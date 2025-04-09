MS+Underground dá oficina gratuita para criação de portfólio artístico

Oficina vai atender artistas de diversas áreas como música, artes visuais, teatro e dança - Divulgação

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O coletivo MS+Underground, em parceria com a Superintendência de Economia Criativa, vai promover nesta quarta-feira (9) a oficina gratuita "Diálogos Criativos com o Movimento Underground - Elaboração de Portfólio Artístico", voltada para artistas que desejam construir ou aprimorar seus portfólios.

A oficina é aberta tanto para artistas iniciantes quanto para os mais experientes, abrangendo diversas áreas como música, artes visuais, teatro e dança.

Durante o encontro, os participantes aprenderão sobre a importância de um portfólio bem estruturado para divulgar seus trabalhos e receberão orientações práticas para organizá-lo de forma profissional.

O coletivo

O coletivo MS+Underground nasceu há um ano a partir do movimento underground em Campo Grande. Em parceria com a Superintendência de Economia Criativa do Governo do Estado, o grupo tem como objetivo fomentar a cena artística local.

Por meio de oficinas, eventos e diálogos, busca auxiliar artistas independentes na profissionalização e ampliação de suas redes de contato.

Além das oficinas como esta, o coletivo organiza eventos voltados à divulgação de artistas autorais e ao fortalecimento da economia criativa no estado, incentivando pequenos empreendedores locais.

Serviço

Oficina "Diálogos Criativos com o Movimento Underground - Elaboração de Portfólio Artístico"

Data: 9 de abril (quarta-feira)

9 de abril (quarta-feira) Horário: 18h

18h Local: Museu da Imagem e Som (MIS), 3º andar

Museu da Imagem e Som (MIS), 3º andar Endereço: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, região central de Campo Grande/MS

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, região central de Campo Grande/MS Formulário de inscrições: https://forms.gle/nYh8g89kNZfdE7eA9

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