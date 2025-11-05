A falta de nomes para vagas estratégicas em chapas das eleições de 2026 es... Leia na coluna de hoje

George Bernard Shaw - escritor irlandês
O especialista é um homem que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, e por fim acaba sabendo tudo sobre nada”
Felpuda
A falta de nomes para vagas estratégicas em chapas das eleições de 2026 está deixando lideranças de certo partido arrancando cabelos e fios da barba, fazendo figas e batendo três vezes na madeira, para ver se espantam o azar e conseguem atrair interessados. Até alguns “alquimistas” aposentados estão sendo chamados para tentar produzir “poção mágica”, a fim de que possam fazer aparecer futuros candidatos como “estrelas” no céu. A situação chegou a tal ponto que os adversários estão dizendo que, a continuar assim, o jeito será a cúpula ir para as esquinas e tentar “pegar gente a laço”.
Expectativa
Na Capital, a Black Friday, que acontecerá na última semana deste mês, deverá movimentar R$ 94,95 milhões, mostra pesquisa realizada em outubro pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDLCG).
Mais
Aponta também para crescimento de 5,5% em relação a 2024. O avanço acompanha a tendência de antecipação das compras de Natal e retrata, segundo a entidade, o maior planejamento dos consumidores, que neste ano devem investir, em média, R$ 580 por compra.
Contramão
A contratação de uma empresa ao custo de R$ 1,7 milhão para fazer a decoração de Natal nas principais vias da Capital seria mais um ato do Febeapá (Festival de Besteira que Assola o País), criado pelo cronista Stanislaw Ponta Preta, segundo comentou experiente político. Além de ser feito ao “arrepio da lei”, que determina parceria com o setor privado para esse tipo de trabalho, sem uso de recursos públicos, é um gasto que depõe contra o “sufoco financeiro” que a administração está enfrentando.
Tesouro
Desde o dia 3, a população está tendo que enfrentar novo horário, fruto de decreto da prefeita Adriane Lopes, voltado a cortes de gastos, restrição de nomeações, redução de 20% nos salários do primeiro escalão e diminuição do expediente. Diversos órgãos da prefeitura municipal passaram a funcionar das 7h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira. De acordo com as informações, estaria sendo elaborado um novo plano para “apertar ainda mais o cinto”.
Abuso
Quem deseja o fim da atuação dos flanelinhas é o vereador André Salineiro, que inclusive teria verificado caso de extorsão em evento em Campo Grande em que vias públicas estavam “reservadas” com fitas e cones. O valor cobrado era de R$ 20, e ele constatou que uma motorista foi impedida de estacionar por ter se recusado pagar a quem tomava conta do espaço. “Isso é extorsão, o que vemos são pessoas coagidas, pagando por medo de ter o carro danificado”, disse o vereador.
*Colaborou Tatyane Gameiro