No interior de MS, candidato à prefeitura sofreu uma queda em seus índices de intenções de votos

Youtuber comediante apresenta seu novo show nesta sexta-feira, no Ginásio Dom Bosco, com sessão extra e tiradas inéditas da Professora Marli, personagem que o consagrou; amanhã ele estará em cartaz em Dourados

O youtuber e comediante Diogo Almeida vem a Mato Grosso do Sul nesta semana para três apresentações de seu novo show, “Tarja Preta”. Ele estará em cartaz na sexta-feira em Campo Grande, com direito a sessão extra, no Ginásio Dom Bosco (Av. Júlia Maksoud, n° 815, Monte Castelo), e amanhã em Dourados, no Centro de Eventos Unigran (Rua Balbina de Matos, n° 2.121).

Os ingressos custam a partir de R$ 50 nas duas cidades e, na Capital, até a tarde de ontem, ainda havia entradas disponíveis para a arquibancada na sessão das 19h30min (R$ 100 e R$ 50) e para a arquibancada e o setor B (R$ 130 e R$ 65) na sessão das 21h30min.

A compra pode ser feita pelo Sympla ou presencialmente no estande do Comper Jardim dos Estados. Assinantes do Correio do Estado têm direito a 50% de desconto. Mais informações pelo WhatsApp: (67) 99296-6565, das 13h às 19h.

Os professores também podem pagar meia-entrada, já que a temporada de outubro do comediante é especialmente dedicada a esses profissionais, que celebram sua data no dia 15 deste mês. “Tarja Preta” é anunciado como “uma terapia coletiva para quem trabalha na educação – ou não! – e precisa de um alívio para a cabeça”. Se rir, como se costuma dizer no jargão popular, é o melhor remédio, o comediante promete fazer o público sair do espetáculo melhor do que chegou.

O texto apresenta as peripécias dos professores que precisam enfrentar salas de aula lotadas e ainda manter a sanidade. Para isso, recorrem a terapias, tratamentos alternativos e outros métodos nada convencionais. Com novas histórias e personagens, o humorista traz luz a um tema de grande importância, que é a saúde mental na área da educação, em uma abordagem bem-humorada muito pessoal, que se tornou a marca registrada do youtuber.

DIOGO

Radicado em Curitiba (PR), Diogo nasceu em Caçapava (SP) e tem 41 anos. Ele é formado em Rádio e TV, Jornalismo e Gestão de Pessoas. Também fez uma pós-graduação em Administração. O hoje comediante de sucesso entrou para a vida docente ministrando aulas para jovens e adolescentes, atuou na coordenação pedagógica e foi casado com uma professora. Essas experiências geraram momentos marcantes e criaram muita afinidade e identificação com a vida dos professores.

Seus vídeos ganharam grande notoriedade dentro do segmento educacional por conta da identificação gerada entre os profissionais da área. Hoje, os vídeos ligados à área da educação nas redes sociais somam mais de 30 milhões de visualizações. Nos palcos, o artista já esteve presente nas principais casas do Brasil com seus shows solo, como o Especial Mês dos Professores, que reuniu 110 mil pessoas apenas no mês de outubro de 2023.

Tais conquistas chamaram atenção da mídia, e o comediante esteve frente a frente, em programas televisivos, com os apresentadores Faustão, Serginho Groismann e Rafinha Bastos, o que ajudou a aumentar a procura por seus espetáculos em todo o País.

Diogo Almeida começou a trabalhar com comédia em Curitiba. No ano de 2012, fez sua primeira apresentação no Curitiba Comedy Club, uma casa de shows voltada para a comédia. Como o próprio humorista disse, no podcast “Tem Conversa”, ele “passou na média”, conseguindo fazer rir com algumas de suas piadas.

Desde então, passou a se dedicar a produzir vídeos de humor nas redes sociais e a fazer shows de stand up. No ano de 2017, no mês de outubro, decidiu fazer vídeos com a temática de professores. Seu conteúdo viralizou, e aí começou uma grande trajetória de sucesso.

Desde então, leva caravanas aos seus shows em várias cidades do Brasil, e tem mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. No fim do mês de outubro, vai fazer três shows com casa lotada no Teatro Positivo, em Curitiba, onde a capacidade é de 2.400 pessoas. No podcast “Tem Conversa”, Diogo conta detalhes da carreira, aproveita para fazer piada sobre a rotina dentro e fora das escolas e também comenta sobre a necessidade de ter uma educação mais valorizada no Brasil.