Vale como destaque ainda iniciativas do Grupo Way Brasil, voltadas para a implementação de novas tecnologias com base no conceito de rodovias inteligentes, conectando cada vez mais coisas e pessoas, fruto de importantes parcerias como essa junto ao BNDES”, acrescenta.

A concessionária

A Way 112 é uma das empresas do Grupo Way Brasil, que é formado pelas seguintes empresas: GLP Participações S/A, Senpar Ltda, Bandeirantes Concessões e Participações Ltda, TORC – Terraplenagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda e TCL Tecnologia e Construções Ltda.

Em Mato Grosso do Sul, a primeira concessão assumida pela Way foi a MS-306, que passa por cidades como Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia. Já a Way-112 passa por cidades como Cassilândia, Inocência, Aparecida do Taboado, Paranaíba e Selvíria.

