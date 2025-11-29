Ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério do Trabalho de Mato Grosso...Leia na coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Felpuda

Ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério do Trabalho de Mato Grosso do Sul

Leia a coluna deste sábado (29) e domingo (30)

Ester Figueiredo

29/11/2025 - 00h03
Henrique de Medeiros - poeta de MS

"Na dança da vida, quero o canto do agora, sem nada do tudo que acontece lá fora, no conto da vida”.

 

FELPUDA

Ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério do Trabalho de Mato Grosso do Sul (MPT-MS) contra nove advogados e um escritório de advocacia de Minas Gerais, após concluir que o grupo estruturou e executou práticas de litigância abusiva e fraude processual em milhares de ações trabalhistas distribuídas em todo o País contra grandes empresas do setor varejista. O MPT-MS pede a condenação dos advogados e pagamento de danos morais coletivos no valor mínimo de R$ 15,2 milhões, além de uma série de obrigações. A ação tramita na 2ª Vara do Trabalho de Campo Grande.

A partir do dia 1º de janeiro de 2026, a pesquisadora Mariana de Aragão Pereira assumirá o comando da Embrapa Gado de Corte localizada em Campo Grande. Paulista de Campinas, ela é zootecnista formada pela Universidade Federal de Viçosa (MG), com mestrado em Economia Aplicada pela mesma instituição e doutorado em Agricultural Management pela Universidade de Lincoln, Nova Zelândia, concluído em 2010. Ingressou na Embrapa em 2001, atuando por quatro anos na rede de Socioeconomia da empresa, localizada no Distrito Federal, e depois na Embrapa Gado de Corte. Mariana foi escolhida, após processo de seleção, para mandato de dois anos, renovável por igual período.
Loreta Zardo e Jefferson de Almeida  
Renato Breia

 Papel

O deputado Coronel David, secretário-geral do PL, deverá ter papel importante nessa fase em que o ex-governador Azambuja, que deixou o comando do tucanato para assumir o da sigla liberal, vem buscando maior aproximação com os mais “reticentes”. Além do mais, o parlamentar tem bom trânsito político e auxilia nas articulações para o fortalecimento de alianças, visando as eleições de 2026.

Irrisórios

Um advogado do interior de MS ingressou com ação de indenização pedindo R$ 15 mil de danos morais em razão da cobrança indevida de duas tarifas mensais de R$ 2,29, num total de R$ 4,58. Casos dessa natureza tem chamado atenção do Poder Judiciário, e o Tribunal de Justiça já tem entendimento consolidado no sentido de que valores irrisórios não configuram abalo capaz de gerar indenização.

Banalização

Apesar de o pedido estar fundamentado na tese de dano moral decorrente de cobrança indevida, segundo o TJMS, o que se busca é evitar é a banalização da medida, que deve ser reservada a situações em que há efetiva ofensa à dignidade e prejuízos. A atuação responsável das partes e o bom senso são fundamentais para garantir o equilíbrio e a credibilidade do sistema judicial, frisa. Só!

Aniversariantes

Colaborou Tatyane Gameiro

LITERATURA

Academia sul-mato-grossense de Letras recebe o escritor Godofredo de Oliveira Neto

No último chá deste ano, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras recebe o autor de "O Bruxo do Contestado", "Amores Exilados" e "Menino Oculto"; "Língua e Literatura de Expressão Portuguesa: Identidades e Encontros" será o tema da palestra que o escritor

27/11/2025 11h00

Compartilhar
Godofredo de Oliveira Neto, da Academia Brasileira de Letras:

Godofredo de Oliveira Neto, da Academia Brasileira de Letras: "abeirar-se da oralidade vai ser a contribuição fundamental da literatura brasileira para a construção de uma identidade nacional"

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza, hoje, a última edição deste ano do seu tradicional chá acadêmico, recebendo o escritor e pesquisador Godofredo de Oliveira Neto, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), para uma noite de reflexão e literatura.

Membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), o convidado vai fazer uma palestra sobre o tema “Língua e Literatura de Expressão Portuguesa: Identidades e Encontros”. O evento é gratuito e está programado para começar às 19h30min no auditório da ASL, localizado na Rua 14 de Julho, nº 4.653, em Campo Grande.

“Abeirar-se da oralidade vai ser a contribuição fundamental da literatura brasileira para a construção de uma identidade nacional”, afirma Godofredo ao comentar o tema da palestra.

A presença do escritor integra o projeto ABL na ASL: Palestras Imortais, realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). “O projeto permitiu ao longo do ano importantes ações em educação, cultura e literatura na Academia, fortalecendo o desenvolvimento social”, afirma Henrique de Medeiros, presidente da ASL.

Medeiros destaca a importância da presença de Godofredo de Oliveira Neto e de outros imortais da Academia Brasileira de Letras ao longo deste ano na ASL, provocando uma “integração literária entre o público ligado à educação e cultura em Mato Grosso do Sul”. Para o imortal da ASL, o projeto deste ano incentivou “uma discussão literária fundamental para o desenvolvimento social, pois estimulou a empatia, expandiu a visão de mundo e aprimorou a capacidade de pensar criticamente”.

Além da palestra, o chá acadêmico de novembro contará com uma programação cultural desenvolvida em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Confraria Sociartista, promovendo expressões artísticas visuais e musicais. A noite será encerrada com uma apresentação musical durante a confraternização entre o público e os imortais presentes no foyer da ASL.

GODOFREDO

Escritor, professor universitário e pesquisador, Godofredo de Oliveira Neto é catarinense de Blumenau e membro da ABL, onde ocupa a cadeira nº 35. Sua formação acadêmica inclui graduação em letras e em relações internacionais pela Universidade de Paris (Sorbonne), onde também concluiu o mestrado. É doutor em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), instituição na qual atua como professor titular desde 1980.

Publicou 28 livros, entre romances, contos e crônicas. Entre os títulos mais reconhecidos estão “O Bruxo do Contestado” (1996), “Menino Oculto” (2005), finalista do Prêmio Jabuti, “Amores Exilados” (2011) e “A Ficcionista” (2013). Também escreveu literatura infantil, como “Ana e a Margem do Rio” (2002), obra recomendada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

Godofredo ministrou cursos e conferências em universidades como Sorbonne, Stanford (Califórnia/EUA), Georgetown (Washington/EUA) e Ca’ Foscari (Veneza/Itália). É pós-doutor pela Georgetown University e membro de diversas instituições culturais, como a Academia Carioca de Letras, o PEN Clube do Brasil e a Academia Europeia de Ciências, Letras e Artes. Recebeu condecorações como a Medalha Euclides da Cunha (ABL) e a Medalha Cruz e Sousa (SC).

CONFRARIA SOCIARTISTA

Walter Lambert

A noite contará ainda com a participação da Confraria Sociartista, que integra o projeto “Arte na Academia”, com intervenções visuais ao vivo de duas de suas artistas visuais convidadas.

Uma das participações é de Luciana Rondon, que, além de artista visual, é autora do livro “Motivando Sempre” e coautora dos livros “Planejamento Estratégico para a Vida”, “Vida: Inspiração dos Guardiões do Farol” e “101 Reinvenções, Um Estudo sobre a Influência da Linguagem do Poeta Manoel de Barros na Criação Literária do Estado do Mato Grosso do Sul”. Suas pinturas estão presentes no livro “No Mundo Encantado de Luciana”, de Raquel Naveira. É artista visual desde 2018 e já expôs em diversas instituições e mostras de artes.

Artista visual e designer, Walter Lambert também participa do “Arte na Academia” da noite de hoje. Em seu trabalho, Lambert parte da premissa de que tudo pode ser transformado e reaproveitado. Ele se apropria de componentes de computadores, que se transformaram em sucata eletrônica, para criar não apenas uma nova expressão estética, mas um espaço para reflexão do descarte sustentável, propondo um registro de uma sociedade cuja tecnologia avança em ritmo acelerado, bem como de seus novos hábitos.

MÚSICA ERUDITA

Grupo Opus Vivare: a partir da esquerda, Mara Brandão, Evandro Dotto e Bianca Danzi

Em parceria com o projeto “Movimento Concerto”, da UFMS, o projeto “Música Erudita e suas Fronteiras” também marca presença no último chá acadêmico deste ano, marcando o diálogo entre literatura e música, com uma apresentação do grupo Opus Vivare.

Idealizado pelo violonista Evandro Dotto, o grupo tem como principal propósito difundir a música de concerto em diferentes espaços. Desde sua criação, o grupo já realizou mais de 30 concertos em Campo Grande e no interior do Estado. Além de Evandro, o Opus Vivare é formado pela cantora soprano Bianca Danzi e por músicos convidados – instrumentista melódico ou outra cantora – que são profissionais consolidados e atuantes no cenário musical sul-mato-grossense.

Nesta edição, o grupo contará com a participação da mezzo-soprano Mara Brandão, uma presença recorrente no Opus Vivare, e recebeu o convite para estrear mais duas obras de Marcelo Fernandes, desta vez com dois poemas do acadêmico Henrique de Medeiros e um do acadêmico Rubenio Marcelo. Mestre em música, professor, produtor e pesquisador, Evandro Dotto é premiado em concursos e participante de festivais internacionais.

MÚSICA NO FOYER

Após a palestra, a confraternização do público com os acadêmicos, no foyer da ASL, será ao som de um dueto musical ao vivo de flauta e piano. Philip Andara é um flautista de sólida trajetória artística. Já se apresentou no Chile, Argentina, Paraguai e Portugal, além de ter integrado a programação da Expo Dubai em 2022.

Maria Rita Gonçalves de Oliveira é pianista e tecladista formada pelo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Integra a Orquestra Sinfônica de Campo Grande e também atua como diretora musical em teatro infantil e é educadora há mais de uma década, com destaque para sua versatilidade e sensibilidade artística.

2026

Os chás acadêmicos e as rodas acadêmicas serão retomados pela ASL em março de 2026, quando será divulgada a programação anual da Academia. A temporada deste ano trouxe para palestras em Campo Grande seis imortais da Academia Brasileira de Letras: Antônio Carlos Secchin, Edgard Telles Ribeiro, Geraldo Carneiro, Godofredo de Oliveira Neto, Jorge Caldeira e Ricardo Cavaliere. Em suas rodas, a ASL prestou homenagem aos saudosos imortais Abílio de Barros, Augusto César Proença, Hernâni Donato e Oliva Enciso.

Diálogo

A atuação de hackers teria sido tão prejudicial que ainda não estaria concluída a análise

Leia a coluna desta quinta-feira (26)

27/11/2025 00h01

27/11/2025 00h01
Diálogo

Diálogo

George Bernard Shaw - escritor irlandês

O homem razoável se adapta ao mundo; o irascível tenta adaptar o mundo a si próprio. Assim, o progresso depende do homem irascível”.

Felpuda

A atuação de hackers teria sido tão prejudicial que ainda não estaria concluída a análise da dimensão do estrago. Dizem que, por enquanto, o funcionamento atual seria medida paliativa, até para fazer frente às inúmeras reclamações de segmentos que necessitam dos serviços. Ecos do descontentamento teriam chegado ao chefe-mor, que está exigindo solução urgente e real. Afinal, dados de milhares de pessoas podem ter sido acessados pelos gatunos digitais durante dois dias. Justiça seja feita: técnicos estariam se dedicando integralmente para colocar tudo “nos trinques”.

Vai?

A ausência do deputado João Henrique Catan na reunião promovida pelo PL de MS, na segunda-feira, sinalizou que dificilmente ele deverá disputar a reeleição pelo partido.

Mais

Avaliação da maioria é de que ele se “autoimplodiu” no partido diante dos ataques de rebeldia, tanto em nível estadual quanto nacional, por confrontar o acordo feito pela cúpula com lideranças de MS.

Diálogo

Uma obra do renomado pintor austríaco Gustav Klimt foi leiloada recentemente pela marca histórica de US$ 236,4 milhões, incluindo taxas, consolidando-se como a segunda pintura mais cara já vendida em leilão e a mais cara entre as obras de arte moderna. Intitulada “Retrato de Elisabeth Lederer”, ela mede cerca de 2 metros de altura e foi criada entre 1914 e 1916, retratando uma jovem herdeira e filha dos mecenas de Klimt vestida com um robe chinês. Essa venda estabelece um novo recorde para uma obra de Klimt em leilão, ultrapassando o recorde anterior de US$ 108 milhões pela venda do quadro “Dama com Leque”, realizada em 2023. A obra mais cara já vendida em leilão continua sendo “Salvator Mundi”, de Leonardo da Vinci, que alcançou o valor impressionante de US$ 450,3 milhões em 2017.

Isadora Trad e Izabella Trad

 

Doria Dallos, Ronnie Diamond e Gabriel Sauer

Imbróglio

O diretor-presidente do IMPCG, Marcos Tabosa, terá de ir “afiadíssimo” para explicar, amanhã, em audiência com vereadores, o imbróglio envolvendo a aplicação de R$ 1,4 milhão feita no Banco Master, que teve sua falência decretada. A “dinheirama” foi aplicada em 2023 no banco virtual, quando Camila Nascimento, hoje vice-prefeita de Campo Grande, era, à época da transação, quem comandava o instituto.

Nos mínimos...

Essa questão do IMPCG-Master levou a uma situação inusitada. Na sessão de terça-feira, PT e PL, inimigos políticos, votaram favoravelmente a fim de que se fizesse solicitação para que documentação sobre a transação fosse enviada. A proposta foi derrotada por 12 votos a 11, sob a alegação de que não seria preciso, pois o diretor-presidente viria para a audiência. Pela gana dos vereadores, ele terá de explicar “até as vírgulas das cifras”.

"Freio"

A “baciada” de medalhas de homenagens na Assembleia Legislativa de MS poderá diminuir. Projeto nesse sentido foi apresentado e pretende “colocar freio” no ímpeto dos colegas que gostam de fazer “rapapés”. Assim, conforme a proposta, cada parlamentar poderá indicar apenas uma pessoa para receber a Comenda do Mérito Legislativo. A justificativa é de que a mudança busca corrigir incoerências e que o excesso de indicações atualmente compromete a organização da cerimônia e reduz a visibilidade dos homenageados.

*Colaborou Tatyane Gameiro

