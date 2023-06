A energia do Tarô da semana entre 12 e 18 de junho

ATRAÇÃO CULTURAL

Evento será aberta ao público e realizado no Teatro Glauce Rocha, na próxima terça-feira (13), às 19h30

Alunos do curso de Educação Física da UFMS apresentam espetáculo de dança na próxima terça-feira Gerson Oliveira/Correio do Estado

Para quem gosta de dança, no próximo feriado (13), Dia de Santo Antônio, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul apresenta uma ótima opção, com o espetáculo Luctus, idealizado e executado por alunos do curso de Educação Física da instituição.

A apresentação, prevista para iniciar às 19h30, será no palco do Teatro Glauce Rocha, dentro do campus da UFMS. A entrada é gratuita e aberta ao público em geral.

O nome do espetáculo vem do latim e significa luto, e a performance, que é parte da disciplina de Aprofundamento em Dança, abordará as diversas fases do processo emocional de superar a perda de alguém ou de algo, do fim de processos e outros sentimentos que podem levar ao luto.

O assunto será abordado com a junção de diversos estilos como improvisação, jazz contemporâneo, danças urbanas, dança de salão, dança afro-brasileira e samba.

De acordo com o professor da Faculdade de Educação, Marcelo Victor da Rosa, a coreografia foi pensada em conjunto pelos alunos, coordenada por ele, e será avaliada por uma banca julgadora.

“Todo o processo do espetáculo foi construído junto com os estudantes: eles produzem as coreografias, mas sob a minha direção, a minha função é de diretor artístico. O espetáculo vem sendo construído ao longo do semestre e no dia da apresentação também teremos uma banca de professores de dança e mestrandos que vão avaliar o produto, ou seja, a performance”, detalha.

De acordo com a estudante Eduarda Peixoto Leite, que faz parte da apresentação, a elaboração do espetáculo acabou se tornando um processo intenso e que acabou envolvendo o íntimo de todos os participantes.

“Foi um processo tocante, que mexeu muito com o íntimo dos estudantes, nos fazendo reviver momentos marcantes de nossas vidas. Com isso, deixo aqui o convite para que todos possam nos prestigiar, nossa mensagem será linda e esperamos tocar o público com a nossa arte!”.

A apresentação não tem faixa etária de classificação e está aberta tanto para a comunidade interna como externa.

