Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Barrados

Zeca do PT exige regulamentação das atividades dos Legendários em áreas de conservação no Estado

O requerimento tem como base a proibição das atividades do grupo no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, com áreas em Bonito, Bodoquena e Jardim

Karina Varjão

Karina Varjão

17/08/2025 - 14h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O deputado estadual Zeca do PT apresentou, na última semana, um requerimento durante a sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) pedindo medidas de regulamentação das atividades do grupo Legendários nas áreas de conservação ambiental do Estado, bem como nos parques estaduais. 

Para Zeca, a solicitação cobra esclarecimentos da Secretaria do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) sobre as atitudes que estão sendo tomadas para regimentar a atividade do grupo. 

"As informações solicitadas são de suma importância para que a população sul-mato-grossense tome conhecimento sobre as medidas que o Imasul e a Semadesc vem tomando, no sentido de evitar que as atividades do grupo legendários, que sempre se reúne em grande quantidade, não tenham impacto ambiental negativo em parques e unidades de conservação estaduais", justificou o deputado.

O requerimento foi encaminhado ao Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ao Secretário da Semadesc, Jaime Verruck, e ao Diretor-Presidente da Imasul, André Borges Barros de Araújo

Entenda

O requerimento apresentado pelo deputado sul-mato-grossense tem base na recente proibição da realização das atividades do movimento Legendários no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, decisão tomada pelo chefe responsável pelo parque, Sandro Roberto da Silva Pereira, após determinadas atividades do grupo causarem impactos negativos na área de conservação. 

A região do parque é uma área de conservação ambiental federal criada em 2000 para proteger a biodiversidade local. A área possui 77 mil hectares e está sob responsabilidade do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio), abrangendo as áreas de Bonito, Bodoquena e Jardim, em Mato Grosso do Sul. 

Sandro relatou que desde 2024 o parque não autoriza atividades do grupo na área, por intercorrências de impacto ambiental negativo, bem como descumprimentos das normas do local, como não aglomerar grandes quantidades de pessoas nas trilhas da unidade de conservação. 

“Explicamos que o parque tem um limite diário e que as visitações são feitas com grupo de, no máximo, 10 pessoas, e acompanhadas sempre por um condutor credenciado. Liberamos desde que atendessem as regras. Mas, eles insistiram em realizar essas dinâmicas de estar todo mundo junto, dentro da trilha. Não deu certo, virou aquela confusão. Depois disso não permitimos mais”, conta o chefe do PNSBd.

A mesma decisão também foi divulgada pela Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Cara da Onça, uma unidade de conservação estadual localizada na zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. 

De acordo com o sócio-proprietário do local, Gerson Canhete Jara, no início do ano passado, um grupo de cerca de 300 pessoas do grupo dos Legendários entrou, sem autorização, na unidade, deixando a área impactada. 

As áreas de conservação, como os parques, seguem normas do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que também têm normas a serem seguidas para tentar minimizar os impactos das visitações das áreas. 

No Parque Nacional da Serra da Bodoquena, por exemplo, o limite permitido é de 100 pessoas por dia, com horário certo para as trilhas, em grupos de 10 pessoas acompanhadas por um condutor credenciado pelo ICMBio. 

Já na RPPN Cara da Onça, além da visitação guiada, o limite diário de pessoas visitantes é de 25 pessoas. 

“Quando há a concentração de muitas pessoas em um único local, você tem o pisoteio da vegetação, começa a alargar a trilha porque as pessoas não conseguem ficar em trilha. Nos locais onde eles param, que precisam conversar, estabelecer dinâmicas, o impacto ao meio ambiente é grande”, enfatiza Sandro Pereira.
 

Oportunidade

IFMS oferece cursos profissionalizantes gratuitos nos níveis médio e fundamental

Algumas modalidades têm duração de três meses. O interessado deve se atentar ao prazo de inscrição, que se encerra no dia 7 de setembro

17/08/2025 13h53

Compartilhar

Divulgação/IFMS

Continue Lendo...

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está ofertando 1.145 vagas em cursos gratuitos para estudantes do nível médio e fundamental, com duração de três meses, que vão desde assistente administrativo, vendedor até operador de computador.

Os módulos oferecem oportunidade para quem precisa de capacitação em diversas áreas e são oferecidos pela Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade Educação a Distância (EAD).

Em alguns cursos, as vagas são ilimitadas e estão distribuídas entre os 23 municípios de Mato Grosso do Sul. Os interessados têm até o dia 7 de setembro para se inscrever.

Os candidatos devem ficar atentos, pois a oferta varia de acordo com cada município. Para se matricular em alguns cursos, é necessário ter o ensino fundamental completo; em outros, basta ter concluído o ensino fundamental I (do 1º ao 5º ano).

Cursos ofertados

Saiba como se inscrever

O processo de inscrição é totalmente gratuito e deve ser feito pela Página da Central de Seleção clicando aqui, até 7 de setembro.

É necessário informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e seguir os seguintes passos:

1. Cadastro

  • Entrar na Página do Candidato da Central de Seleção;
  • Preencher os campos com os dados pessoais;
  • Conferir se o nome e a data de nascimento estão corretos;
  • Clicar em “Enviar Cadastro”;
  • Quem já tem cadastro deve clicar em “Atualizar Meus Dados”, verificar se as informações estão corretas e, em seguida, clicar em “Enviar Cadastro”.

2. Inscrição

  • Entrar na aba “Inscrições Abertas”;
  • Procurar o edital da seleção (Edital nº 61/2025) e clicar em “Efetuar Inscrição”;
  • Escolher o local e o curso que pretende fazer;
  • Confirmar as escolhas e clicar em “Enviar a Inscrição”;
  • Ao final, a confirmação será enviada para o e-mail cadastrado na Central de Seleção.

Os candidatos que não têm acesso à internet podem comparecer à Central de Relacionamento (Cerel) dos campi do IFMS ou aos polos EAD nos municípios para realizar a inscrição em um computador da instituição. Os endereços e horários de atendimento podem ser consultados no Anexo III do edital.

Divulgação dos candidatos selecionados

O processo de seleção será feito por sorteio eletrônico, previsto para ocorrer no dia 11 de setembro.

A primeira chamada será divulgada no dia 17 de setembro, e as aulas terão início em outubro. O Anexo I do edital traz o cronograma completo do processo seletivo.

Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail: [email protected].

Confira o edital
 

 

Assine o Correio do Estado

CIDADE MORENA

No dia do Patrimônio, Campo Grande se divide entre restaurações e abandonos arquitetônicos

Descaracterizações e demolições irregulares são acompanhadas pela Promotoria de Justiça da Capital

17/08/2025 12h30

Compartilhar
Capital anota casos de recuperações importantes e casas ainda abandonadas

Capital anota casos de recuperações importantes e casas ainda abandonadas Reprodução/MPMS

Continue Lendo...

Celebrado neste 17 de agosto, o Dia Nacional do Patrimônio Histórico relembra a importância da preservação de símbolos que contam a história das cidades, que no caso de Campo Grande se divide entre restaurações e abandonos arquitetônicos. 

Como bem rememora o Ministério Público em nota sobre o tema, a data homenageia o historiador Rodrigo Melo Franco de Andrade, fundador do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que desde 1937 age pela preservação de bens culturais nacionais. 

Nesse sentido, há a 26ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, que atua para defender o patrimônio histórico-cultural campo-grandense, em união de esforços para que a identidade coletiva se mantenha forte e a memória urbana seja preservada. 

Para isso, a 26ª Promotoria fica realiza o acompanhamento dos casos de demolições daqueles imóveis que são protegidos pela classificação como "Zona Especial de Interesse Cultural" (ZEIC II). 

Um desses casos era o imóvel de número 285 que ficava na Rua Vasconcelos Fernandes, casa histórica que foi demolida e, hoje, dá lugar a um terreno vazio já coberto por mato. 

Diante desse caso, por exemplo, foi instaurado inquérito civil para investigar a demolição do imóvel que é considerado de relevância histórico-cultural no PDDUA do município. 

Importante explicar que é necessário procurar informação antes de qualquer demolição, sendo que a denúncia da não preservação do patrimônio cultural pode ser feita por qualquer cidadão, em casos de descaracterizações e demolições irregulares de imóveis com valor histórico, que pode ser feita diretamente no site da ouvidoria do Ministério Público de MS ou pelo telefone 127. 

Restaurações e abandonos

Na contramão das demolições, como bem acompanhou o Correio do Estado, a restauração de uma casa de 80 anos ganhou destaque após o trabalho da arquiteta responsável, Thathyane Sangali, que descobriu que o imóvel tratava-se de uma edificação catalogada na ZEIC II. 

Nessa obra, a equipe de restauração descobriu tesouros históricos, já que as pesquisas levantaram as pessoas que moraram na casa e, com isso, as descrições da disposição original de cada cômodo - como banheiro e cozinha externos, comuns à época - e de elementos arquitetônicos considerados raros.

Do outro lado, uma casa tombada há menos de uma década por seu valor arquitetônico é alvo das ações do tempo, como publicado pelo Correio do Estado, já que ficou "esquecida" no número 1.334 da rua Antônio Maria Coelho.

Construída por um espanhol, Inácio Gomes, a casa tem características particulares do estilo eclético que, conforme o arquiteto especialista Ângelo Arruda em seu portal, é possível ser notado em diversas outras edificações campo-grandenses. 

Segundo o arquiteto, esse estilo do imóvel tombado foi implantado na década de 1920, ou seja, há mais de um século, provável período em que a Vivenda Ignácio Gomes teria sido erguida em Campo Grande. 

Em 22 de agosto de 2018, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) de Campo Grande publicava o tombamento do imóvel que inclusive possui nome de batismo:  "Vivenda Ignácio Gomes", como bem acompanhou o Correio do Estado à época. 

Esse tombamento aconteceu graças ao valor arquitetônico da construção, vindo com uma série de exigências que podem gerar inclusive multa em caso de comprovação do dano causado ao imóvel. 

E isso vale para qualquer processo de destruição, mutilação ou transformação e até mesmo reparos, pinturas e restauração, com a multa podendo alcançar o dobro do valor do dano causado. 

À época, inclusive, foi dito que o proprietário comunicasse ao município, caso não possuísse recursos para obras de conservação reclamadas e, se comprovado, o Executivo ficaria a cargo dessas tarefas. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3470, sexta-feira (15/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3470, sexta-feira (15/08): veja o rateio

2

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda
SAÚDE

/ 1 dia

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6801, sexta-feira (15/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6801, sexta-feira (15/08): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 8 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio

5

Municípios mais ricos do agro em MS têm baixa qualidade de vida, aponta estudo
LEVANTAMENTO

/ 2 dias

Municípios mais ricos do agro em MS têm baixa qualidade de vida, aponta estudo

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 08/08/2025

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 07/08/2025

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos