Ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério do Trabalho de Mato Grosso...Leia na coluna de hoje

Henrique de Medeiros - poeta de MS
"Na dança da vida, quero o canto do agora, sem nada do tudo que acontece lá fora, no conto da vida”.
FELPUDA
Ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério do Trabalho de Mato Grosso do Sul (MPT-MS) contra nove advogados e um escritório de advocacia de Minas Gerais, após concluir que o grupo estruturou e executou práticas de litigância abusiva e fraude processual em milhares de ações trabalhistas distribuídas em todo o País contra grandes empresas do setor varejista. O MPT-MS pede a condenação dos advogados e pagamento de danos morais coletivos no valor mínimo de R$ 15,2 milhões, além de uma série de obrigações. A ação tramita na 2ª Vara do Trabalho de Campo Grande.
Papel
O deputado Coronel David, secretário-geral do PL, deverá ter papel importante nessa fase em que o ex-governador Azambuja, que deixou o comando do tucanato para assumir o da sigla liberal, vem buscando maior aproximação com os mais “reticentes”. Além do mais, o parlamentar tem bom trânsito político e auxilia nas articulações para o fortalecimento de alianças, visando as eleições de 2026.
Irrisórios
Um advogado do interior de MS ingressou com ação de indenização pedindo R$ 15 mil de danos morais em razão da cobrança indevida de duas tarifas mensais de R$ 2,29, num total de R$ 4,58. Casos dessa natureza tem chamado atenção do Poder Judiciário, e o Tribunal de Justiça já tem entendimento consolidado no sentido de que valores irrisórios não configuram abalo capaz de gerar indenização.
Banalização
Apesar de o pedido estar fundamentado na tese de dano moral decorrente de cobrança indevida, segundo o TJMS, o que se busca é evitar é a banalização da medida, que deve ser reservada a situações em que há efetiva ofensa à dignidade e prejuízos. A atuação responsável das partes e o bom senso são fundamentais para garantir o equilíbrio e a credibilidade do sistema judicial, frisa. Só!
Aniversariantes
SÁBADO (29)
Edson Stefano Takazono,
Gilza Therezinha Fernandes Carneiro,
Liane Fernandes Pulchério,
Vandeir Turra Quintilano,
Jeferson Puorro,
Pedro Luiz Teruel,
Aparecida Helena Pavesi Vasconcelos,
Saturnino Justino Gundim,
Sidnei Trelha Nunes,
Marcia Aparecida Lopes Bernardi,
João Natal Ventorim,
Zelito Alves Ribeiro,
Maria da Silva Costa,
Dr. Marcos André Gonzales Alvarenga,
Erica Barbosa Pinto,
Vanessa Rodrigues Moreira,
Dulce Marina Gomes Santana,
Zenor Zamban,
Maria Aparecida Maia,
Salvador Pereira,
João de Oliveira Silva,
Expedito de Jesus Moitinho,
Zedechias Cruciol,
Heverton Diego Batista Soares,
Paulo Luiz Menegazzo Junior,
Dr. Roberto Rachid Bacha,
Luiz Sartori Neto,
Dra. Sonia Maria Corradi Astolfi,
Ana Paula Barbosa da Cruz,
Adelir Luiz Kaspary,
Ugo Furlan,
Dra. Maria Helena Cortez,
Elisangela Ferreira Teodoro,
Silvana Moreira da Cunha Soares Galindo,
Dra. Glecia Leite de Oliveira,
Dr. Jeyancarlo Xavier Bernardino da Luz,
Moacir Clementino Gonçalves,
Ricardo Serra,
Carlos Alberto Pereira Adrino,
Jesuel Silva dos Santos,
Irenice Figueiredo Cristaldo,
José Rodrigues de Souza,
Raimundo Costa Moura,
Célia Kamiya Abdala,
Kepler Euclides Filho,
Marcelo Quadros,
Dr. Clecio Tina,
Wildan Matos Cabral,
José Carlos Lopes Bicho,
Arthur Ouriveis,
Dr. Jorge Yonamine Kozo,
Dra. Tarcila Carlasse Lisbinski,
Jaime Scipioni Filho,
Dr. Gerardo Eriberto de Moraes,
Dr. Marcus Vinicius Reggiori Pereira Caldas,
Dr. Claudio Henrique Dolabani Lima,
Dra. Ivonete Maria da Costa Marinho,
Dr. Antonio Oliveira Rodrigues,
Marcelo Ramsdorf de Almeida,
Ricardo Assef Carmello,
Dr. Paulo Mitsuyuki Teruya Filho,
Elinelson José Limberti,
Geraldo Rossatti Lolli Ghetti,
Soraida Gomez Maidana Chaves,
Adrianne Maria Atalla de Sousa,
Lucilene Costa Balbuena,
João Gilberto Bretas,
Priscila Danielly Fiirst Navarro dos Santos,
Leda Maria Almerine Dalenogare.
DOMINGO (30)
Aline Fiorelli Dutra,
Arlindo Namour Filho,
Andressa Ciliato,
João Araújo,
Carlos Oruê,
Neli Ferreira Moraleco,
Claudelice dos Santos Ximenes,
Rodolfo Souza Bertin,
Jurandir Rodrigues de Carvalho,
Claudio Luiz Resta Fragelli,
Fernando Alcântara de Vasconcellos,
Francisco Luiz Sibut Gomide,
João Francisco Ferreira,
Marlene Alvarez Ferreira,
João Rogério Silveira D’Avila,
Alberto José Sirena,
Abadio Americo de Freitas,
Fabio Rodrigo Oliveira de Barros,
Mario da Rosa Machado,
Silvia Maria da Motta Gessi Andrighetti,
Andrelino Fiori Adelaido,
Daniela Abes Xavier Yanosteac de Almada,
Vilma Rosa Raitembach,
Valdomiro Cordeiro,
Dr. Luiz Henrique Mandetta,
Dra. Maria das Graças de Mello Teixeira Spengler,
Dr. Roberto José Medeiros,
Dr. Altamiro de Souza Barbosa,
Dra. Magali da Silva Sanches,
Marta Céspedes Guizzo,
Lilian Macedo,
Valdinei Generoso de Souza,
Maria Auxiliadora Fontoura Ganne,
Pedro Silvio de Ávila,
João Camia,
Elias Domingos,
Neide Tomi,
Angela Rigo Portocarrero,
José Pacheco do Amaral,
Licínio Rodrigues de Oliveira,
Maria Beatriz Garcia Rondon,
José Alberto Esteves do Nascimento,
Maria das Graças Ferreira Gomes,
Felipe Vargas Rigo,
Selene Flôres Matias,
Marcos Fernando de Souza,
João Alves de Queiroz,
Tânia Alvim Moreno,
Maria José Ragalci Galdino,
Eliane Ribas de Oliveira,
Dra. Rute Chizuko Noguchi,
José Roberto Kadota,
Angela Lucia Martins Cantarin,
Iria Hiromi Ishii,
Jaime Perrut,
Carla Ivo Pelizaro,
Tatiana Caldas Luppi,
Éder Sussumu Miyashiro,
André Mário Yadomi,
Oscar Luiz Mosele Junior,
Fábio Caldart,
Adriana de Oliveira Santos Okabayashi,
Jefferson Henrique Bernardo Ezequiel,
Gabriel Loureiro de Moraes,
Adriana Taveira Chita,
Fernando José do Amaral,
Rosilei Conceição Dib,
Antônia Santos da Silva,
Neilde Edite da Silva de Melo,
Heloisa Canto Azevedo,
Sueli Shimabukuro de Freitas Gallon,
Isair Luiz Rizzardi,
Gladys Cruz Larangeira,
Ricardo Rizzo de Almeida
Colaborou Tatyane Gameiro