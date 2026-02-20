A ministra Simone Tebet, que deixou seu futuro político ser resolvido pela...Leia na coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ester Figueiredo

20/02/2026 - 00h01
Raul Seixas - cantor e compositor brasileiro

"Não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em deus, tenha fé na vida. Tente outra vez!”

 

FELPUDA

A ministra Simone Tebet, que deixou seu futuro político ser resolvido pela “bola de cristal” de Lula, corre o risco de ser jogada na fogueira pelo seu colega de Ministério Fernando Haddad e pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin. É que há uma conversa circulando sobre a possibilidade de ela disputar o governo de São Paulo. Só que os outros dois estão na mesma situação e, por isso, vêm articulando não para serem os escolhidos, e sim a “companheira”. Haddad não quer encarar essa missão, que, no passado, já foi desastrosa. Alckmin quer ser vice novamente. Vai daí que...

“Causando”

O prefeito Nelson Cintra, de Porto Murtinho, fez pose durante o Carnaval com um revólver calibre 38 na cintura e tentou amenizar o ato falho dizendo que tudo não passou de “uma brincadeira”. Ele já causou dor de cabeça em outras ocasiões, inclusive como dirigente em alguns cargos. 

Mais

Além disso, foi até filmado trocando empurrões e fazendo ameaças a um morador da cidade, na qualidade de prefeito. Depois dessa do “trezoitão”, há quem diga que alguns moradores estão preocupados “com as melancias”. Essa gente!..

Renato Câmara e Dra. Cristiane Iguma Câmara
Camila Vicente

 Por decreto

Apertar o cinto é a palavra de ordem do governador Eduardo Riedel para este ano, conforme decreto publicado. Foi determinado que o total de empenhos das despesas fique limitado ao patamar executado no exercício anterior, ressalvadas as despesas com pessoal, que permanecem sujeitas às disposições da LRF. Também mantém a redução de 25% nos contratos de custeio, orienta evitar a aquisição de novos bens permanentes e recomenda a redução de despesas como diárias, passagens e horas extras.

Ausente

O vereador Landmark Rios está em palpos de aranha por consequência do seu “sumiço” da sessão que votou o veto da prefeita Adriane Lopes ao projeto que suspendia a cobrança da taxa do lixo. Ele é alvo de uma representação ético-disciplinar, que poderá levá-lo à condenação por infidelidade partidária. O pedido é de Ivo Michels, chefe de gabinete do deputado federal Vander Loubet e “padrinho” de Landmark.

Fuga

O PT não engoliu a justificativa de Landmark de que teria encontro com Guilherme Boulos, secretário geral de Governo, justamente no dia da sessão. Afinal, Boulos esteve em Campo Grande poucos dias antes e o vereador poderia ter participado de forma on-line. Certo trecho da representação afirma: “O representado Landmark se ausentou, fugiu das duas votações, em evidente conluio com a péssima gestão do Poder Executivo municipal”. E durma-se com um barulho desse!

VIRALIZOU

Fenômeno nas redes, fatias gigantes de bolo viram febre nas feiras de Campo Grande

Inspiradas nas "tortas de Goiânia", fatias generosas conquistam o público, formam filas e esgotam cedo nas feiras da Capital

19/02/2026 11h05

Inspiradas nas

Inspiradas nas "tortas de Goiânia", fatias generosas conquistam o público e esgotam em apenas algumas horas Reprodução - Torteria Cidade Morena

Se você abriu o TikTok ou o Instagram nas últimas semanas, provavelmente esbarrou em um vídeo de alguém abrindo uma “hamburgueira” e revelando uma fatia generosa, alta, recheada até a borda e coberta com ganache brilhando sob a luz. As fatias gigantes de bolo viraram febre nas redes sociais e, o que começou como tendência forte em Goiânia, agora também movimenta as feiras de Campo Grande.

No feed, elas aparecem cortadas em câmera lenta, com recheios escorrendo e comentários do tipo “eu precisava disso agora”. Na vida real, a cena é parecida: filas se formam antes mesmo da feira começar, senhas são distribuídas e, muitas vezes, às 20h ou até mais cedo, já não há mais nenhuma fatia na vitrine.

Inspiradas nas "tortas de Goiânia", fatias generosas conquistam o público e esgotam em apenas algumas horasRafa leva até 150kg de bolo em todas as feiras

Mais de 150 kg de bolo

À frente de uma das barracas mais comentadas está a confeiteira Rafa, da Rafa Doces. A história, no entanto, começou de forma despretensiosa.

A ideia de vender as fatias nas feiras surgiu depois de uma festa julina em condomínio, quando Rafa comercializou espetinhos, doces e algumas fatias de bolo tradicionais. A tentativa inicial de investir nos espetinhos não avançou, mas um convite para participar de uma feira cultural no Coopharadio mudou o rumo do negócio.

 

 

“Perguntei se havia vaga para vender espetinhos, mas já estavam preenchidas. Como ela já conhecia meu trabalho, sugeriu que levássemos bolos”, conta.

As primeiras edições foram de aprendizado. Muitas vezes, metade da produção voltava para casa e era vendida no dia seguinte para amigos e conhecidos, parte também era doada. Persistência foi a palavra-chave até que, na terceira participação na Feira Baobá, no Caiçara, todas as fatias foram vendidas pela primeira vez. “Ali tivemos certeza de que estávamos no caminho certo”, afirma.

Inspiradas nas "tortas de Goiânia", fatias generosas conquistam o público e esgotam em apenas algumas horasFatias são generosas quando se trata de recheio

Hoje, Rafa participa de feiras como a do Cophavila (às terças), Coopharadio (1º sábado do mês), Baobá - Caiçara (2ª sexta), Mixturo - Praça do Peixe (2º sábado), Parati (3ª sexta) e Oba - Pioneiros (4º sábado). Em média, levando cerca de 150 quilos de bolo por edição, e tem mais! Para manter a organização e o atendimento de qualidade, agora, são distribuídas senhas e fila preferencial para garantir as gostosuras.

“Sendo bem sincera, ainda não me dei conta da proporção que isso tomou. Sou muito grata a todos que nos procuram e peço desculpas por não conseguir atender todo mundo.” O Top 3 de vendas inclui bolo de pudim, versões com Nutella e Ninho com brigadeiro e morango, mas os sabores afetivos, como ameixa com doce de leite, continuam conquistando o público.

Tradição e reinvenção há 22 anos

Se para muitos a tendência é novidade, para o confeiteiro Ineu Oliveira, vender bolos em feira é rotina há mais de duas décadas. Ele começou por necessidade, para complementar a renda familiar..

Ao longo dos anos, Ineu se especializou em bolos temáticos e artísticos, fez cursos em São Paulo, participou de eventos na Argentina e na França, incluindo a maior feira de panificação e confeitaria da Europa e visitou uma fábrica de chocolates na Suíça para conhecer o processo de produção de perto. Mesmo com toda a formação, nunca abandonou as feiras.

Inspiradas nas "tortas de Goiânia", fatias generosas conquistam o público e esgotam em apenas algumas horasSabores são os mais variados possíveis mas com o mesmo padrão e qualidade de 22 anos de história

Ineu explica que o formato das fatias generosas, que mal cabem dentro de uma embalagem tipo hamburgueira, ganhou força em Goiânia e foi adaptado por ele ao paladar local. Hoje, atende principalmente as feiras do Jardim Petrópolis, em frente ao aeroporto, e da Vila Jacy.

Segundo ele, o campo-grandense prefere tortas mais úmidas e com recheio generoso. Receitas clássicas, como torta holandesa, Marta Rocha e Red Velvet, passaram por adaptações. No caso da holandesa, por exemplo, a receita original foi reformulada com pão de ló e camadas intercaladas para equilibrar a textura e evitar que a fatia ficasse enjoativa. “Foi uma explosão de vendas”, conta.

O cardápio chega a ter 40 variedades, embora cerca de 20 sejam levadas por feira, em sistema de rodízio.

Entre os campeões de vendas estão Olho de Sogra, Pudim de Leite Condensado, Marta Rocha e Chifon. Ao todo são mais de 300 fatias vendidas por feira.

Mesmo assim, há um limite. “Eu cheguei no máximo que consigo produzir com qualidade e segurança alimentar. Os bolos precisam chegar fresquinhos e geladinhos”, explica Ineu.

“Tipo Tortas de Goiânia”, tradição de família e identidade local

Se a febre ganhou força recentemente, para Joelma Prado ela carrega também memória afetiva.

À frente da Torteria Cidade Morena, ela cresceu dentro da cozinha. “Minha mãe criou oito filhos trabalhando com salgados, doces e tortas. Eu sou a caçula. Desde muito nova exerço com orgulho essa arte herdada dela.”

Nas viagens a Goiânia, ainda jovem, ficava encantada com as fatias gigantes, que lá são conhecidas como “tortas de feira”. A ideia ficou guardada até ganhar forma em Campo Grande.

“Quando vi que em Goiânia as tortas estavam ganhando uma proporção maior, pensei na hora: vou para a feira daqui com tortas doces também.” Joelma começou em março de 2025, na Feira da Vila Célia. No início, o movimento era tranquilo. “O ‘bum’ mesmo foi de uns 40 dias para cá.”

Hoje, atende feiras como Cidade Jardim, Vila Célia, Mixturô e São Bento, com média de 200 fatias por edição.

 

O sabor campeão? A clássica Morango com Ninho. Mas ela também aposta nas autorais, como a “Eita Pega!”, criada para homenagear o campo-grandense. A receita leva “cachorrada”, doce tradicional do Mercadão Municipal, e ganhou o nome porque, segundo Joelma, “é de tirar o fôlego de tão gostoso”.

A expansão, por enquanto, será dentro das próprias feiras. “Estou aumentando os pontos.”

Febre passageira ou novo clássico?

Seja chamado de bolo ou torta, o fato é que o fenômeno das fatias gigantes ultrapassou as redes sociais e se consolidou nas feiras da Capital.

Tem influência goiana, tem adaptação ao gosto local, tem tradição familiar e tem empreendedorismo que resiste há décadas.

E enquanto os vídeos continuam viralizando, uma certeza já existe em Campo Grande: quem chega tarde corre o risco de encontrar apenas a vitrine vazia.

ANO NOVO 2.0

Veja dicas para retomar o ritmo sem cair na armadilha da sobrecarga, da culpa e da ansiedade

Se o ano só começa quando acaba o Carnaval, chegou a hora de dar início às metas traçadas no Réveillon; veja dicas para retomar o ritmo sem cair na armadilha da sobrecarga, da culpa e da ansiedade

19/02/2026 10h00

Gerson Oliveira

Se você está lendo esta matéria, provavelmente a fantasia já foi guardada, o glitter aos poucos vai deixando o chão do banheiro e a caixa de e-mails transborda de notificações. Passado o Carnaval, para milhões de brasileiros, a sensação é de que, agora sim, o ano vai começar.

Não se trata de preguiça ou má vontade. No Brasil, a máxima de que “o ano só começa depois do Carnaval” é um fenômeno cultural e, para muitos especialistas, até um paradigma que precisa ser ressignificado.

Janeiro é mês de férias, ressaca de Ano-Novo e planejamento. Fevereiro chega e, antes que o mês acabe, já estamos imersos na folia. O resultado é que, instintivamente, entramos em um “modo de espera” coletivo.

Mas, agora que a festa acabou, a realidade bate à porta. E a pergunta que não quer calar é: como retomar o ritmo sem cair na armadilha da sobrecarga, da culpa e da ansiedade? A resposta está em enxergar o pós-Carnaval não como um atraso, mas como um segundo Réveillon – uma oportunidade para reorganizar a vida com estratégia e leveza.

Proximidade do Ano-Novo com o Carnaval coloca o brasileiro em “modo de espera” - Foto: Arquivo

NÃO TENTE COMPENSAR

O primeiro passo para um recomeço saudável é entender o que não fazer. A principal armadilha do pós-feriado é achar que você precisa compensar os dias de descanso com uma produtividade sobre-humana.

“Até o Carnaval passar, é como se o tempo ficasse suspenso. Isso cria um atraso simbólico que afeta metas, produtividade e até a motivação”, explica Maria de Lurdes Zamora Damião, psicóloga e especialista em Desenvolvimento Gerencial.

O problema surge quando, na volta, as pessoas tentam correr atrás de tudo o que não foi feito, sobrecarregando agendas e estabelecendo metas irreais. “Esse movimento gera estresse, ansiedade, exaustão e frustração”, alerta a especialista.

Para lhe ajudar nessa virada de chave, o Correio B preparou um guia com pilares essenciais para organizar a rotina, as finanças, a saúde e a mente no pós- folia.

CORPO

O Carnaval é, por definição, a desregulação total dos horários. Noites maldormidas, alimentação pesada, álcool e excesso de estímulos deixam o corpo em estado de exaustão. Por isso, a primeira tarefa dessa “virada de ano” é puramente fisiológica.

Reequilíbrio do sono: o corpo precisa se reacostumar ao ciclo circadiano. Tente dormir e acordar no mesmo horário, mesmo que isso signifique ir para a cama 30 minutos mais cedo a cada noite. Evite telas de celular e TV ao menos 40 minutos antes de deitar e reduza a cafeína no período da noite.

Detox pós-folia: abuse da água, dos sucos naturais e dos chás diuréticos, como hibisco e cavalinha. Inclua frutas, vegetais e fibras no cardápio para ajudar o organismo a se recuperar dos excessos. O objetivo não é uma dieta radical, mas sim uma limpeza inteligente para recuperar a disposição.

Movimento consciente: pode parecer contraditório, mas movimentar o corpo é uma das melhores formas de recuperar a energia. Caminhadas ao ar livre, alongamentos e ioga ajudam a aliviar tensões e regular os hormônios.

Deixe os treinos de alta intensidade para a próxima semana, agora, o foco tem de estar na revitalização.

PRODUTIVIDADE

Com o corpo em processo de recuperação, a mente também precisa de uma abordagem gradual. A volta ao trabalho não precisa (e não deve) ser resolvida em um único dia.

A “faxina” nos e-mails: abrir a caixa de entrada e se deparar com centenas de e-mails é uma das experiências mais paralisantes do retorno. Utilize a “técnica dos dois minutos”: se a resposta leva menos de dois minutos, responda na hora.

Se não, arquive, sinalize ou programe um horário específico para lidar com aquilo mais tarde. O objetivo é eliminar o ruído para enxergar o que realmente importa.

A “regra do 1, 2, 3”: em vez de uma lista interminável de tarefas, defina para o primeiro dia de volta:

> 1 – tarefa grande (um projeto estratégico); 2 – tarefas médias (entregas importantes); e 3 – tarefas pequenas (ajustes ou burocracias). Essa divisão evita a sobrecarga e gera pequenas vitórias que motivam a continuidade.

Foto: Freepik

Matriz de prioridades: utilize ferramentas como a matriz de Eisenhower para separar o urgente do importante. Foque o que mais importa e não deixe que o urgente (que muitas vezes é coisa banal) domine a sua agenda.

Ferramentas aliadas: aplicativos como Trello, Asana ou mesmo um bloco de notas físico podem ser grandes aliados. O segredo não é a ferramenta em si, mas a clareza de ter um cronograma realista, sem sobrecarregar a agenda.

FINANÇAS

Assim como as metas de Ano-Novo, os gastos de janeiro e Carnaval podem ter deixado o bolso dolorido. Fevereiro é um mês curto, e o salário muitas vezes não dá conta de tudo. Por isso, a organização financeira pós-Carnaval é crucial para não passar aperto nos meses seguintes.

Mapeie a situação: o primeiro passo é encarar a realidade. Liste todas as receitas, despesas fixas e, principalmente, as dívidas do cartão de crédito que vieram da folia. Dados da Serasa mostram que milhões de brasileiros estão endividados sem saber ao certo o valor ou as condições. Ter clareza é meio caminho andado para a solução.

Eleja prioridades: dívidas com juros altos (como cartão de crédito e cheque especial) devem ser liquidadas primeiro para evitar o temido “efeito bola de neve”. Se necessário, busque a renegociação ou a portabilidade para condições mais justas.

Constância nos investimentos: mais importante que o valor investido é a regularidade. Trate o investimento como uma conta a pagar. Destinar um pequeno porcentual da renda todo mês, mesmo que pareça insignificante, cria a disciplina necessária para fazer o dinheiro trabalhar a seu favor no longo prazo.

ATIVIDADE FÍSICA

A promessa de “entrar em forma” é uma das mais repetidas no Réveillon e, consequentemente, no pós-Carnaval. Mas é também com a qual ocorrem as maiores sabotagens.

Metas pequenas e de curto prazo: esqueça a meta de treinar 250 vezes no ano. Isso é muito distante. Foque “treinar hoje” e “treinar amanhã”. Se você não faz nada, começar com dois dias na semana já é uma vitória. A celebração das metas semanais é um combustível poderoso.

Progressão gradual: respeite o princípio da progressão. Comece com intensidade leve ou moderada para se sentir competente durante o exercício. A sensação de domínio sobre a atividade é o que fará você voltar no dia seguinte.

Trabalhe a base (força e mobilidade): antes de se aventurar em modalidades complexas, foque construir uma base sólida com treinos de força (musculação, funcional) e mobilidade (ioga, pilates). Isso prepara o corpo para atividades mais intensas e previne lesões.

Conheça seu perfil: você é sociável? Então, busque aulas em grupo ou grupos de corrida. Precisa de segurança e orientação? Considere um personal trainer, ainda que por algumas sessões, para lhe ajudar a dar o pontapé inicial.

E, acima de tudo, pratique um exercício que você realmente goste. Não adianta seguir a moda se aquilo não lhe dá prazer.

MENTE

Por fim, mas mais importante, está a saúde mental. O retorno pode vir acompanhado de uma “ressaca emocional”, um vazio depois do pico de euforia da festa.

Acolhimento: é normal sentir resistência para voltar ao trabalho. É normal sentir o corpo mais lento. Em vez de se punir com a culpa por ter descansado, acolha esse ritmo. Acolha o seu ritmo sem culpa. A pressa para recuperar o tempo perdido pode acabar sendo prejudicial.

Revise as metas: o início do ano é cheio de promessas. Agora, com a cabeça mais fria e a rotina voltando, é o momento perfeito para revisar aqueles objetivos de janeiro. Eles ainda fazem sentido? Precisam ser ajustados? Metas muito ambiciosas ou que não ressoam mais com você são a principal causa de abandono.

Conexão interior: separe um tempo para se reconectar consigo mesmo. Pode ser por meio da meditação, de um diário, ou simplesmente de uma caminhada sem celular. Entender o que você quer sentir nos próximos meses é mais importante que listar o que você quer conquistar.

