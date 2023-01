Yanomâmi que teve foto divulgada morre por grave quadro de desnutrição

SAÚDE

Estoque de leite materno está baixo e hospital pede doações

Janeiro é um dos meses do ano em que as doações de leite materno caem expressivamente, devido ao período de férias e viagens.

Com isso, o número de mães doadoras reduziu e o estoque do Banco de Leite da Santa Casa de Campo Grande está em 50%.

O percentual é considerado baixo e preocupante para suprir a demanda alimentar de bebês internados no hospital.

A Santa Casa precisa de oito litros de leite, por dia, para regularizar o estoque e alimentar 21 bebês alocados na maternidade.

O Banco de Leite Humano tem trabalhado com apenas quatro litros do insumo, por dia, para servir toda a demanda do hospital.

A nutricionista da Santa Casa, Glaucia Flores, faz um alerta e convoca mamães doadoras que estão com leite sobrando. “Estamos com os estoques bem baixo no momento, menos de 50% de nossa demanda”.

Como doar?

Mães aptas a amamentarem e com sobra de leite, podem doar para outros bebês em que a mãe não produz o líquido suficiente para amamentação.

O leite excedente de uma mãe alimenta bebês da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal.

Para doar, é simples: basta ir ao Banco de Leite Humano da Santa Casa, localizado na rua Eduardo Santos Pereira, número 88, Centro.

O horário de funcionamento é das 6h às 18h, de segunda a sexta-feira. O número para contato é (67) 3322-4174.

Leite materno

De acordo com a Fundação das Nações Unidas para a Infância (Unicef), o leite materno é o melhor alimento que um bebê pode ter.

O leite da mãe nutre, alimenta, fortalece e sustenta o bebê. A criança recebe nutrientes e hidratação necessária através da amamentação. A amamentação deve ser exclusiva até os seis meses de vida.

A amamentação auxilia no desenvolvimento físico, mental, cognitivo e emocional da criança.

Considerado o alimento mais completo para os bebês, o leite materno sacia a fome, contribui para a melhora nutricional, reduz a chance de obesidade, hipertensão e diabetes, diminui os riscos de infecções e promove vínculo entre a mãe e bebê.

Um litro de leite materno doado pode amamentar até 10 recém-nascidos, de acordo com a enfermeira do Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), Nívea Lorena Torres.

Recém-nascidos mamam, em média, de cinco a sete vezes por dia e bebem de 420 mililitros (ml) a 720ml de leite materno por dia. Um bebê recém-nascido mama, em média, de 30ml a 60ml de leite a cada mamada.

A quantidade de leite e mamadas variam conforme a idade, peso, tamanho e estado de saúde da criança.

A quantia de leite em cada mamada aumenta a cada semana de vida do bebê. O pediatra é o profissional que deve determinar quantos ml de leite o bebê deverá tomar, bem como a frequência de mamadas ideal para cada um.

“Agosto dourado” é o mês de conscientização e incentivo sobre aleitamento materno.

A amamentação é um direito da mãe e da criança garantido por lei, de acordo com o artigo 9º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Mães tem direito de amamentarem seus filhos, inclusive as privadas de liberdade.