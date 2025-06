1º Festival 067 leva food trucks, hambúrgueres e música à Praça do Papa

legado da Farroupilha

Em sua 18ª edição, a atração será uma verdadeira imersão na cultura da região, com direito a costela assada no fogo de chão

Em sua 18ª edição, a Feira Gaúcha FenaSul está de volta, prometendo uma verdadeira imersão na cultura do Rio Grande do Sul. O evento será realizado no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

Imagem Divulgação

A feira acontece de 4 a 13 de julho, estreando no novo espaço, que é palco de grandes eventos que movimentam a Cidade Morena.

O evento promete ser um verdadeiro mergulho no universo sulista, com gastronomia típica, em que não podem faltar o churrasco e o chimarrão.

Além de variedades de queijos, vinhos e doces artesanais típicos da região, o público vai se deparar com o vestuário tradicional, música ao vivo, danças típicas e produtos artesanais.

O destaque da programação fica por conta do Grupo Gaúcho Herdeiros, vindo do Rio Grande do Sul, que pretende cativar o público com dança tradicional e trajes típicos que transmitem o legado da Farroupilha.

Expositores



Além da música e das atrações culturais, o evento contará com mais de 40 estandes de expositores vindos do Sul do país. Amantes e entusiastas da culinária encontrarão o melhor da gastronomia típica.

Também estarão disponíveis itens de moda e artesanato regional. Entre os produtos mais procurados estão:

queijos trufados e defumados;

salames coloniais;

vinhos e sucos da Serra Gaúcha;

tradicionais cucas e doces caseiros;

chocolates de Gramado.

É uma oportunidade perfeita para renovar o guarda-roupa com peças da moda outono/inverno, como botas, jaquetas, chapéus e acessórios típicos.

Como não poderia faltar, o mais esperado do evento é a costela no fogo de chão, além da Casa do Gaúcho, um espaço pensado para promover encontros, rodas de conversa e vivências sobre os costumes, a história e os símbolos da cultura gaúcha.

O valor da entrada é promocional: R$ 10 por pessoa. Crianças de até 10 anos não pagam, mas é necessário apresentar a cortesia retirada no Instagram @fenasulcg ou no Facebook Fenasul Campo Grande.

É importante ficar atento às redes sociais do evento, pois serão publicadas diversas promoções e cortesias para dias específicos.

Serviço

Data: de 4 a 13 de julho

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho (Rua Américo Carlos da Costa, 320 – Jardim América)

Ingresso: R$ 10 (preço promocional/meia-entrada para todos). Crianças com até 10 anos não pagam (com cortesia).

Horário de Funcionamento

Abertura na sexta (4/7), às 18h às 23h

Segunda a quinta - de 17h às 22h

Sexta - de 17h às 23h

Sábado - de 12h às 23h

Domingo - de 12h às 22h



Assine o correio do Estado