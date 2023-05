A energia do Tarô da semana entre 29 de maio a 3 de junho

Campo Grande

Evento reuniu 35 estabelecimentos, dez atrações culturais e milhares de visitantes

No último fim de semana (dias 26, 27 e 28 de maio) a Capital sul-mato-grossense recebeu a primeira edição do Festival do Hambúrguer de Campo Grande, evento inédito organizado pela prefeitura para celebrar o Dia Mundial do Hambúrguer, comemorado no domingo.

Durante o primeiro dia do evento, que foi realizado na Cidade do Natal, localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena, foram vendidos mais de 10 mil hambúrgueres.

No sábado, foram vendidos aproximadamente 15 mil hambúrgueres. No domingo, nem o clima chuvoso impediu que os campo-grandenses curtissem o último dia do festival, e mais 15 mil hambúrgueres foram vendidos.

Ao todo, os 35 estabelecimentos convidados a participar do evento venderam 40 mil hambúrgueres.

"Foram três dias incríveis, superando a expectativa de público. É muito gratificante constatar que a população prestigia as ações de lazer e cultura em nossa cidade. Os empreendedores encerraram o domingo contentes com as vendas e nós, como gestores públicos, muito animados com o movimento que o local recebeu", avaliou a prefeita Adriane Lopes.

"Realizamos um festival lindo, que reuniu o melhor da gastronomia, música boa e o mais importante: muitas famílias. Nossa intenção é sempre proporcionar eventos diferenciados e o Festival do Hambúrguer já está no Calendário de Eventos de Campo Grande. Tudo foi planejado e organizado para oferecer à nossa população a melhor experiência possível", afirmou Mara Bethânia Gurgel, secretária municipal de Cultura e Turismo.

"Já estivemos em muitos festivais por todo o Brasil e em nossa primeira edição aqui em Campo Grande, não ficamos devendo em nada para os eventos nacionais. Tudo isso só foi possível devido a entrega e comprometimento dos Hamburgueiros do MS e todo o apoio da Prefeitura, que não mediu esforços para a realização do festival. Ainda estamos extasiados com o sucesso", afirmou Wesley Bugre, coordenador dos Hamburgueiros do MS.

Carlinhos, proprietário de uma das lanchonetes mais tradicionais da capital, já está à espera da segunda edição. "Foi top, sensacional! Nós tínhamos noção de que seria um evento grandioso, mas não esperávamos tanto. A organização foi impecável. Ano que vem estaremos aqui novamente".

Para Rafael Portinari, que participou do festival com trio de mini-hambúrgueres e sucos naturais, a experiência foi muito positiva. "As expectativas eram grandes e foram superadas. O hambúrguer é um dos pratos mais consumidos em nossa cidade e merecia um evento só para ele. Sabíamos que seria um sucesso enorme".

SABORES

O festival contou com uma variedade de opções como pão de brioche na chapa, hambúrguer suculento e ingredientes especialmente selecionados.

Segundo a prefeita de Campo Grande, a ideia é fomentar a economia e o crescimento dos empresários da nossa capital.

"Estamos aqui com uma ação concreta e de sucesso. A felicidade inundou novamente este espaço: a Cidade do Natal hoje se transformou na Cidade do Hambúrguer", afirmou Adriane Lopes.

ATRAÇÕES

O Festival do Hambúrguer de Campo Grande também levou ao público atrações musicais. No sábado, Robson Vieira, Dany Cristinne, Gilson e Junior e a Banda V12 animaram o evento. No domingo foi a vez de Max e Gabriel, O Bando do Velho Jack e Muchileiros comandarem o palco.