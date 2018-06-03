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Nas redes sociais, a "rixa" entre fãs de diferentes atrizes da nova geração da televisão é frequente. Atualmente, dois nomes famosos que têm sofrido com as comparações são Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa, colegas de elenco em "Deus Salve o Rei", novela da faixa das sete.

Se depender de Marina, no entanto, essa rivalidade está com os dias contados. No Twitter, a atriz deixou claro seu posicionamento contrário aos murmúrios de mal-estar com sua parceira de cena. A ruiva compartilhou o texto de uma seguidora, que dizia: "Fiquei bem desanimada em continuar acompanhando [a novela] por conta de várias brigas desnecessárias que vêm ocorrendo entre os fandoms da Bruna e da Marina aqui no Twitter."

Na publicação, o perfil deixou claro que faz parte do fã-clube de Bruna, mas que acha Marina "uma atriz espetacular". "Eu acho extremamente desumano da parte dos dois fandoms quererem desmerecer o trabalho de uma atriz para enaltecer a outra." Junto com o compartilhamento, Marina publicou a frase "É isso aí!", junto com um coração.

A atriz Alice Wegmann, no ar em "Onde Nascem os Fortes", também deu sua opinião sobre o assunto. "Fui jogar meu nome nas pesquisas do Twitter e estão vocês aí discutindo quem é a melhor da geração. Gente. Isso não é uma competição, não. Cada um tem a sua trajetória, suas batalhas, suas conquistas, e nada - nada - faz um ser melhor do que o outro", publicou em sua conta pessoal.

Marina compartilhou a postagem da colega e elogiou: "Alice, sua linda! Brilha brilha brilha!". Para finalizar o assunto, a atriz decretou: "Existem muitas atrizes MARAVILHOSAS e DIFERENTES da mesma faixa de idade... Viva Marinas, Brunas, Alices, Lauras, Camilas, Isabellas, Agathas, Bias..".