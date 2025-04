Academia Sul-Mato-Grossense de Letras destaca hoje, em evento, a trajetória de Olivia Enciso

Fomentadora de entidades e escolas, como a Sociedade Miguel Couto dos Amigos do Estudante, Oliva Enciso também contribuiu para a fundação da Faculdade de Odontologia e Farmácia, que mais tarde deu origem à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Arquivo/Correio

Marcante personalidade da história sul-mato-grossense, Oliva Enciso (1909-2005), que em plena metade do século 20 foi um exemplo de pioneirismo na participação das mulheres na política estadual, tendo sido também grande educadora e personalidade literária, é a primeira homenageada pela Roda Acadêmica da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) neste ano.

A saudosa ocupante da cadeira 22 da ASL será tema do evento programado para hoje, no auditório da sede da ASL, na Rua 14 de Julho, nº 4.653, às 19h30min. A importante trajetória de Oliva Enciso será lembrada com leituras e conversas sobre sua vida por meio dos imortais da ASL Raquel Naveira, Reginaldo Araújo e Rubenio Marcelo.

A atividade é presencial, a entrada é franca e o traje, esporte. Os chás e rodas acadêmicas deste ano são uma parceria entre a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul (Setesc), por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

O evento terá também a participação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com o projeto Música Erudita e suas Fronteiras, realizado em parceria pela ASL e a UFMS dentro do projeto Movimento Concerto. Já o projeto de artes visuais Arte na Academia, parceria da ASL com a Confraria Sociartista, traz este ano artistas realizando pinturas ao vivo e leva hoje à entidade Gisele Mendonça e Rosane Bonamigo. No foyeur, após a palestra, haverá ainda uma apresentação do saxofonista Joaby Porto.

OLIVA ENCISO

O presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Henrique de Medeiros afirmou que a escolha de Oliva Enciso enfoca sua figura marcante na história de Mato Grosso do Sul, destacando-se como educadora, escritora e política pioneira. Nascida em 1909 em Corumbá, ela se mudou para Campo Grande em 1923. Desde jovem, demonstrou uma paixão pela educação.

Como política, sua trajetória começou em 1955, quando se tornou a primeira mulher vereadora de Campo Grande, cargo que ocupou até 1958. Em seguida, foi eleita a primeira mulher deputada estadual de Mato Grosso, antes da divisão do estado, exercendo o mandato de 1959 a 1963. Esses mandatos tornaram Oliva uma precursora da participação feminina na política do Estado.

Oliva foi defensora incansável da educação e da área social. Fundou a Sociedade Miguel Couto dos Amigos do Estudante, que funcionava como escola e orfanato, e esteve diretamente envolvida na criação de várias escolas, além do Senai e do Sesi. Ela também contribuiu para a fundação da Faculdade de Odontologia e Farmácia, que mais tarde deu origem à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Como escritora, publicou diversas obras, como “Biografias dos Patronos da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras”, “Pensai na Educação, Brasileiros” e “Palavras de Poesia”. Além disso, colaborou com crônicas e poesias publicadas no Suplemento Cultural do Correio do Estado. Ela também integrou o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS). Deixou um legado de trabalho e dedicação à educação e ao desenvolvimento do Estado.

GISELE E ROSANE

O projeto da Confraria Sociartista com a ASL, Arte na Academia, promove uma sessão de pintura ao vivo com as artistas visuais Gisele Mendonça e Rosane Bonamigo. Gisele atua como artista profissional desde 1997 e já participou de diversas exposições coletivas e individuais em Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná. Sua pintura retrata “motivos coloridos e pop, com traços e texturas expressivas, sempre utilizando uma técnica que nos remete a uma arte mais ilustrativa”. Seus temas variam entre florais, pássaros, motivos sacros e figurativos.

Rosane é artista plástica e arte-educadora e tem uma longa trajetória na história das artes de MS. Faz parte de um grupo seleto das artes, com filme já produzido pelo cineasta Cândido da Fonseca, com a presença da sua arte em livros como “Vozes das Artes Plásticas de MS”. Participou de centenas de exposições, inclusive no exterior.

MARCELO FERNANDES

A apresentação do projeto Música Erudita e suas Fronteiras, parceria da ASL com a UFMS dentro do projeto Movimento Concerto, terá este mês a participação do organizador da iniciativa: o violonista Marcelo Fernandes, bacharel em Violão pela Universidade de São Paulo (USP). O tema do recital será “Música brasileira do início do século 20”, em performance do professor doutor para violão solo.

Marcelo Fernandes, como violonista, já realizou concertos em inúmeros países, entre eles, Bélgica, Chile, França, Espanha, Colômbia, Alemanha, Paraguai, Suíça, Itália, Bolívia e Estados Unidos, além de ter recebido quatro primeiros prêmios em concursos nacionais e internacionais de interpretação instrumental. Mantém intensa atividade como compositor e pesquisador de canções, entre muitas outras participações acadêmicas e musicais.

JOABY PORTO

O saxofonista Joaby é o instrumentista que vai transitar entre o jazz, o soul, o pop e a música instrumental brasileira na apresentação no foyeur da ASL, na confraternização após o evento. Trata-se de “um artista, acima de tudo, comprometido com a arte de se comunicar por meio da música”. Os Chás Acadêmicos e as Rodas Acadêmicas deste ano têm suas apresentações de março a novembro, sempre nas últimas quintas-feiras de cada mês.

