Ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério do Trabalho de Mato Grosso...Leia na coluna de hoje

LITERATURA

No último chá deste ano, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras recebe o autor de "O Bruxo do Contestado", "Amores Exilados" e "Menino Oculto"; "Língua e Literatura de Expressão Portuguesa: Identidades e Encontros" será o tema da palestra que o escritor

Godofredo de Oliveira Neto, da Academia Brasileira de Letras: "abeirar-se da oralidade vai ser a contribuição fundamental da literatura brasileira para a construção de uma identidade nacional" Fotos: DIVULGAÇÃO

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza, hoje, a última edição deste ano do seu tradicional chá acadêmico, recebendo o escritor e pesquisador Godofredo de Oliveira Neto, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), para uma noite de reflexão e literatura.

Membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), o convidado vai fazer uma palestra sobre o tema “Língua e Literatura de Expressão Portuguesa: Identidades e Encontros”. O evento é gratuito e está programado para começar às 19h30min no auditório da ASL, localizado na Rua 14 de Julho, nº 4.653, em Campo Grande.

“Abeirar-se da oralidade vai ser a contribuição fundamental da literatura brasileira para a construção de uma identidade nacional”, afirma Godofredo ao comentar o tema da palestra.

A presença do escritor integra o projeto ABL na ASL: Palestras Imortais, realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). “O projeto permitiu ao longo do ano importantes ações em educação, cultura e literatura na Academia, fortalecendo o desenvolvimento social”, afirma Henrique de Medeiros, presidente da ASL.

Medeiros destaca a importância da presença de Godofredo de Oliveira Neto e de outros imortais da Academia Brasileira de Letras ao longo deste ano na ASL, provocando uma “integração literária entre o público ligado à educação e cultura em Mato Grosso do Sul”. Para o imortal da ASL, o projeto deste ano incentivou “uma discussão literária fundamental para o desenvolvimento social, pois estimulou a empatia, expandiu a visão de mundo e aprimorou a capacidade de pensar criticamente”.

Além da palestra, o chá acadêmico de novembro contará com uma programação cultural desenvolvida em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Confraria Sociartista, promovendo expressões artísticas visuais e musicais. A noite será encerrada com uma apresentação musical durante a confraternização entre o público e os imortais presentes no foyer da ASL.

GODOFREDO

Escritor, professor universitário e pesquisador, Godofredo de Oliveira Neto é catarinense de Blumenau e membro da ABL, onde ocupa a cadeira nº 35. Sua formação acadêmica inclui graduação em letras e em relações internacionais pela Universidade de Paris (Sorbonne), onde também concluiu o mestrado. É doutor em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), instituição na qual atua como professor titular desde 1980.

Publicou 28 livros, entre romances, contos e crônicas. Entre os títulos mais reconhecidos estão “O Bruxo do Contestado” (1996), “Menino Oculto” (2005), finalista do Prêmio Jabuti, “Amores Exilados” (2011) e “A Ficcionista” (2013). Também escreveu literatura infantil, como “Ana e a Margem do Rio” (2002), obra recomendada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

Godofredo ministrou cursos e conferências em universidades como Sorbonne, Stanford (Califórnia/EUA), Georgetown (Washington/EUA) e Ca’ Foscari (Veneza/Itália). É pós-doutor pela Georgetown University e membro de diversas instituições culturais, como a Academia Carioca de Letras, o PEN Clube do Brasil e a Academia Europeia de Ciências, Letras e Artes. Recebeu condecorações como a Medalha Euclides da Cunha (ABL) e a Medalha Cruz e Sousa (SC).

CONFRARIA SOCIARTISTA

Walter Lambert

A noite contará ainda com a participação da Confraria Sociartista, que integra o projeto “Arte na Academia”, com intervenções visuais ao vivo de duas de suas artistas visuais convidadas.

Uma das participações é de Luciana Rondon, que, além de artista visual, é autora do livro “Motivando Sempre” e coautora dos livros “Planejamento Estratégico para a Vida”, “Vida: Inspiração dos Guardiões do Farol” e “101 Reinvenções, Um Estudo sobre a Influência da Linguagem do Poeta Manoel de Barros na Criação Literária do Estado do Mato Grosso do Sul”. Suas pinturas estão presentes no livro “No Mundo Encantado de Luciana”, de Raquel Naveira. É artista visual desde 2018 e já expôs em diversas instituições e mostras de artes.

Artista visual e designer, Walter Lambert também participa do “Arte na Academia” da noite de hoje. Em seu trabalho, Lambert parte da premissa de que tudo pode ser transformado e reaproveitado. Ele se apropria de componentes de computadores, que se transformaram em sucata eletrônica, para criar não apenas uma nova expressão estética, mas um espaço para reflexão do descarte sustentável, propondo um registro de uma sociedade cuja tecnologia avança em ritmo acelerado, bem como de seus novos hábitos.

MÚSICA ERUDITA

Grupo Opus Vivare: a partir da esquerda, Mara Brandão, Evandro Dotto e Bianca Danzi - Divulgação

Em parceria com o projeto “Movimento Concerto”, da UFMS, o projeto “Música Erudita e suas Fronteiras” também marca presença no último chá acadêmico deste ano, marcando o diálogo entre literatura e música, com uma apresentação do grupo Opus Vivare.

Idealizado pelo violonista Evandro Dotto, o grupo tem como principal propósito difundir a música de concerto em diferentes espaços. Desde sua criação, o grupo já realizou mais de 30 concertos em Campo Grande e no interior do Estado. Além de Evandro, o Opus Vivare é formado pela cantora soprano Bianca Danzi e por músicos convidados – instrumentista melódico ou outra cantora – que são profissionais consolidados e atuantes no cenário musical sul-mato-grossense.

Nesta edição, o grupo contará com a participação da mezzo-soprano Mara Brandão, uma presença recorrente no Opus Vivare, e recebeu o convite para estrear mais duas obras de Marcelo Fernandes, desta vez com dois poemas do acadêmico Henrique de Medeiros e um do acadêmico Rubenio Marcelo. Mestre em música, professor, produtor e pesquisador, Evandro Dotto é premiado em concursos e participante de festivais internacionais.

MÚSICA NO FOYER

Após a palestra, a confraternização do público com os acadêmicos, no foyer da ASL, será ao som de um dueto musical ao vivo de flauta e piano. Philip Andara é um flautista de sólida trajetória artística. Já se apresentou no Chile, Argentina, Paraguai e Portugal, além de ter integrado a programação da Expo Dubai em 2022.

Maria Rita Gonçalves de Oliveira é pianista e tecladista formada pelo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Integra a Orquestra Sinfônica de Campo Grande e também atua como diretora musical em teatro infantil e é educadora há mais de uma década, com destaque para sua versatilidade e sensibilidade artística.

2026

Os chás acadêmicos e as rodas acadêmicas serão retomados pela ASL em março de 2026, quando será divulgada a programação anual da Academia. A temporada deste ano trouxe para palestras em Campo Grande seis imortais da Academia Brasileira de Letras: Antônio Carlos Secchin, Edgard Telles Ribeiro, Geraldo Carneiro, Godofredo de Oliveira Neto, Jorge Caldeira e Ricardo Cavaliere. Em suas rodas, a ASL prestou homenagem aos saudosos imortais Abílio de Barros, Augusto César Proença, Hernâni Donato e Oliva Enciso.