A ministra Simone Tebet, que deixou seu futuro político ser resolvido pela...Leia na coluna de hoje

Raul Seixas - cantor e compositor brasileiro
"Não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em deus, tenha fé na vida. Tente outra vez!”
FELPUDA
A ministra Simone Tebet, que deixou seu futuro político ser resolvido pela “bola de cristal” de Lula, corre o risco de ser jogada na fogueira pelo seu colega de Ministério Fernando Haddad e pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin. É que há uma conversa circulando sobre a possibilidade de ela disputar o governo de São Paulo. Só que os outros dois estão na mesma situação e, por isso, vêm articulando não para serem os escolhidos, e sim a “companheira”. Haddad não quer encarar essa missão, que, no passado, já foi desastrosa. Alckmin quer ser vice novamente. Vai daí que...
“Causando”
O prefeito Nelson Cintra, de Porto Murtinho, fez pose durante o Carnaval com um revólver calibre 38 na cintura e tentou amenizar o ato falho dizendo que tudo não passou de “uma brincadeira”. Ele já causou dor de cabeça em outras ocasiões, inclusive como dirigente em alguns cargos.
Mais
Além disso, foi até filmado trocando empurrões e fazendo ameaças a um morador da cidade, na qualidade de prefeito. Depois dessa do “trezoitão”, há quem diga que alguns moradores estão preocupados “com as melancias”. Essa gente!..
Por decreto
Apertar o cinto é a palavra de ordem do governador Eduardo Riedel para este ano, conforme decreto publicado. Foi determinado que o total de empenhos das despesas fique limitado ao patamar executado no exercício anterior, ressalvadas as despesas com pessoal, que permanecem sujeitas às disposições da LRF. Também mantém a redução de 25% nos contratos de custeio, orienta evitar a aquisição de novos bens permanentes e recomenda a redução de despesas como diárias, passagens e horas extras.
Ausente
O vereador Landmark Rios está em palpos de aranha por consequência do seu “sumiço” da sessão que votou o veto da prefeita Adriane Lopes ao projeto que suspendia a cobrança da taxa do lixo. Ele é alvo de uma representação ético-disciplinar, que poderá levá-lo à condenação por infidelidade partidária. O pedido é de Ivo Michels, chefe de gabinete do deputado federal Vander Loubet e “padrinho” de Landmark.
Fuga
O PT não engoliu a justificativa de Landmark de que teria encontro com Guilherme Boulos, secretário geral de Governo, justamente no dia da sessão. Afinal, Boulos esteve em Campo Grande poucos dias antes e o vereador poderia ter participado de forma on-line. Certo trecho da representação afirma: “O representado Landmark se ausentou, fugiu das duas votações, em evidente conluio com a péssima gestão do Poder Executivo municipal”. E durma-se com um barulho desse!
