A cada dia, ex-leão da política se transforma em um gatinho...Leia na coluna de hoje

Prepare-se para salivar! No Dia da Pizza, Campo Grande e todo o Mato Grosso do Sul celebram essa paixão nacional com sabores únicos e tradição. Descubra a história e onde saborear a melhor pizza da região

Ah, a pizza! Mais do que um simples prato, ela é um convite à confraternização, um abraço em forma de massa e recheio que une famílias e amigos em torno da mesa. E no Brasil, essa paixão é tão grande que ganhou um dia só para ela: o Dia da Pizza, celebrado anualmente em 10 de julho.

Mas como essa iguaria italiana se enraizou tão profundamente no coração dos brasileiros, e em especial, no paladar do sul-mato-grossense? Prepare-se para uma viagem saborosa pela história e pela cultura da pizza, com um toque bem regional do nosso querido Mato Grosso do Sul.

Da Itália para o Mundo: Uma História de Sabor e Adaptação

A história da pizza é tão rica e complexa quanto seus sabores. Embora associada à Itália, suas raízes são bem mais antigas, com registros de pães achatados com coberturas sendo consumidos desde a antiguidade.

No entanto, foi em Nápoles, no século XVII, que a pizza começou a ganhar a forma que conhecemos hoje, com a adição do tomate, trazido das Américas.

A lenda conta que a famosa Pizza Margherita foi criada em 1889 para a Rainha Margherita de Saboia, com as cores da bandeira italiana: vermelho (tomate), branco (muçarela) e verde (manjericão).

No Brasil, a pizza chegou com os imigrantes italianos no final do século XIX, principalmente em São Paulo. No início, era um prato consumido majoritariamente pela comunidade italiana, mas não demorou para conquistar o paladar dos brasileiros.

A primeira pizzaria do país foi aberta no bairro do Brás, em São Paulo, em 1910. Desde então, a pizza se tornou um fenômeno nacional, com uma infinidade de sabores e adaptações regionais.

O Dia da Pizza: uma celebração com sabor paulistano e eco nacional

A ideia de ter um dia dedicado à pizza surgiu em 1985, em São Paulo. O então secretário de Turismo do estado, Caio Luís de Carvalho, organizou um concurso para eleger as melhores pizzas de muçarela e margherita.

O sucesso foi tanto que, no encerramento do evento, em 10 de julho, ele decidiu instituir a data como o Dia da Pizza. Desde então, a celebração se espalhou por todo o país, e hoje é um dia para se deliciar com essa maravilha gastronômica.

Mato Grosso do Sul e a pizza: uma combinação perfeita!

E no Mato Grosso do Sul, como a pizza se encaixa nessa história? Por aqui, a paixão pela pizza não é diferente. Campo Grande, a capital, e outras cidades do estado, contam com uma variedade incrível de pizzarias, desde as mais tradicionais até as que ousam em sabores e combinações.

A cultura da pizza em MS é vibrante, com famílias e amigos se reunindo para saborear uma boa redonda, seja em rodízios animados, no aconchego de casa com um bom delivery, ou em pizzarias charmosas que oferecem experiências únicas.

Sabores com a cara do MS: a pizza pantaneira e outras delícias

O que torna a pizza em Mato Grosso do Sul ainda mais especial são as adaptações regionais. Se você busca uma experiência autêntica, precisa experimentar a pizza pantaneira.

Sim, você leu certo! Essa delícia inusitada pode levar ingredientes como carne seca e banana, uma combinação que, à primeira vista, pode parecer estranha, mas que surpreende o paladar e reflete a riqueza da culinária local.

É a prova de que a criatividade na cozinha não tem limites e que a pizza é um prato que se adapta a qualquer cultura.

Além dos sabores tradicionais que amamos, como calabresa, frango com catupiry e portuguesa, as pizzarias de Campo Grande e região oferecem um leque de opções para todos os gostos. Pizzas doces, com chocolate, frutas e sorvete, também são um sucesso, especialmente entre a criançada e os amantes de sobremesas.

Onde celebrar o dia da pizza em Campo Grande

Se você está em Campo Grande e quer celebrar o Dia da Pizza em grande estilo, a cidade oferece diversas opções de pizzarias renomadas. Lugares como a Famiglia Bressani Ristorante & Pizzeria e a La Gôndola Pizzaria são clássicos que conquistam pela tradição e qualidade.