A energia do Tarô da semana entre 27 de fevereiro e 5 de março

Agora que acabou o Carnaval, o ano oficialmente começa para todos nós, brasileiros. Tradicionalmente, o Carnaval tem como princípio a ideia de “transgressão da ordem”.

Sem dúvida, é um período onde as pessoas “liberam geral” e entregam-se às festas, aos excessos e aos prazeres, para, logo em seguida, iniciar a Quaresma, que culmina na quinta-feira da Semana Santa.

Portanto, vamos do profano, onde experimentamos uma verdadeira catarse, para depois chegarmos ao sagrado através de uma espécie de “controle dos prazeres (explícitos)”, que é a conduta esperada para a vida em sociedade.

A Quaresma são os quarenta dias que preparam os cristãos para a festa da Páscoa, então, nada mais apropriado do que ter como arcano regente da semana o Papa, também conhecido como o Hierofante. Mas o que é um Hierofante?

Na Grécia antiga, os Hierofantes eram os sumos sacerdotes dos mistérios de Elêusis, que eram cerimônias de iniciação para o culto de Deméter. No Tarô de Rider-Waite, o Hierofante se parece na ilustração com um Arcebispo ou Papa.

Nas primeiras versões do Tarô, esta carta era conhecida como “O Papa”, mas o místico Arthur Edward Waite, criador do baralho, chamou este arcano de “O Hierofante”, por considerar que tinha uma conexão esotérica mais forte.

Apesar da mudança de nome, a imagem da carta ainda mantém a sensação de religião organizada, ao invés do aspecto místico de iluminação espiritual que Waite estava tentando transmitir.

A carta do Papa - Divulgação

Embora esta carta ainda pareça uma “mensagem” sendo “pregada” para nós, onde parecemos estar sendo doutrinados ou catequizados, a essência deste arcano é que o conhecimento está sendo compartilhado com o mundo. Isso é significativo, pois é um símbolo positivo da propagação da informação no sentido de ensinar, instruir, formar, educar, orientar, erudir, iluminar.

O Papa representa todas as formas de orientação em que a pessoa que dá conselhos está em uma posição de autoridade tais como: médicos, advogados, conselheiros profissionais, professores, tutores, padres, pastores, rabinos etc.

Neste sentido, a carta do Papa significa não apenas integrar uma religião organizada como também grupos em geral, como escolas, equipes, empresas e qualquer grupo com funções fixas e responsabilidades atribuídas e devidos deveres.

Com o Papa, aprendemos sobre compromisso, regras de vida e tradição. Nesta semana em que estamos voltando à “normalidade” da nossa rotina de trabalho e atividades cotidianas, a carta do Papa vem bem a calhar, visto que tem a ver com aspectos positivos no lado terreno, prático e profissional, afinal, é ligada ao signo de Touro. Com este arcano, tudo poderá ser conquistado através do saber e do trabalho.

Se você está questionando suas opções de carreira, o Papa pode indicar que trabalhar para uma grande organização ou empresa estruturada seria mais adequado para você neste momento. Também (quem sabe?) o Papa pode indicar que você terá um interesse renovado em religião e/ou no reino espiritual e metafísico.

De fato, você pode estar se esforçando para encontrar um sentido maior e entender as mudanças que estão ocorrendo em sua vida e no mundo através do estudo ou da busca por informações.

A carta do Papa também indica que o conhecimento pode ser acessível através de livros, podcasts, vídeos, palestras ou aulas nos possibilitando, assim, começar a formular a nossa própria “filosofia pessoal”.

Então, não se espante se tiver uma vontade incrível de fazer um curso, participar de eventos ou webinars. Este arcano também é indicativo de sua mente curiosa frequentemente incitando você a estudar ou a se tornar uma espécie de "professor". Será, portanto, um período propício para aprender e ensinar, buscar e dar conselhos sábios. Lembre-se: “Quem não divide conhecimento, não soma sabedoria.”

Boa semana e muita luz,

Cris Paixão