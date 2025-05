125 anos de Lídia Baís vai ser comemorado com exposição no MIS

EM 2026

Cantor porto-riquenho se apresenta em 2026 com dois shows, ambos no Allianz Parque, na capital paulista

A estreia de Bad Bunny no Brasil teve ingressos esgotados em poucas horas nesta sexta-feira, 9. Com o sucesso de vendas, o astro porto-riquenho, que faria uma apresentação única no País, anunciou uma data extra.

Agora, os fãs do cantor também terão a chance de vê-lo no dia 21 de fevereiro de 2026, um dia após o primeiro show no Brasil. Ambas as apresentações fazem parte da turnê mundial do disco DeBÍ TIRAR MáS FOToS e serão realizadas no Allianz Parque, em São Paulo.

A pré-venda Santander Select e Private, para o show extra, já está disponível na Ticketmaster Brasil. A pré-venda para todos os clientes Santander está marcada para o dia 12 de maio, e a venda geral será aberta dia 13, todas no mesmo site, a partir das 10h.

O valor dos ingressos varia de R$ 267,50 a R$ 1.075.

O álbum se tornou um sucesso e foi responsável por estourar a bolha de Bad Bunny no Brasil. O disco passou três semanas consecutivas em primeiro lugar no ranking Billboard 200 e continua forte com 13 semanas no Top 10. Além disso, o artista alcançou a posição nº 1 na parada Artist 100 da Billboard e fez história ao se tornar o primeiro artista latino a atingir 100 entradas na Billboard Hot 100.