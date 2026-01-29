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SAÚDE

Especialista comenta benefícios dos exercícios físicos matinais

A prática de exercícios físicos matinais proporciona bom humor e aumenta a produtividade pessoal ao longo de todo o dia, melhora o ânimo, a concentração e a qualidade da rotina

Da Redação

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29/01/2026 - 10h00
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Para quem busca mais disposição, foco e equilíbrio emocional ao longo do dia, a prática de exercícios físicos logo pela manhã pode ser uma aliada decisiva. Além de ajudar a organizar a rotina, o movimento nas primeiras horas do dia provoca respostas no corpo e no cérebro que impactam diretamente o humor, a concentração e a produtividade.

Segundo o preparador físico e professor Marcelo Carneiro, o exercício matinal influencia de forma significativa o funcionamento do organismo. “Do ponto de vista fisiológico, a atividade física pela manhã ativa o sistema nervoso central, estimula a circulação sanguínea e aumenta a oxigenação cerebral. Isso favorece maior estado de alerta, disposição e sensação de energia ao longo do dia”, explica Marcelo Carneiro, que é coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Estácio.

Esse estímulo desencadeia a liberação de hormônios e neurotransmissores fundamentais para o bem-estar, como endorfina, dopamina e serotonina, que atuam na melhora do humor, na redução da ansiedade e no controle emocional.

Também entram em ação a adrenalina e a noradrenalina, responsáveis por aumentar a atenção e a prontidão motora, além do cortisol, que, naturalmente mais elevado pela manhã, quando associado ao exercício de forma equilibrada, contribui para o estado de alerta. “Além dos efeitos fisiológicos, iniciar o dia com uma prática corporal gera sensação de conquista e organização, o que reflete positivamente na motivação diária”, acrescenta o professor.

MAIS FOCO

Do ponto de vista cognitivo, o exercício pela manhã favorece a ativação do córtex pré-frontal, área do cérebro relacionada à atenção, ao planejamento e à tomada de decisão. De acordo com Marcelo Carneiro, esse processo ajuda a explicar por quê muitas pessoas relatam maior capacidade de concentração e rendimento intelectual após o treino matinal. “A prática regular tende a organizar a rotina e a melhorar o desempenho nas tarefas que exigem foco e raciocínio”, afirma.

Embora não exista um horário único ideal para todos, o educador ressalta que a manhã costuma ser estratégica para quem tem dificuldade de manter a regularidade. “O mais importante é a constância. Os benefícios físicos e mentais aparecem quando o exercício se torna hábito, independentemente do horário”, reforça.

3“Escutar o corpo é indispensável. Dor não é sinônimo de evolução”

15 A 30 MIN

Mesmo com rotinas intensas, é possível colher os benefícios do exercício matinal. Segundo o professor, de 15 a 30 minutos de atividade física bem estruturada já são suficientes para promover ganhos fisiológicos e mentais. Caminhada rápida, corrida leve, treinos funcionais, exercícios com o peso do corpo, mobilidade articular e atividades aeróbias moderadas são algumas das opções mais indicadas para esse período do dia.

Nesse sentido, dados de pesquisa realizada em 2025 pelo Datafolha ajudam a contextualizar o cenário: a falta de tempo é apontada como o principal motivo para não praticar atividade física, mencionada por quase metade dos entrevistados. Ainda assim, o levantamento mostra que mais da metade dos brasileiros afirma praticar algum tipo de exercício, sobretudo modalidades simples e acessíveis.

A caminhada lidera as preferências, seguida por atividades como musculação e futebol, e a maioria das pessoas relata optar por exercícios ao ar livre. O recorte reforça que a prática não precisa ser complexa nem longa para acontecer, e que o exercício matinal pode, justamente, responder à principal queixa de quem não consegue se movimentar ao longo do dia.

Uma pesquisa de 2025 mostra que mais da metade dos brasileiros afirma praticar algum tipo de exercício, sobretudo modalidades simples e acessíveisUma pesquisa de 2025 mostra que mais da metade dos brasileiros afirma praticar algum tipo de exercício, sobretudo modalidades simples e acessíveis

ESCUTAR O CORPO

Apesar de ser seguro para a maioria das pessoas, o exercício pela manhã exige atenção em alguns casos. Marcelo Carneiro alerta que indivíduos com doenças cardiovasculares, hipertensão não controlada, arritmias, diabetes, em função do risco de hipoglicemia em jejum, além de pessoas com dores articulares ou histórico de lesões, devem buscar orientação profissional. Iniciantes sedentários também precisam respeitar progressões adequadas.

“O acompanhamento de um profissional de educação física é fundamental para ajustar intensidade, volume e tipo de exercício com segurança”, orienta.

Para que a prática matinal se mantenha ao longo do tempo, a recomendação é começar com metas realistas, priorizar a regularidade, preparar roupas e materiais na noite anterior, respeitar o aquecimento, essencial por conta da rigidez muscular matinal, e variar os estímulos. “Escutar o corpo é indispensável. Dor não é sinônimo de evolução”, destaca o professor.

Do ponto de vista pedagógico, criar significado para a prática é decisivo. “Quando o exercício está associado à saúde, ao bem-estar, à autonomia e à qualidade de vida, ele deixa de ser obrigação e passa a fazer parte do cotidiano”, conclui o coordenador. Em um cenário em que a falta de tempo ainda é um desafio, começar o dia em movimento pode ser o primeiro passo para dias mais produtivos e equilibrados.

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