A escolha do segundo nome para disputar o Senado em 2026 poderá ser... Leia na coluna de hoje

100 ANOS

Feira Central comemora 100 anos e terá programação especial de aniversário, de 6 a 10 de agosto, em Campo Grande

Marcos e Belutti farão o show de abertura do Festival do Sobá Foto: Divulgação

O tradicional Festival do Sobá, que está na 18ª edição, será realizado de 6 a 10 de agosto e terá programação especial neste ano, pois integra a programação comemorativa dos 100 anos da Feira Central de Campo Grande. Um dos destaques será o show da dupla Marcos e Belutti, com entrada gratuita, na abertura do evento.

Com 15 anos de carreira, a dupla Marcos e Belutti é referência no cenário sertanejo contemporâneo. Donos de hits como “Domingo de Manhã”, “Aquele 1%” e “Eu Era”, já se apresentaram nos principais palcos do País.

Em Campo Grande, o show será no dia 6 de agosto, a partir das 20h.

Além da dupla, a programação do festival contará com uma série de atrações que valorizam a música e a cultura regional, o empreendedorismo local e a gastronomia japonesa-brasileira.

Um segundo artista nacional será anunciado nos próximos dias.

A presidente da Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande (Afecetur), Alvira Appel, disse que a escolha de Marcos e Belutti para abrir a programação é uma forma de reconhecimento ao público do local.

"Escolhemos a dupla por serem artistas que dialogam com a diversidade do nosso público, já fizeram parte de grandes festivais e somam milhões de fãs pelo Brasil. É um presente para a nossa feira e para a nossa cidade", destaca.

Como parte da programação do centenário da feira, o Festival do Sobá 2025 promete ser um dos maiores já realizados, com entrada gratuita durante todos os dias do evento.

O Festival do Sobá é promovido pela Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande (Afecetur), com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo de MS (Fundtur) e da Fundação de Cultura de MS(FCMS), além do SESC MS e Sebrae MS.