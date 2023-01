Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo... Que venha 2023 com mais Correio B+!

E mais um ano se passou...

E para a última Capa do ano de 2022, escolhemos fazer uma seleção especial de algumas delas, porque na verdade todas as 48 que fizemos ao longo deste ano tem a sua importância, carinho, cuidado, essência e principalmente exclusividade em suas entrevistas.



São quase três anos de Correio B+, e junto deles, uma felicidade imensa de poder trazer sempre para o jornal Capas e matérias exclusivas que fazem parte do universo do comportamento e do entretenimento que envolvem o Brasil e o mundo. Lives, bastidores, vídeos e momentos incríveis aconteceram em 2022 por aqui.



Ah!! Não podemos esquecer da nossa primeira Capa e fotos produzidas com a modelo e apresentadora Gianne Albertoni em São Paulo especialmente para o nosso Caderno...

Retrospectiva 2022 - Capas B+ - Diagramação Denis Felipe

Junto comigo (Flávia Viana), as colunistas Ana Cláudia e Ana Cristina Paixão, que também nos presenteiam semanalmente com muito cinema, streaming, energias e previsões do tarot.

Para essa edição inclusive, uma retrospectiva das séries mais incríveis de 2022 em diversos streamings, e também a carta que vai reger a energia de 2023 e a cada signo do zodíaco no tarot. Não deixem de conferir, está imperdível!



Para essa última Capa do Correio B+ do ano assinada pelo Denis Felipe (ele faz todas as Capas e criações do B+), a minha gratidão aos amigos, parceiros, colaboradores e a todos que nos acompanham e fazem o B+ acontecer, só podemos comemorar. Vamos entrar o ano de 2023 com as energias renovadas, muitas ideias, novidades e acontecimentos positivos pensados para vocês. Desejamos que seja um ano de conquistas, saúde e amor para todos...



Que venha 2023...

Que venha mais um ano de Correio B+!

Feliz Ano Novo!

Flávia Viana e Equipe B+