A falta de nomes para vagas estratégicas em chapas das eleições de 2026 es... Leia na coluna de hoje

Diálogo

A falta de nomes para vagas estratégicas em chapas das eleições de 2026 es...

Leia a coluna desta quarta-feira (5)

Felpuda

05/11/2025 - 00h01
Continue lendo...

George Bernard Shaw - escritor irlandês

O especialista é um homem que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, e por fim acaba sabendo tudo sobre nada”

Felpuda

A falta de nomes para vagas estratégicas em chapas das eleições de 2026 está deixando lideranças de certo partido arrancando cabelos e fios da barba, fazendo figas e batendo três vezes na madeira, para ver se espantam o azar e conseguem atrair interessados. Até alguns “alquimistas” aposentados estão sendo chamados para tentar produzir “poção mágica”, a fim de que possam fazer aparecer futuros candidatos como “estrelas” no céu. A situação chegou a tal ponto que os adversários estão dizendo que, a continuar assim, o jeito será a cúpula ir para as esquinas e tentar “pegar gente a laço”.

Expectativa

Na Capital, a Black Friday, que acontecerá na última semana deste mês, deverá movimentar R$ 94,95 milhões, mostra pesquisa realizada em outubro pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDLCG).

Mais

Aponta também para crescimento de 5,5% em relação a 2024. O avanço acompanha a tendência de antecipação das compras de Natal e retrata, segundo a entidade, o maior planejamento dos consumidores, que neste ano devem investir, em média, R$ 580 por compra.

Carlos Bonatto e Simone Flores Bonatto

 

Helena Ricci

Contramão

A contratação de uma empresa ao custo de R$ 1,7 milhão para fazer a decoração de Natal nas principais vias da Capital seria mais um ato do Febeapá (Festival de Besteira que Assola o País), criado pelo cronista Stanislaw Ponta Preta, segundo comentou experiente político. Além de ser feito ao “arrepio da lei”, que determina parceria com o setor privado para esse tipo de trabalho, sem uso de recursos públicos, é um gasto que depõe contra o “sufoco financeiro” que a administração está enfrentando.

Tesouro

Desde o dia 3, a população está tendo que enfrentar novo horário, fruto de decreto da prefeita Adriane Lopes, voltado a cortes de gastos, restrição de nomeações, redução de 20% nos salários do primeiro escalão e diminuição do expediente. Diversos órgãos da prefeitura municipal passaram a funcionar das 7h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira. De acordo com as informações, estaria sendo elaborado um novo plano para “apertar ainda mais o cinto”.

Abuso

Quem deseja o fim da atuação dos flanelinhas é o vereador André Salineiro, que inclusive teria verificado caso de extorsão em evento em Campo Grande em que vias públicas estavam “reservadas” com fitas e cones. O valor cobrado era de R$ 20, e ele constatou que uma motorista foi impedida de estacionar por ter se recusado pagar a quem tomava conta do espaço. “Isso é extorsão, o que vemos são pessoas coagidas, pagando por medo de ter o carro danificado”, disse o vereador.

*Colaborou Tatyane Gameiro

CINEMA

Festival de Cinema Desver

Organizado por alunos e professores do curso de audiovisual da UFMS, evento chega à sétima edição, de hoje até sexta-feira, com mostras competitivas, sessão indígena, oficinas e debates; todas as atividades são gratuitas

04/11/2025 10h30

Compartilhar
Imagens ou cartazes dos filmes selecionados para a mostra competitiva do Desver 2025

Imagens ou cartazes dos filmes selecionados para a mostra competitiva do Desver 2025 Divulgação

Continue Lendo...

O cinema universitário volta a ocupar as telas de Campo Grande com a 7ª edição do Desver – Festival de Cinema Universitário de Mato Grosso do Sul, que será realizado de hoje até sexta-feira, no Anfiteatro Marçal de Souza, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A programação é gratuita e aberta ao público, com mostras, debates e oficinas que destacam o papel do festival na formação de jovens realizadores na cena do audiovisual regional.

A programação inclui a Mostra Competitiva de Curtas Universitários, com 15 produções vindas de universidades de diferentes estados, como São Paulo, Pernambuco, Goiás, Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Os filmes serão exibidos em sessões na quarta-feira e na quinta-feira, sempre seguidas de debates com os realizadores.

Entre os destaques da mostra estão títulos como “Cupins Comem Arte” (UEG), “Desperta” (Unisinos), “Colar de Pérolas” (UFMS), “Sertão 2138” (UFPE) e “Quando a Noite É Vermelha” (USP).

A curadoria é assinada por alunos do curso de Audiovisual da UFMS, sob a supervisão do professor Márcio Blanco.

ABERTURA

Na cerimônia de abertura, que acontece hoje, às 18h, serão exibidos o curta “Casa Forte” (2013), de Rodrigo Almeida, e o longa “Salomé” (2024), do diretor André Antônio.

Produção pernambucana que mistura drama e elementos de mistério, Salomé narra a história de Cecília, uma modelo que retorna ao Recife e se envolve com um vizinho e uma estranha seita inspirada na figura bíblica de Salomé.

Celebrado por oferecer uma releitura queer de um personagem bíblico, Salomé será debatido pelo cineasta Rodrigo Almeida, convidado desta edição do Desver.

OFICINAS

Além das sessões de filmes, o festival oferece duas oficinas. A primeira é Maquiagem para Cinema, será ministrada pela artista e maquiadora Palmira Nogueira, profissional com mais de uma década de experiência em maquiagem artística e efeitos especiais.

A segunda, Percursos Possíveis para a Realização de um Curta-Metragem, conduzida pelo cineasta Rodrigo Almeida, abordará processos criativos e técnicos da produção audiovisual, da ideia à distribuição.

A programação também reserva espaço para a Mostra de Cinema Indígena, que acontece na sexta-feira, às 17h, no Anfiteatro Marçal de Souza, seguida de um debate mediado pelo professor Vitor Zan. Na sequência, às 19h, o Desver se encerra com a cerimônia de premiação.

EXPERIMENTAÇÃO

Mariana Vernoshi, uma das curadoras do festival, destaca que a edição deste ano reforça o compromisso do evento com a diversidade e a experimentação no cinema universitário. Segundo ela, a curadoria buscou selecionar obras que demonstrassem grande potência estética e narrativa.

“O mais importante é reconhecer que o cinema não existe apenas dentro da lógica comercial do entretenimento. Esses curtas universitários nos lembram que o cinema é um espaço de infinitas possibilidades e experimentações”, afirma Vernoshi.

Ela ressalta ainda o protagonismo dos documentários de arquivo e das produções com temática ambiental, que refletem preocupações contemporâneas e a capacidade dos jovens realizadores de transformar experiências pessoais em reflexões coletivas.

“O Desver é uma plataforma de reconhecimento e circulação de filmes que merecem ser vistos e discutidos. Uma oportunidade para o público conhecer o curta-metragem, um formato pouco presente no circuito comercial, e de entrar em contato com as novas linguagens e temáticas que estão moldando o futuro do cinema nacional”, explica.

O FESTIVAL

Criado em 2019 com o nascimento do curso de Audiovisual da UFMS, o Desver chega à sua sétima edição como um dos principais eventos universitários de cinema da região Centro-Oeste.

Ao longo de sua trajetória, o festival se adaptou às circunstâncias, com edições remotas durante a pandemia e formatos híbridos em anos recentes, mantendo sempre o compromisso de oferecer formação, cultura e troca de experiências entre realizadores e o público.

Inspirado no verso de Manoel de Barros “Então era preciso desver o mundo para sair daquele lugar imensamente e sem lado”, o festival adota o conceito de “desver o mundo” como eixo temático, convidando o público a novas percepções da realidade por meio do cinema.

PROGRAMAÇÃO

Hoje

  • Abertura
    • 18h – Sessão de abertura (Anfiteatro Marçal de Souza Tupã).
  • Casa Forte (2013, Dir. Rodrigo Almeida).
  • Salomé (2024, Dir. André Antônio).

Sessão seguida de debate com Rodrigo Almeida.

De quarta a sexta-feira

Oficina 1 – Maquiagem para Cinema.
Ministrante: Palmira Nogueira.

  • Anfiteatro Marçal de Souza Tupã. 
  • 8h30min às 10h30min.

Palmira Nogueira é maquiadora profissional formada pelo Senac-MS e artista visual pela UFMS. Atua há mais de uma década em maquiagem social, artística e de efeitos especiais (FX), com experiência em produções audiovisuais, editoriais e performances. Atualmente, pesquisa a relação entre maquiagem, arte e educação, unindo técnica e expressão criativa.

Oficina 2 – Percursos Possíveis para a Realização de um Curta-Metragem.
Ministrante: Rodrigo Almeida.

  • Anfiteatro da UFMS.
  • 13h30min às 16h30min.

A oficina apresenta caminhos teóricos, técnicos e práticos para a criação de um curta-metragem, abordando etapas de pré-produção, produção, pós-produção e distribuição. Inscrições: desver.com.br

Mostra Competitiva de Curtas Universitários.

  • Quarta-feira e quinta-feira, às 17h e 19h. 
  • Anfiteatro Marçal de Souza Tupã – Corredor Central. 

Debates com realizadores: após cada sessão (formato on-line).

Filmes selecionados:

“Cupins Comem Arte” – Dir. Iago Mendonça (UEG);
“Desperta” – Dir. Laura Becker Grazziotin (Unisinos);
“Colar de Pérolas” – Dir. Ana Letícia Vitor (UFMS);
“As Quatro Estações” – Dir. Hadrian Ezekiel e Félix Thomé (UFMT);
“Crônica de Uma Casa Vazia” – Dir. Luana Lopes (PUC-MG);
“Lírios” – Dir. Lupe Capitani (UFRGS);
“Memória 3x4” – Dir. Osani (UFRN);
“Meu Nome é Saracael (Teria se Tivesse Viva)” – Dir. Mônica Moroz e João Emanuel Gomes (UFPR);
“Néctar do Tempo” – Dir. Pedro Rodrigues (UFRB);
“No Fim da Noite” – Dir. Simon Pereira (USP);
“O Palio da Minha Mãe” – Dir. Isabelly da Costa Vieira (UFMS);
“Quadros Remanescentes: Tony e a Paralisia do Futuro” – Dir. Daniel Rubinger e Gustavo Ramos Ribeiro (UFSCar);
“Quando a Noite é Vermelha” – Dir. Caio Marques e Nilton Silva (USP);
“Sertão 2138” – Dir. Deuilton B. Junior (UFPE);
“Ticar Bodó” – Dir. Luís E. S. Fernandes (UEA);
“Traga Novidade” – Dir. Irion Martins (UFS);
“Transe” – Dir. Anna C. Farina (UFMG).

Encerramento

Sexta-feira

  • 17h – Mostra de Cinema Indígena.Anfiteatro Marçal de Souza Tupã.

“Yõg ãtak: Meu Pai, Kaiowá” (2025, Dir. Sueli Maxakali, Isael Maxakali, Roberto Romero, Luisa Lanna).
Sessão seguida de debate com o professor Vitor Zan.

19h – Cerimônia de Premiação 

  • Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
  • Anfiteatro Marçal de Souza Tupã – Corredor Central. 
  • Entrada gratuita.

Mais Informações: desver.com.br
Instagram: @festivaldesver

MÚSICA

Projeto Sonora Brasil traz 5 shows gratuitos, que reúnem atrações de todas as regiões do País

De hoje até sábado, o Sesc Teatro Prosa recebe o projeto Sonora Brasil, que busca uma ponte entre tradição e renovação das manifestações musicais de contribuição fundamental para a cultura nacional

04/11/2025 10h00

Compartilhar
Marcelo Loureiro (à esquerda) e Geraldo Espíndola apresentam, na sexta-feira, o show

Marcelo Loureiro (à esquerda) e Geraldo Espíndola apresentam, na sexta-feira, o show "Saudações Pantaneiras", com clássicos da música sul-mato-grossense e fronteiriça em arranjos inéditos Foto / Divulgação

Continue Lendo...

O esperado show de Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro que vem rodando o País pelo Circuito Sesc chega finalmente a Campo Grande.

É uma chance valiosa de contato com a música de dois artistas sul-mato-grossenses, de diferentes gerações, que fazem das coisas da terra – a paisagem natural, os tipos humanos, as histórias, os trejeitos e o sentimento que constituem o que pode ser chamado de alma de MS – o motivo maior de suas criações.

Geraldo e Marcelo integram a etapa estadual do projeto Sonora Brasil 2025, que ocupa o Sesc Teatro Prosa, com cinco apresentações gratuitas de hoje até sábado.

Também se apresentam: Mãe Beth de Oxum, Surama Ramos e Henrique Albino, de Pernambuco; Seu Risca e Ana Paula da Silva, de Santa Catarina; Mestre Negoativo, de Minas Gerais; e Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, do Pará.

Trata-se de um ambicioso retrato cultural do País, buscando revelar como cada região expressa e renova suas tradições por meio da música.

Não à toa, o tema do projeto para o biênio 2024/25 é “Encontros, Tempos e Territórios”. As apresentações são gratuitas e têm classificação livre, com início sempre às 19h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, conforme a lotação do espaço (208 lugares).

O Sonora Brasil é um projeto temático que tem como objetivo desenvolver programações identificadas com o desenvolvimento histórico da música no Brasil.

A temática escolhida destaca um aspecto fundamental do Sonora Brasil, que é o olhar, a escuta e a valorização das territorialidades, da diversidade e das memórias por meio da expressão de seus autores e intérpretes, ao entender a música como produto de tempo e território que reflete e dialoga com a sociedade e tempos históricos.

A curadoria partiu de uma representatividade das cinco regiões e do conceito de intergeracionalidade e diálogos entre tradição e contemporaneidade, local e universal, e selecionar 10 duplas de artistas para criarem espetáculos inéditos para o projeto.

Os encontros mostram a relação entre tempos históricos e territórios nas criações artísticas e trazem, em suas músicas, paisagens de territórios e a relação com diferentes movimentos musicais da música popular brasileira nas cinco regiões do País.

PERNAMBUCO

Marcelo Loureiro (à esquerda) e Geraldo Espíndola apresentam, na sexta-feira, o show "Saudações Pantaneiras", com clássicos da música sul-mato-grossense e fronteiriça em arranjos inéditosMãe Beth de Oxum (com o pandeiro), Surama Ramos (à esquerda, em pé) e Henrique Albino (em pé, com o saxofone) abrem o Sonora Brasil, hoje, com uma apresentação que une o Coco de Umbigada, tradição da família do Mestre Quinho, à pesquisa musical de Surama e Henrique - Foto / Divulgação

No show de hoje, Mãe Beth de Oxum, Surama Ramos e Henrique Albino mostram algumas das mais fortes tradições do Nordeste. O Coco de Umbigada é uma tradição mantida pela família do percussionista pernambucano Mestre Quinho desde o século passado.

A brincadeira foi revitalizada há 26 anos, depois que Mãe Beth de Oxum, ialorixá, mestra coquista e ativista cultural de Olinda, entrou na vida de Quinho.

Eles se casam e reativam o antigo tambor de macaíba, que promovia o coco no passado. Nos palcos e nas gravações, além de Mãe Beth e Mestre Quinho, participam seus filhos Oxaguian, Ialodê, Mayra Karê e Inayê.

Em 2008, o grupo gravou um disco independente e, em 2017, lançou o álbum “Tá na Hora do Pau Comer”, que resultou em uma turnê pelo Brasil e Europa, com casas lotadas e aclamação do público e da crítica.

Para este show, Mãe Beth recebe Surama Ramos, formada em canto lírico e música, na UFPE, suas experiências abriram as portas de óperas, corais populares, como o grupo Voz Nagô, idealizado por Naná Vasconcelos, e projetos inovadores, como a Orquestra Contemporânea de Olinda.

Entre eles está Henrique Albino – multi-instrumentista, compositor e arranjador, que vem se consolidando como referência experimental pela originalidade da sua obra, em que se destaca o álbum solo “Música Tronxa” (2021).

SANTA CATARINA

Marcelo Loureiro (à esquerda) e Geraldo Espíndola apresentam, na sexta-feira, o show "Saudações Pantaneiras", com clássicos da música sul-mato-grossense e fronteiriça em arranjos inéditosSeu Risca e Ana Paula da Silva fazem, na noite de amanhã, o encontro de gerações e manifestações populares de Santa Catarina, com cânticos e ritmos regionais - Foto / Divulgação

A Região Sul chega a esta temporada do Sonora Brasil por meio da música de Santa Catarina, na presença de Seu Risca e de Ana Paula da Silva, que se apresentam amanhã.

Eles fazem um diálogo entre as canções nascidas da vivência de Ana Paula, com manifestações populares de catarinenses e os cânticos entoados por mais de 50 anos pelo Seu Risca.

Um encontro de vozes e batidas de tambores destes dois artistas, acompanhado da sonoridade de instrumentistas experientes em manifestações culturais. Bateria e percussão, baixo elétrico, sax e flauta, viola, violões e coro caminham pelo Catumbi, pela Dança do Vilão, por rezas de caboclas e caboclos.

As canções buscam proporcionar reflexões, surpresas e curiosidades ao que pulsa pela Baía da Babitonga e pela região do planalto serrano catarinense.

MINAS GERAIS

Marcelo Loureiro (à esquerda) e Geraldo Espíndola apresentam, na sexta-feira, o show "Saudações Pantaneiras", com clássicos da música sul-mato-grossense e fronteiriça em arranjos inéditosNa quinta-feira, será a vez de Mestre Negoativo, pesquisador das tradições afro-mineiras, mostrar o seu repertório, que conecta o vissungo, o congopop e a musicalidade de matriz africana - Foto / Divulgação

Minas Gerais e o Sudeste chegam com o Mestre Negoativo, persona artística de Ramon Lopes, que se apresenta na quinta-feira. Ele é um ativista cultural e capoeirista, pesquisador das tradições afro-mineiras de origem bantu, principalmente o vissungo. É fundador do Centro Cultural Lamparina, autor do livro “Capoeiragem no País das Gerais” e diretor dos documentários “Lamparina – Bantus nas Minas Gerais” e “O Reencontro das Cordas Ancestrais”, gravado na África, no Senegal.

Originário da comunidade do Maria Goretti, situada na região nordeste da capital mineira, Negoativo cresceu rodeado pela cultura afro-brasileira, na capoeira e na celebração ancestral dos terreiros, além dos bailes blacks da capital mineira.

Estas influências foram fundamentais para que Mestre Negoativo fundasse a banda Berimbrown, trabalho que ganhou projeção nacional com seu congopop, uma mistura de funk, reggae, samba, congada, folia de reis e soul music, promovendo a mescla da sonoridade do berimbau e os tambores afro-mineiros ao funk de James Brown, dividindo palcos e estúdios com artistas como Gerson King Combo, Sandra de Sá e Milton Nascimento.

Mestre Negoativo desenvolve atualmente pesquisas sobre o Arco Musical, o Berimbau de Barriga, seus processos históricos e as transformações da musicalidade de matriz africana na transição para o século 21.

MATO GROSSO DO SUL

Marcelo Loureiro (à esquerda) e Geraldo Espíndola apresentam, na sexta-feira, o show "Saudações Pantaneiras", com clássicos da música sul-mato-grossense e fronteiriça em arranjos inéditosMarcelo Loureiro (à esquerda) e Geraldo Espíndola apresentam, na sexta-feira, o show “Saudações Pantaneiras”, com clássicos da música sul-mato-grossense e fronteiriça em arranjos inéditos - Foto / Divulgação

Dois dos maiores ícones da música do Centro-Oeste, Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro apresentam o show “Saudações Pantaneiras” na sexta-feira.

O repertório traz arranjos inéditos de Marcelo Loureiro para sucessos de Geraldo Espíndola, como “Vida Cigana”, “Kikiô” e “Cunhataí Porã”.

Marcelo Loureiro também apresentará suas versões instrumentais sofisticadas para músicas como “Pantanal”, de Marcus Viana, “Mi Dicha Lejana”, de Emígdio Ayala Baez, “Cascada”, de Dino Garcia, assim como para outros clássicos dos ritmos fronteiriços, com as rearmonizações inigualáveis desse multi-instrumentista.

PARÁ

Marcelo Loureiro (à esquerda) e Geraldo Espíndola apresentam, na sexta-feira, o show "Saudações Pantaneiras", com clássicos da música sul-mato-grossense e fronteiriça em arranjos inéditosManoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, pai e filho, dividem o palco no sábado, em um espetáculo que celebra os ritmos amazônicos, da lambada ao pop tropical - Foto / Divulgação

Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, do Pará, representando a Região Norte, encerram a etapa estadual do projeto no sábado.

Manoel Cordeiro é multi-instrumentista e produtor musical com reconhecimento nacional e internacional. Nasceu em Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó (PA), em 1955. Entre 1979 e 1996, atuou em centenas de discos, consolidando a música popular paraense no Norte e no Nordeste.

Pioneiro em ritmos como lambada e brega, gravou com artistas como Banda Carrapicho, Beto Barbosa e Banda Warilou.

Em 2015, lançou o primeiro álbum solo “Manoel Cordeiro & Sonora Amazônia”, seguido por “Combo Cordeiro”, em 2016, ao lado do filho Felipe, e “Guitar Hero Brasil”, em 2019. Manoel segue compondo, realizando shows, reinventando-se e influenciando gerações.

Felipe Cordeiro é músico, compositor e guitarrista que se destaca pela fusão de ritmos amazônicos tradicionais, como carimbó e lambada, misturados ao pop, rock e à música eletrônica.

Filho do guitarrista e produtor Manoel Cordeiro, ele iniciou seus estudos musicais aos 11 anos. Com álbuns como “Kitsch Pop Cult” (2011) e “Transpyra” (2019), o artista nos embala com seu pop tropical, inovando a cena musical paraense e brasileira com uma abordagem contemporânea e experimental.

>> O Sesc Teatro Prosa fica na Rua Anhanduí, nº 200.

