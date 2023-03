A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de março

Correio B+

"Ser atriz me faz ter liberdade e habilidade para refazer caminhos." A premiada atriz fala com exclusividade ao Caderno sobre sua trajetória e reconhecimento neste musical radiofônico que este ano comemora 9 anos em cartaz

A comédia musical radiofônica Caros Ouvintes Celebra os anos de ouro do rádio brasileiro, com suas radionovelas e apresentações musicais ao vivo Divulgação

Natallia Rodrigues, 42 anos, começou sua carreira artística muito cedo como modelo comercial.

Para se tornar atriz não demorou muito, as publicidades e comerciais para a televisão acabaram levando Natallia para o caminho que ela mais ama, o caminho da arte.



“A arte me move, eu não sou nada sem a arte. A arte, ela é a minha injeção diária de amor, de comunicação, de troca, de ser, ser humana. A arte ela é a minha vida e eu não sei separar a Natallia da arte, e a arte da Natallia. Eu vivo para isso, eu respiro isso 24 horas", explica.



As portas se abriram para ela em definitivo, e para outros inúmeros projetos, após sua primeira vilã em MALHAÇÃO, sucesso da TV Globo há anos atrás, e de lá pra cá ela só cresceu, prosperou e contou histórias através de sua arte.



“Malhação para mim foi um projeto muito especial e muito importante na minha vida. Eu era muito jovem e eu tive a oportunidade de ter um grande papel", relembra.



Natallia está de volta aos palcos do teatro comemorando 9 anos de uma bem-sucedida trajetória da peça, Caros Ouvintes, com texto e direção de Otávio Martins, que já foi vista por milhares de espectadores e agora volta para mais uma temporada no Teatro Uol em São Paulo.

A peça estreou em 2014, venceu os principais prêmios do teatro paulistano, como o Shell e o Aplauso Brasil, além de ter recebido destaque no site Times Square Chronicles. Natallia retorna ao lado dos atores Fernando Pavão, Thiago Albanese, Agnes Zuliani, Eduardo Semerjian, Alex Gruli, Carol Bezerra e Léo Stefanini.



"É muito, emocionante poder voltar a contar essa história tão politizada que é Caros Ouvintes, ainda mais depois de uma pandemia. A gente fez uma apresentação antes dela e no dia seguinte aconteceu o lockdown e voltamos agora. Na semana passada subi no palco e caí no choro, eu chorei muito, porque foi de uma emoção assim que eu nunca senti na minha vida", se emociona a atriz.

Caros Ouvintes é uma comédia sobre o começo das telenovelas, sob o ponto de vista dos atores que faziam sucesso nas radionovelas. Na década de 1960, quando os aparelhos de televisão começaram a fazer parte das casas brasileiras, o público começou a prestar atenção não somente na voz dos personagens, mas também em sua imagem. Assim, muitos atores que faziam sucesso no rádio começaram a temer a TV: muitos galãs eram gordinhos e carecas, muitas mocinhas já eram senhoras.



“Eu acho que para fazer um projeto de tanto sucesso eu não considero um reconhecimento só meu e nem ter ganhado um prêmio sozinha. É um reconhecimento de uma equipe. É um prêmio que se estende para todos os atores e para toda uma equipe. A gente tem uma união muito forte", explica Natallia que foi premiada com a peça.



A atriz é Capa do Correio B+ desta semana, e com exclusividade ela falacom o Caderno sobre suas escolhas, família, relação com a beleza, vontade de dirigir um projeto, sua trajetória, arte e sua volta aos palcos com a premiada peça Caros Ouvintes em cartaz em São Paulo no Teatro UOL.

A atriz Natallia Rodrigues é a Capa do Correio B+ desta semana - Foto: Tarciso De Lima - Diagramação Denis Felipe/Denise Neves

CE - O seu começo como modelo abriu as portas para a sua carreira de atriz?

NR - “O meu começo como modelo, de uma forma ou outra, abriu um pouco as portas para isso, eu nunca tinha pensado em ser atriz. E aí quando eu comecei a trabalhar na área, eu me tornei uma modelo muito comercial, onde eu fazia muitas publicidades e muitos comerciais que eu fazia tinhma textos, então isso começou a me instigar um pouco para esse lado.”

CE- Sua família sempre apoiou as suas escolhas?

NR-“Como eu fazia muitos comerciais com textos na minha época de modelo, eu lembro que o dono da minha agência me matriculou e me deu de presente um curso de teatro. Não era o que eu pensava fazer. A minha família, eles me apoiavam na minha carreira de modelo, muito, mas também não era o sonho deles que eu fosse atriz, até porque, atriz teoricamente, era uma coisa um pouco instável, eles queriam que eu tivesse uma profissão mais estável, mas aí depois que comecei a estudar teatro, eu comecei a ver que aquilo ali era a minha vida e que eu não sabia fazer outra coisa além daquilo.

Eu cheguei a me formar em publicidade, psicologia, mas acabou que eu nunca exerci, mas eu utilizo na minha vida, principalmente a psicologia para as minhas criações. Quando eu sento para estudar um personagem, eu sempre faço essa parte psicológica da personagem, de onde ela vem, quem é a família dela ou o que ela já passou na vida, eu sempre crio uma história para ela. Então a psicologia me ajudou muito, me ajuda muito hoje em dia, para a minha criação, não só para a minha evolução como ser humano, mas da minha criação também.“

CE- Você fez TV e sua estreia foi em um projeto de muito sucesso na TV Globo, MALHAÇÃO...

Como foi essa estreia e o que mudou até aqui em sua trajetória?

NR-“Malhação para mim foi um projeto muito especial e muito importante na minha vida. Eu era muito jovem e eu tive a oportunidade de ter um grande papel.

Então, além de eu ter tido essa oportunidade e ser grata até hoje, porque isso transformou muitas coisas na minha vida, eu tive uma escola. Malhação foi uma escola para mim. Então, foi onde eu aprendi tudo de audiovisual. Então, foi uma época muito enriquecedora na minha vida,mesmo sendo jovem, eu adquiri muitas, muitas coisas boas que eu carrego até hoje, tanto na minha vida quanto na minha arte.”

Natllia vive sua premiada personagem Conceição em CAROS OUVINTES - Divulgação

CE- Você lê muito? Tem vontade de produzir, dirigir, além de atuar?

RN-“Eu leio muito, eu sou uma pessoa que leio de 2 a 3 livros por mês, eu gosto do livro em papel, não sou tecnológica ainda para ler. Eu gosto de tirar 1 hora do meu dia, sentar na minha poltrona, ler, estudar, ter outros conhecimentos, ter outras histórias na minha mente.

Eu já produzi e produzo muito teatro, isso para mim é muito bacana, porque acaba que me dá uma liberdade gigante de minha pessoa como atriz, ter uma oportunidade de me autoproduzir, o que eu acho importantíssimo para um ator hoje em dia, porque isso faz com que você não dependa do outro, você não dependa de ser chamada, você mesmo faz a sua arte acontecer.

Eu nunca dirigi, é um sonho meu dirigir teatro, eu acho que esse é o meu próximo passo, eu tenho estudado muito para isso. Em breve, provavelmente eu também estarei dirigindo teatro.”

CE- O teatro é a sua grande paixão?

RN-“A arte me move, eu não sou nada sem a arte. A arte, ela é a minha injeção diária de amor, de comunicação, de troca, de ser, ser humana. A arte ela é a minha vida e eu não sei separar a Natallia da arte, e a arte da Natallia. Eu vivo para isso, eu respiro isso 24 horas.

Eu estou fazendo um projeto, já estou pensando no outro. Eu já estou estudando para daqui cinco anos realizar outro, então, eu vivo mais de 60%, 70% do meu dia pensando em arte. É meu respiro, é o meu amor, é a minha vida. Assim eu fico até emocionada, eu não me vejo fazendo nada além de subir no palco e poder contar uma história para quem está sentado na platéia.”

Natallia Rodrigues aos 15 anos na revista CAPRICHO - Reprodução Instagram

CE- Como foi a sua estreia no teatro? O que mais emocionou você na peça?

RN-“Caros Ouvintes esse ano comemora 9 anos em cartaz. Essa volta da peça é para essa comemoração e sucesso. É um espetáculo escrito há 10 anos e ele é extremamente atemporal.

Você assiste Caros Ouvintes hoje e a gente não mudou uma vírgula, a gente não mudou absolutamente nada, e nunca fez tanto sentido fazer esse texto, falar esse texto como hoje em dia. Caros Ouvintes é a história de transição da rádio, novela para telenovela, se passa na década de 60, no meio da ditadura. Então ele tem um lugar muito político, que hoje em dia faz muito sentido ser dito.

Então, é muito emocionante poder voltar com Caros Ouvintes e ter a peça na minha vida durante tantos anos e ainda emocionar tantas pessoas. É um espetáculo de muito sucesso, um espetáculo muito premiado e que eu brinco, eu falo; " ó daqui a pouco eu já não vou fazer mais a mocinha da peça, daqui a pouco eu já vou fazer uma personagem mais velha, porque são tantos anos". Eu acredito que é um espetáculo que ele nunca vai parar e eu quero poder ter a oportunidade de fazê-lo sempre, porque me dá muito prazer em falar esse texto, me dá muito prazer em contar essa história, me dá muito prazer... É uma felicidade sem fim poder olhar para as pessoas, para o público e ver que ele sorriu e chorou em questão de segundos. Então, é de uma emoção, assim, bruta.”

CE- A arte é algo que te move, que você respira... Como é voltar com um grande sucesso que é CAROS OUVINTES?

RN-“É muito, emocionante poder voltar a contar essa história tão politizada que é Caros Ouvintes, ainda mais depois de uma pandemia. A gente fez uma apresentação antes dela e no dia seguinte aconteceu o lockdown e voltamos agora. Semana passada subi no palco e caí no choro, eu chorei muito, porque foi de uma emoção assim que eu nunca senti na minha vida. Foi uma emoção em poder falar esse texto, foi de uma emoção saber que consegui sobreviver como artista, uma pandemia sem poder exercer a minha profissão, foi de uma emoção de eu estar viva, foi de uma emoção da arte estar voltando, foi de uma emoção da cultura estar voltando, do público voltando. Foi muito emocionante para mim. Eu acho que eu nunca, nesses 9 anos vive uma emoção tão grande como foi voltar a fazer Caros Ouvintes.”

Natallia no camarim da peça CAROS OUVINTES - Reprodução Instagram

CE- Como foi o estudo e composição do seu personagem em CAROS OUVINTES?

RN- “Foram muitos meses de trabalho de mesa... É quando a gente senta todos os atores e vai destrinchando o texto e estudando, foram alguns meses desse trabalho. Nós tivemos preparação vocal, tivemos uma preparação musical, de aprender a fazer uma sonoplastia da década de 60, como era feito, nas rádios antigamente.

Nós temos um ator no espetáculo que fez um sonoplasta, e ele faz acontecer uma sonoplastia da década de 60 como existia. Então houve um estudo para isso. Caros Ouvintes teve um estudo de época, um estudo de figurino, um estudo de corpo, estudo da forma de falar, e foram alguns meses que a gente se preparou para isso.“

CE - Vocês voltam com a formação de 2014?

RN-“A gente não volta com a formação de 2014. Desde 2014 já passaram alguns atores e outros ficaram. Então, tem eu, continuo na mesma personagem, o sonoplasta continua no mesmo personagem e a Agnes, que faz a personagem mais velha, também contínua no mesmo personagem. Os outros personagens mudaram. Tem atores que faziam parte de 2014, mas que acabaram mudando o personagem.”

Natallia com o elenco de CAROS OUVINTES - Reprodução Instagram

CE - Fazer parte de um projeto de tanto sucesso você define como reconhecimento, você é premiada por ele...

RN-“Eu acho que para fazer um projeto de tanto sucesso eu não considero um reconhecimento só meu e nem ter ganhado um prêmio sozinha. É um reconhecimento de uma equipe. É um prêmio que se estende para todos os atores e para toda uma equipe. A gente tem uma união muito forte.

Eu acho que o sucesso do Caros Ouvintes, é esse jogo cênico que nós, atores e amigos, na vida pessoal temos. Então isso para mim é o maior sucesso. A gente nunca brigou, nós nunca tivemos um desentendimento, respeitamos o limite um do outro, nós somos uma banda, a gente brinca e fala que é uma banda de rock and roll que se o baixo não toca bem a banda não vai conseguir fazer um show. Então todo mundo ali, a equipe, ela é o sucesso, nós temos muita sorte, a gente teve muita sorte de termos essa equipe e é isso que faz sermos um sucesso.”

CE- Pensa em fazer streaming? Como você vê essa indústria?

RN-“Tanto o cinema quanto como streaming o audiovisual em si, a novela, as séries, o cinema é uma paixão minha, eu tenho muito prazer em fazer. É muito diferente do teatro, cada um tem o seu prazer na minha vida.

Eu sou uma atriz, eu vou aonde o personagem me escolhe, então não tenho essa preferência, embora eu faça muito mais teatro que qualquer outra coisa. Hoje em dia eu sou apaixonada por tudo, por todos, por tudo que eu tenha oportunidade de contar uma boa história, eu tenho paixão na minha parada como atriz, é eu poder contar uma boa história, é eu poder tocar o outro com o meu fazer, é eu poder fazer com que o outro pense no que eu estou dizendo e não fazer por fazer. Então essa é realmente a minha grande paixão.”

Natallia Rodrigues - Reprodução Instagram

CE- Um trabalho que amaria fazer que ainda não fez?

RN-“Eu não tenho muito essa coisa de um trabalho, um personagem, que eu amaria fazer e eu não fiz ainda, porque eu acredito que não sou eu que escolho os personagens, são os personagens que me escolhem, então tudo que fiz até hoje é de muita importância para mim. Tudo que eu vou vir a fazer também será de muita importância. Eu não tenho esse lugar de, eu amaria fazer isso, eu amaria fazer aquilo, eu amo contar histórias, se a história é boa, eu gostaria de fazer, e eu faço.”

CE- Você é uma mulher LINDA, conta alguns cuidados da Natallia pra gente?

RN-“Eu tenho uma coisa na minha vida que é muito sagrada. Eu tenho uma obrigação ancestral de ser feliz, então meu maior cuidado é eu ser feliz. Eu cultivo muito a felicidade mesmo em dias nublados, mesmo em dias tristes eu procuro cultivar a felicidade.

Eu cuido muito do meu ser humano, então eu acho que a beleza ela não é física, eu acredito na beleza espiritual, na beleza interna das pessoas e é isso que eu busco para mim, que automaticamente reflete também no olhar físico. Mas o importante para mim e o que eu busco, o que eu cuido, é do meu espírito, e da minha liberdade de ser e não ter.

Eu não preciso ter coisas materiais para ser feliz, isso ajuda, isso completa, mas para ser feliz, é preciso ser inteira como ser humano, mente, corpo, espírito e eu procuro muito cuidar da minha mente, do meu corpo e do meu espírito. Do meu corpo eu confesso que depois de uma idade, eu fiquei mais acomodada, então eu sou uma pessoa que eu tenho muita preguiça de ir para academia, mas eu me esforço. Mas da minha mente e do meu espírito, eu sou uma pessoa muito regrada, então, eu acho que isso faz com que o olhar do outro perante mim seja um olhar de beleza, eu procuro ser um ser humano bonito para a humanidade.”

Natallia na novela GABRIELA da TV Globo - Reprodução Instagram

CE- Como está o coração da Natallia para viver 2023?

RN-“Coração para viver 2023 está acelerado! Esse ano ele está muito acelerado... Eu estou com Caros Ouvintes e já estou me preparando para outro espetáculo que estreia em maio no SESC que se chama ‘AQUÁRIO COM PEIXES’. É um drama e vai exigir bastante de mim, tanto do meu físico, como do meu emocional e de estudo. Eu venho me preparando já faz alguns bons anos para esse projeto, e agora entrei em sala de ensaio com Caros Ouvintes para esse projeto agora em maio.