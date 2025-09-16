Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

11º Festival Internacional de Teatro de Dourados promove maratona gratuita de apresentações

De 18 a 27 deste mês, com grupos do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, além da cantora e compositora carioca Letrux; evento marca celebrações pelos 20 anos da UFGD

Da Redação

Da Redação

16/09/2025 - 10h00
A partir desta quinta-feira, Dourados passa a receber as 15 companhias e grupos – do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul – que integram a programação do 11º Festival Internacional de Teatro (Fit), entre os dias 18 a 27, em vários pontos da cidade.

O evento volta a ser realizado, após um hiato de seis anos, por iniciativa da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), que celebra, com o Fit 2025, duas décadas de sua criação. Todas as atividades do festival têm entrada franca.

Três diferentes realidades se alternam e se inter-relacionam no transcorrer de “In On It” – o passado e o presente de dois personagens, um deles fabulando seu epitáfio pessoal, de onde brota, saltando para fora da ficção, uma terceira lâmina de temporalidade, que se coloca no “aqui e agora” da relação direta do público com o que ocorre e o que está por vir em cena.

Há um exercício de metalinguagem, mas também a condição do afeto que circula no fluxo dramático da peça com direção de Enrique Diaz. Em cena, Emilio de Mello e Fernando Eiras.

Com texto original do canadense Daniel MacIvor, sob a tradução de Daniele Avila, “In On It”, que estreou no Brasil em 2009 e foi retomada, como uma co-produção Rio-SP, no ano passado, é um dos espetáculos da primeira noite do Fit.

O outro, “Seco”, com os atores Douglas Caetano e Edner Gustavo, dirigido por Marcelo Leite, da Cia. Fulano di Tal (MS), também versa sobre “afetos e angústias”, e será encenado no Auditório Central (UFGD – Unidade 2), às 19h, antes da montagem de Diaz-Mello-Eiras, programada para as 21 horas.

O Fit segue até domingo, destacando o poeta Emmanuel Marinho e a Armazém Cia de Teatro (RJ), entre outras atrações, dá uma paradinha na segunda-feira, e volta na terça com o seu “segundo ato”, que vai até o dia 27, cabendo a cantora e compositora carioca Letrux o show de encerramento no Parque dos Ipês, a partir das 22h.

Para Gil Esper, que está à frente da Coordenação de Cultura da UFGD e da organização do evento, o retorno é simbólico. “O Fit é um evento de extrema importância para o cenário cultural de MS.

O festival tem sua solidez no calendário da cidade, e sua ausência foi sentida. Então, retomar o festival neste ano é simbólico porque a UFGD celebra 20 anos, além de reafirmar o papel da universidade como fomentadora de cultura e diversidade”, afirma Gil.

Para o coordenador, a programação deste ano é, por si só, uma narrativa da história do Fit. Os 15 grupos teatrais que estarão na cidade, incluindo companhias douradenses, vão ocupar a praça Antônio João, os parques dos Ipês, Rego D´Água e Antenor Martins, os espaços culturais Sucata Cultural e Casulo, o Centro de Convivência do Idoso e locais da própria universidade, seus auditórios e o Núcleo de Artes Cênicas (Nac).

Um exemplo será a apresentação do poeta Emmanuel Marinho (MS). Um dos idealizadores do festival e coordenador das três primeiras edições, Marinho revisita sua obra e trajetória na sexta-feira, às 19h30min, no Nac (UFGD – Unidade 2), onde apresenta “Com a Palavra, o Poeta”.

Esse olhar para a própria trajetória também se revelará em “Tekoha – Ritual de Vida e Morte do Deus Pequeno”, do Teatro Imaginário Maracangalha, que vai se apresentar no Parque Rego D´Água (dia 20, às 16h).

“Tekoha” coloca em cena a temática indígena, pauta recorrente nas edições do festival e de grande relevância para a UFGD. Assim, o Fit reafirma seu compromisso histórico com os povos originários e as questões sociais que atravessam o território sul-mato-grossense.

Do eixo nacional, obras premiadas aportarão no Auditório Central da Unidade 2 da UFGD. Além de “In On It” e de “Neva”, da Armazém Companhia de Teatro, haverá ainda, por exemplo, “Tom na Fazenda”, sob direção de Rodrigo Portella (RJ). Também estão na programação oficinas, mesas redondas e a palestra cênico-literária “Para abrir outras Janelas”, com Odilon Esteves.

A UFGD disponibilizará transporte gratuito para os espetáculos que acontecerão na Unidade 2 (Cidade Universitária), saindo da Reitoria na Unidade 1 (antigo Ceud) e da Praça Antônio João, antes de cada apresentação e retornando ao fim.

O Fit é uma realização da UFGD, Fecomércio MS e Sesc Cultural Mato Grosso do Sul. O evento tem apoio da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Funaepe), Universidade Estadual de MS (UEMS) e Prefeitura de Dourados.

FEITO EM CASA

O festival mostra a força local com a Mostra Feito em Casa, dedicada a valorizar a “prata da casa”. Nela estarão grupos douradenses como a Cia. Theastai de Artes Cênicas, com os espetáculos “Balança mas não Cai” e “Quem Matou o Morto?”; Produções 13, com “Des-calço”; e o Esboço Caótico, com “Os Botões das Camisas e das Rosas”. Além de espetáculos de Campo Grande – “Seco”, do grupo Fulano di Tal e “Aquele Aquela Menos Ela”, de Liz Sória.

Na visão do curador do Festival e professor da UFGD, Nill Amaral, a 11ª edição do Fit busca equilíbrio entre inovação e tradição. “A mostra Feito em Casa recebeu 30 inscrições e aponta a vitalidade da produção local. Já no panorama nacional, espetáculos como ‘Neva’ e ‘In On It’ trazem o que há de mais atual no teatro brasileiro. Para nossos estudantes, o contato com obras de alto nível em cenografia, iluminação e dramaturgia também é uma experiência enriquecedora”, afirma Nill.

LETRUX

Encerrando a programação do Fit, a aposta será na fusão entre música e cena, com a cantora e compositora carioca Letrux. Antes do show de encerramento do festival, haverá a apresentação da Orquestra UFGD, que há 10 anos desenvolve a prática musical com músicos da comunidade. 

“Letrux tem um trabalho muito performático, potente, que expande as fronteiras entre música e teatro. É também uma forma de trazer ao público de Dourados um movimento alternativo da música contemporânea brasileira, ainda pouco acessível na região”, argumenta Gil quanto à escolha da cantora para fazer parte do evento.

CAMPO GRANDE

Leandro Karnal é um dos participantes da Bienal do Livro de MS

Além do historiador e da autora de "Um Defeito de Cor", a organização da 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul, a chamada Bienal Pantanal, que ocorre de 4 a 12 de outubro em Campo Grande, também anunciou show de Almir Sater

15/09/2025 09h00

Leandro Karnal: historiador gaúcho é autor de best-sellers e tem oito milhões de seguidores nas redes sociais

Leandro Karnal: historiador gaúcho é autor de best-sellers e tem oito milhões de seguidores nas redes sociais Foto: Divulgação/ Danilo Borges

A primeira edição da Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul segue anunciando convidados e outros destaques de sua programação. O evento será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, entre 4 e 12 de outubro, e vai reunir 72 convidados de 10 estados brasileiros e de 2 países sul-americanos, além dos participantes de MS.

Entre eles estão os escritores Leandro Karnal e Ana Maria Gonçalves e o músico Almir Sater. O violeiro toca com sua banda no primeiro dia da Bienal Pantanal, no dia 4 de outubro, às 20h. O escritor, professor, historiador e um dos maiores pensadores da atualidade Leandro Karnal marca presença no evento no dia 5, às 19h. Já a romancista, roteirista, dramaturga e professora Ana Maria Gonçalves, a primeira mulher negra eleita para a Academia Brasileira de Letras (ABL), está confirmada para o dia 8, às 19h. 

“Mato Grosso do Sul agora se insere no calendário de grandes eventos literários do País, proporcionando ao público o acesso aos principais pensadores da literatura contemporânea do Brasil”, ressalta Pedro Ortale, coordenador da bienal.

KARNAL

Leandro Karnal é historiador e doutor em história social pela USP. O gaúcho, natural de São Leopoldo, reside em São Paulo e é membro da Academia Paulista de Letras, professor da Unicamp por mais de 20 anos.

Ele é reconhecido em todo o País como importante escritor, palestrante, intelectual e formador de opinião. Alguns de seus livros estão entre os mais vendidos do Brasil: “O Inferno Somos Nós”; “Todos Contra Todos”; “Crer ou Não Crer”; “O Dilema do Porco Espinho” e “Viver, a Que se Destina”.

O mais recente lançamento, “A Coragem da Esperança”, acaba de chegar ao mercado. Leandro Karnal tem seu próprio canal no YouTube, o “Prazer, Karnal”, é âncora do programa “Universo Karnal” na CNN Brasil e assina coluna fixa no jornal O Estado de S. Paulo. Suas mídias sociais alcançam mais de 8 milhões de seguidores e seus vídeos e frases circulam pela internet com enorme popularidade.

Leandro Karnal: historiador gaúcho é autor de best-sellers e tem oito milhões de seguidores nas redes sociaisAna Maria Gonçalves: aos 54 anos, escritora mineira é primeira mulher negra a ser eleita para a Academia Brasileira de Letras (ABL) e, atualmente, também é a mais jovem imortal da entidade - Foto/ Divulgação

ANA MARIA

Já a escritora mineira Ana Maria Gonçalves se tornou, em julho deste ano, a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras (ABL). Aos 54 anos, é atualmente a integrante mais jovem entre os imortais. Tornou-se conhecida nacionalmente em 2006 com o romance “Um Defeito de Cor”, obra que mistura ficção e fatos históricos ao reconstruir a vida de uma mulher africana escravizada no Brasil do século 19.

A publicação venceu o Prêmio Casa de las Américas e foi eleito em 2021 o melhor romance brasileiro do século por um júri da Folha de S. Paulo. Ana Maria Gonçalves também atua como roteirista, dramaturga, professora e curadora de projetos culturais, fortalecendo as narrativas negras no Brasil e exterior.

Leandro Karnal: historiador gaúcho é autor de best-sellers e tem oito milhões de seguidores nas redes sociaisAlmir Sater: violeiro campo-grandense de 68 anos se apresenta com a sua banda no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo no primeiro dia do evento - Foto/ Divulgação

SATER

O violeiro Almir Sater volta à sua terra natal no primeiro dia da Bienal Pantanal. O campo-grandense de 68 anos vem embalado pelo sucesso no remake da novela “Pantanal” e uma inédita turnê nacional que começou ao lado de seu filho Gabriel Sater.

No espetáculo que fará com sua banda no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no dia 4, o músico vai relembrar os principais sucessos da carreira e também tocar composições gravadas nos seus mais recentes álbuns.

108 HORAS

Serão nove dias com mais de 70 atividades gratuitas, divididas em 108 horas de programação. De segunda-feira à sexta-feira, a Bienal Pantanal funciona entre 9h e 21h e, no sábado e domingo, das 10h às 22h. O público que prestigiar o evento no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo vai poder adquirir publicações das principais editoras literárias do País que estarão espalhadas em estandes em uma área de 600 m² do complexo.

A 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul terá 26 convidados dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Paraná e do Distrito Federal. Haverá, também, uma presença marcante de 32 convidados sul-mato-grossenses, entre escritores, palestrantes e mediadores.

Autores e autoridades do Paraguai e da Argentina também estão garantidos na programação. A Bienal Pantanal será marcada por atividades desenvolvidas em dois eixos principais. Território, Culturas e Geopolíticas terá 17 conferências envolvendo 13 temas diferentes, e Tecnologias Digitais, Sociedade e Mercado: o Mundo Contemporâneo vai contar com seis conferências desenvolvidas em seis temas distintos.

O evento ainda vai abrigar o seminário do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), com seis palestras, seminário de economia criativa, curso de escrita criativa, oficinas de quadrinhos, shows musicais, e a mostra curta bienal com a exibição de oito filmes.

ESTUDANTES

A Bienal Pantanal abre a programação também para as escolas públicas sul-mato-grossenses do Ensino Fundamental e Médio. Entre os dias 6 e 10 de outubro, entre 10h e 15h30min, haverá atividades destinadas para os alunos, como contação de histórias com grupos artísticos de Campo Grande, batalhas de rimas e uma mostra de cinema com filmes de coletivos e diretores de Mato Grosso do Sul.

O evento aguarda aproximadamente 3.600 estudantes. Para as escolas agendarem a visitação à Bienal Pantanal, é necessário enviar uma mensagem com o telefone de contato e informando o dia e horário pretendido para o e-mail da produção – [email protected]. Os estudantes também podem participar do Concurso Literário Bienal Pantanal 2025, que está com inscrições abertas até hoje no site do evento, e com o Prêmio Tuiuiú, para escritores sul-mato-grossenses.

Serão distribuídos um total de R$ 24 mil em prêmios. O homenageado da primeira edição da Bienal Pantanal é o poeta Manoel de Barros. A Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul é uma realização do Instituto Ímole, do Instituto Curumins e do governo federal, e conta com o apoio da Assembleia Legislativa de MS e da Câmara Federal.

O projeto tem patrocínio da Inpasa e está sendo viabilizado com recursos destinados pelos deputados estaduais Pedro Kemp, Zeca do PT, Mara Caseiro, Gleise Jane e Renato Câmara, e deputados federais Vander Loubet, Geraldo Resende e Camila Jara.

A Bienal Pantanal conta com parceria do Ministério da Cultura, por meio do Fundo Nacional de Cultura e Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Mais informações: www.bienalpantanal.com.br e @bienalpantanal.

Diálogo

Passageiros do transporte coletivo continuarão tendo que levar abanador...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (15)

15/09/2025 00h01

Hermann Hesse - escritor alemão

"Para a arte de viver, é preciso saber  a arte de ouvir, sorrir  e ter paciência... sempre".

Felpuda

Os passageiros do transporte coletivo de Campo Grande continuarão tendo que levar abanador, leque japonês, lenços molhados e, é claro, serem rápidos como uma flecha para sentar ao lado de uma das janelas dos ônibus. Tudo porque não foi desta vez que os novos veículos terão ar-condicionado, em razão do veto do Executivo Municipal ao projeto que estabelecia esse serviço e que foi mantido pelos vereadores: dos 29, apenas  seis votaram para a derrubada da decisão da prefeita. O "frescor"  foi barrado com argumento de inconstitucionalidade do projeto por vício de iniciativa. O autor do projeto promete não desistir.

Sonho meu...

Quem continua batendo o pé  para ser candidato ao Senado  é o ex-deputado Capitão Contar.  O problema é que ele não encontra legenda que queira abrir vaga  para a tentativa dele de realizar  esse sonho. O PL tinha interesse  em seu "passe", mas para lançá-lo a deputado estadual. 

Mais

E com a promessa de, em 2028, tê-lo como candidato a prefeito de Campo Grande. Contar  torceu o nariz para a proposta. Consta que ele está conversando com o PP que, por sua vez, abre espaço desde que seja para ele disputar uma cadeira na Câmara Federal, o que ele rejeita.

 Lu Bacchi e Carla Cruz

 

 Caio Fisher

Aguardado

O ex-governador Azambuja está com o tapete vermelho preparado para ser estendido ao governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, que foi convidado para  que participe da filiação  do ex-tucano ao PL,  do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não há, ainda, confirmação  da vinda de Tarcísio no ato  que reunirá prefeitos,  vice-prefeitos, vereadores, deputados. Enfim, haverá grande movimentação política. O evento  de filiação será no dia 21, às 9h, no Ondara Buffet Palace.

Quiproquó

O ex-secretário de Governo  da prefeita Adriane Lopes, Marco Aurélio Santullo, foi interpelado criminalmente pelo esposo da gestora de Campo Grande, deputado estadual Lídio Lopes. O quiproquó teve como causa comentário de Santullo,  em uma foto no perfil de Adriane, considerado ofensivo à honra do casal, além de suposta intolerância religiosa. A decisão sobre se  a interpelação será queixa-crime ou ação indenizatória será  do juiz da 5ª Vara Criminal.

Pretensão

Nos meios políticos, o caso está sendo muito comentado. Marco Aurélio Santullo é presidente estadual do PP, o mesmo partido da prefeita Adriane Lopes. Ele  é braço direito da senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias  e assumiu a Segov em março de 2024 ficando até dezembro, quando deixou o cargo para cuidar apenas das articulações do partido, segundo as explicações à época. Ele pretende disputar uma vaga  na Assembleia Legislativa de MS. 

Aniversariantes

Neiba Ota, 
Déo José Rimoli Filho, 
Leni Fernandes, 
Manoel Afonso, 
Gilza Nuria Marroni,  
Dalila Felix Damian Miragaia, 
Adirson Moreno Peixoto, 
Gete Ottano da Rosa, 
Francisca Cosma de LIma Cordeiro, 
João Yossimitu Chimabuco, 
Oilson Rizzo, 
Paulo Cesar Coelho, 
Rodrigo Seabra Gomes, 
Josefina Antonia Toledo da Silva, 
Julianne de Souza Espindola, 
Cleusa Araujo Clark, 
Yassuo Noguchi, 
Silvia Kozima, 
Paulo Sergio França, 
Jurandir Calixto da Cruz, 
Osny Duarte Ribeiro, 
Carlos Hamilton Pereira, 
Roberto Pinheiro de Lima,

Dr. José Rizkallah, 
Nelson Buianain Filho, 
Sueli Higa, 
Dr. Alberto Swards Lucchesi,  
Mauro Antônio Zaionc, 
Eliane Del Greco Michelazzo,  
Wilson Marques Barbosa,    
 Dr. Jorge Eduardo Rodrigues,  
Ana Cecília Mascarenhas Moreira, 
Vanir Pato dos Santos, 
Ricardo Ferreira, 
Orlando Costa Marques Leite, 
Rochelle Costa, 
Vanildo Neves Barbosa, 
Raimundo Nonato Teixeira, 
Lecir Regenold Martins, 
Gislene Maria de Macedo, 
Maurilio Nicomedes da Cunha, 
Neuza Maria Trindade Benites, 
Luiza Miyahira, 
João Pereira Guimarães Neto, 
Eliane Novaes Guimarães, 
Hélio Arthur Bacha,

Vera Brum,  
Alex Addor, 
Cleber José Ferreira Aguilar, 
João Nunes, 
Ramão Barbosa de Souza, 
Josias dos Santos Rosa, 
Cleiton Alves Rodrigues, 
Roberto de Paula Almeida, 
Dr. Aristóteles Ferreira,
 Maria Cristina Andrade Lopes, 
Wilson Gomes, 
Anibal do Nascimento Reis, 
Maria Antonieta Assunção, 
Silvio Bezerra Silva, 
Edison Nepomuceno, 
Rosiane Nogueira Escobar, 
Hilda Silveira Gomes, 
Marisa Mendes Gonçalves, 
Orcílio Pereira de Queiroz, 
Dácio Barbosa, 
Arides Gonçalves Gattis, 
Dr. Victor Hugo Andrade de Oliveira, 
Antônio Cotrim Júnior,
Dra. Jussara Toshie Hokama,  
Elsi Abussafi dos Santos, 
Márcio César Gonzaga, 
Pedro Sorrilha Nantes, 
Hudson Oliveira,
 Maria de Lurdes Teófilo Tavora, 
Pedro Paulo Batista, 
Carmem Fonseca, 
Soraia Aparecida Chrun Silva, 
Cristina Xavier da Silva, 
Emanuel Kilkner Xavier Correa,
 Altair Carvalho de Oliveira, 
César Glauco dos Santos Braga, 
Hans Edgar Bachenheimer  Aguilera, 
João Edson Vitti, Arnaldo Oscar Drews, 
João Sguissardi da Rosa, 
Milton dos Santos de Souza, 
Roseli Douxera Aquino, 
José Carlos Oliveira Junior, 
Taís Gouvêa Assunção, 
Janete Bellini D´Oliveira,
Sérgio Adalberto Oliskovicz,  
José Carlos Sena, Fabiano Battiston, 
Oscar Aparecido Santana, 
Marcus Vinicius Saucedo Perez, 
Waldelino Pereira Fernandes, 
Alexandre Rodrigues Favilla,   
Nailor Holsback Pereira,          
Ayrton Assunção Matos Júnior,     
Cassiano Zambam Biglia, 
Christiane da Costa Leite Novaes, 
Edevaldo Pinto da Cruz,  Cristiane Silveira Brito, 
José Cândido Pessoa de Mello Netto, 
Lourdes Peres Benaduce, 
Elisa Cristina Gnoatto Tolentino, 
Marcus Antonio Ruiz, 
Mozart Stefani, 
Roberta Moresch.


Colaborou: Tatyane Gameiro

