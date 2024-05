Hugo e Guilherme retornam a Campo Grande: onde tudo começou

Evento No Pelo 360° será realizado neste sábado no Shopping Bosque dos Ipês - Alicia Miyashiro

Com show marcado para este sábado (18) em Campo Grande, a dupla Hugo e Guilherme fez a alegria dos fãs durante ação realizada na tarde desta quinta-feira (16), no Shopping Bosque dos Ipês.

Próximo a loja do Santo Show - organizadora do evento, os artistas tiraram fotos com fãs e até deram uma ‘palhinha’ de sucessos como ‘Vazou na Braquiara’.

Em entrevista coletiva concedida durante o encontro, Hugo & Guilherme declararam o seu amor à Campo Grande dizendo que são goianienses mas que se consideram ‘municipalizados’ campo-grandenses.

“Se eu pudesse, tocava muito mais aqui, a gente tá tocando muito pouco em Campo Grande, eu sou apaixonado nessa cidade, sempre falei, desde o começo, desde quando a gente veio aqui a primeira vez, eu tinha até uma vontade de ter uma residência aqui, a gente tem muitos amigos aqui”, comentou Guilherme.

Além do carinho pelo público e pelos amigos, a dupla nutre uma admiração pela cultura da Capital, como revelou Guilherme:

“A cultura daqui é muito parecida com a nossa, eu acho que é uma cultura mais forte do que até mesmo a cultura goiana relacionado à música sertaneja, aqui a galera leva mesmo no coração, principalmente quando a gente frequentava muito aqui, a gente ia nos barzinhos daqui e lá tocava moda mesmo eu lembro que tinha uma dupla aqui que a gente sempre ia João Paulo e Savala, eles tocavam só música antiga, João Paulo só música antiga, lá em Goiânia tá faltando muito isso”.

Em relação ao público, Hugo falou que o calor dos fãs da Capital é o que os diferencia de outras cidades.

“Desde o início Campo Grande foi uma chave para nós, virou algo na nossa vida né, nós só somos o que nós somos por Campo Grande porque aqui que despertou um sentimento de verdade em nós, e a gente se lembra como se fosse a primeira vez que viemos tocar aqui, acabou a energia, o gerador parou, e a galera ligou o celular pra cantar Conveniência que era uma música que a gente, na verdade a gente não tinha dinheiro pra nada e depois de ver aquilo nós prometemos que jamais esqueceríamos Campo Grande, se nossa base não fosse Goiânia, moraríamos aqui com certeza”.

Quando comentado se o projeto No Pelo 360° tem planos de trazer artistas que a dupla é fã, Hugo disse que esse plano já está saindo do papel, e que talvez em 2025 já seja colocado em prática.

“Esse ano a gente tentou chamar o Leonardo, a mas ele tinha show no dia do No Pelo em Goiânia, então pro ano que vem como a agenda é muito corrida, tem muitos eventos, enfim, a gente já tá começando a programar os eventos para o ano que vem e se Deus quiser, não só o Leonardo, mas com uma galera que a gente é fã”.

“A gente ia fazer com Gian e Giovani mas aí entrou a pandemia e não teve o evento, a gente já fez com Raça Negra, acho que todo mundo, Maiara e Maraísa a gente é muito fã também então casa muito com o propósito que a gente tem no evento, se Deus quiser ano que vem vamos tentar fazer umas coisas diferentes, com pessoas que estão em um escalão muito alto que a gente identifica como pessoas importantes para nós dentro da música, um Daniel, Bruno e Marrone, Rick e Renner”, completou Guilherme.

Para descontrair,a dupla falou sobre quem não pode faltar na playlist de ambos, Guilherme disse que seu gosto é muito diversificado.

“Na minha é Luis Miguel, Roberto Carlos, Belo, Pixote, Natiruts”.

Já Hugo falou que atualmente é fã de música internacional.

“Apesar de não entender nada, tô escutando umas coisas diferentes assim, tô escutando uma banda chamada Black Pumas, mas eu escuto de tudo, gosto muito de Gian e Giovani, Zezé di Camargo e Luciano, mas o que acho que não pode faltar mesmo é João Paulo e Daniel, esse não falta de jeito nenhum”.

Sobre o sucesso da dupla, eles acreditam que os principais pilares para estar sempre nas músicas mais tocadas do país, sejam os fãs e a imprensa.

“A gente sempre trata todo mundo com muita igualdade, eu acho que nós não somos ninguém, a gente está nesse mundo de passagem, nessa vida aqui de passagem, e Hugo e Guilherme está em um momento bom, então assim, se a gente vive um momento bom, é graças a vocês, a gente tem que valorizar isso porque as pessoas as vezes esquecem de onde vieram, do sofrimento, daquela correria toda. É um privilégio para nós, estar perto de pessoas que a gente acredita que tenham o mesmo propósito que nós”, comentou Hugo.

“Mas se ignorar esses dois pilares, imprensa e fãs, é meio que uma “burrice” do artista, primeiro é o fã, quem é que compra seu ingresso ? É o fã, quem escuta sua música, quem que vai passando de boca a boca, quem dá a vida para ir no seu show ? É o fã, e segundo a imprensa, quem divulga você para os fãs ? quem que faz as pessoas te conhecerem ? É a imprensa, então se você ignorar esses dois pilares, você vai estar afundando sua carreira, para mim é burrice”, disse Guilherme.

Por fim, eles revelaram que a dupla tem músicas inéditas para serem gravadas, e caso o planejamento seja realizado com sucesso, todas serão feitas nessa edição do No Pelo 360°.

No Pelo 360°

Nesta edição, os fãs podem esperar "3 horas de show e muita moda boa", Hugo & Guilherme trazem como convidados Maiara e Maraisa; Hugo e Guilherme; VH e Alexandre e DJ Larissa Lahw.

O show será realizado no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, no dia 18 de maio.

Ingressos ainda estão à venda, e podem ser adquiridos clicando aqui.