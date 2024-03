Abertura da 'Páscoa da Família' nos Altos da Afonso Pena tem caça aos ovos, toca do coelho e shows

AGENDA CULTURAL

Tem também Grupo Tradição, Dieguinho e Erika Espíndola, de graça, na Esplanada Ferroviária, além de roda de conversa com as muralistas do projeto ODS nos Muros e exposições no shopping central e no Espaço Energia

Com 28 álbuns lançados desde o início da carreira, quando estreou, em 1973, no grupo Moto Perpétuo, de rock progressivo, o cantor, compositor e pianista Guilherme Arantes apresenta-se amanhã, a partir das 21h, no Palácio Popular da Cultura (Parque dos Poderes).



O músico paulista tem músicas gravadas por Roberto Carlos, Maria Bethânia, Elis Regina, Caetano Veloso, Gal Costa, Belchior e Nando Reis, entre outros nomes. Em sua coleção de sucessos estão “Planeta Água”, “Amanhã”, “Cheia de Charme”, “Meu Mundo e Nada Mais”, “Lindo Balão Azul”, “Deixa Chover”, “Lance Legal”, “Pedacinhos” e “Brincar de Viver”.



No show que vem rodando o País, Guilherme Arantes vai mostrar algumas das canções de “A Desordem dos Templários” (2021), seu mais recente álbum, sem perder de vista os grandes sucessos que lhe deram fama. Somente na trilha sonora de telenovelas, o hitmaker emplacou 27 canções.



Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, no site www.pedrosilvapromocoes.com.br, e no estande do Comper Jardim dos Estados. Confira os valores dos ingressos para o primeiro lote: R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia) no setor B; R$ 200 e R$ 100 nos setores A, C e E; e R$ 180 e R$ 90 para os setores D e F. Mais informações pelo WhatsApp (67) 99296-6565.

IVAN CRUZ TRIO



O violonista e bandolinista Ivan Cruz volta a se apresentar em Campo Grande, após um ano, hoje, no Teatro do Mundo (Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro), a partir das 20h. Ao lado de dois outros craques, Júlio Borba (violão de 7 cordas) e Lucas Rosa (pandeiro), ele vai mostrar um repertório de música brasileira instrumental baseado nos grandes nomes do choro, como Jacob do Bandolim, Pixinguinha, Severino Araújo e Altamiro Carrilho, além de choros autorais e participações especiais surpresas. Ingressos pelo

WhatsApp (67) 99696-9774, no valor de R$ 40 por pessoa.

FEIJOADA DA EMBAIXADORA



Toniquinho da Viola e convidados animam a estreia da Feijoada da Embaixadora, pilotada pela chef Helen Braz e o Cropeiro Gastrô Gourmet, em novo endereço (Av. Florestal, nº 5, Coophatrabalho), amanhã, a partir do meio-dia. Mais informações: (67) 99284-1515.

SEMANA DO ARTESÃO



O pagodeiro Dieguinho, a partir das 19h, será a atração musical de hoje, na Esplanada Ferroviária, da Semana do Artesão. Amanhã, às 10h, pela programação do evento, na Morada dos Baís, Erika Espíndola cantará durante o Café na Praça. E, às 19h, novamente na Esplanada, será a vez do Grupo Tradição. Todos os shows são de graça.



Nascido em Campo Grande/MS, em 1995, o Tradição lançou seu primeiro CD “Tradição”, em 1997. Depois disso, há uma sequência de lançamentos de CDs que estouraram nas rádios e que projetaram o grupo não só em Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, com os hits “Barquinho” e “A Brasileira”, músicas que integraram as novelas “América” e o seriado “Carga Pesada”, da Rede Globo.



Entre as parcerias com outros músicos, estão nomes como Zeca Pagodinho, Chitãozinho & Xororó, Bruno e Marrone, Edson e Hudson, Guilherme e Santiago, Frank Aguiar e Dois a Um. Também tiveram a oportunidade de fazer cinco turnês pelos EUA, apresentando-se nos estados de New Jersey, Washington, Connecticut, Flórida e Boston. Em 2009, o Grupo Tradição foi indicado ao Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras – Regional Nativa.



Para fechar a programação de shows da Semana do Artesão 2024, no domingo, às 17h, o grupo Batucando Histórias vai misturar música, contação de histórias e brincadeiras musicais.

ODS NOS MUROS



Depois de 12 meses, o projeto Agenda 2030: ODS nos Muros chega em sua reta final com uma programação que envolve uma galeria digital e uma roda de conversa com mulheres artistas, amanhã, a partir das 18h, na Estação Cultural Teatro do Mundo. A entrada é gratuita. Com a participação de 17 artistas, cada uma dedicada a representar um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o projeto estampou as criações nos muros de escolas públicas da Capital.



“Há um site criado [www.odsnosmuros.com.br] para todo mundo ter acesso. A ideia de fazer um mapa digital é justamente por ter essa dimensão geográfica, de que as obras estão em todas as regiões da cidade, e daí a necessidade de ter um lugar em que as pessoas possam ver as imagens, entender do que se trata. Ao navegar no site, a pessoa consegue ter informações sobre cada artista e cada ODS. Tudo está detalhado ali”, informou Julia Basso, coordenadora do projeto.



As muralistas são: Ladys, Maria Carol, Maria Angélica Chiang, Érika Pedraza, Bárbara Dantas, Nathálya Escobar, Letycia Almeida, Patrícia Helney, Gabriela Bonifácio, Bruna Maia, Jaqueline Cabral, Thalita Valiente, Alice Hellman, Natacha IK, Maria Auxiliadora, Isabê e Daniele Castro. A DJ Maíra Micura estará à frente das picapes durante o evento.



EXPOSIÇÕES



O Espaço Energia, da Energisa, abriga, até 17 de maio, uma exposição de livros e poesias do Coletivo Tarja Preta. Formado por 32 escritoras e escritores de Mato Grosso do Sul, o coletivo, que surgiu em 2013, fez uma performance poética, ontem, no Dia da Poesia, no local, envolvendo leitura e declamação de textos literários, em uma proposta informal de disseminação da palavra escrita. Entrada franca. Endereço: Av. Afonso Pena, nº 3.901.



No Shopping Pátio Central, para marcar o Dia Mundial da Água, comemorado hoje, a exposição “Pantanal – Herança e Legado”, com abertura às 10h30min de hoje, reúne imagens de Maurício Copetti e mais 11 fotógrafos. Entrada franca. Endereço: Rua Marechal Rondon, nº 1.380, Centro.

CINEMA



Nos cinemas, o destaque é “Kung Fu Panda 4”, dirigido por Mike Mitchell. O enredo: após os eventos de “Kung Fu Panda 3”, em que Po se reencontrou com seu pai biológico, uma nova e interessante dinâmica surge em relação à criação do urso mais pop do cinema. Agora, Sr. Ping se encontra em uma jornada emocionante ao lado de Li, o pai biológico de Po, ambos lutando pela atenção e cuidado do nosso panda favorito.



Em Campo Grande, estão disponíveis somente sessões dubladas, com Lúcio Mauro Filho fazendo a voz de Po (Jack Black no original) e Taís Araújo como a Camaleoa (Viola Davis no original). Quem também participa do elenco brasileiro é Danni Suzuki, fazendo a voz da personagem Zhen. Outro destaque, no rastro da Semana Santa, são os dois primeiros episódios da quarta temporada da série “The Chosen – Os Escolhidos”.

