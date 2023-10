Correio B

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Leon Tolstói - escritor russo Os mais fortes de todos

os guerreiros são estes dois:

tempo e paciência”.

FELPUDA

Atender apenas quem está bonito na foto, esquecendo-se daqueles que, por um motivo ou outro, não estão lá aquelas coisas, começa a gerar insatisfações. Se por um lado é uma maneira de premiar aqueles que estão fazendo o dever de casa e são considerados muito bons, politicamente é tido como um tiro no pé, pois poderá levar os descontentes a cruzar os braços quando houver necessidade de ações. No caso, leia-se, ganhar votos. Principalmente no futuro.

Transplante

O primeiro Centro de Transplante de Fígado e Rim de Mato Grosso do Sul deverá entrar em funcionamento ainda neste ano, no Hospital do Pênfigo, em Campo Grande. O governo do Estado formalizou assinatura com aquela instituição e fará um aporte de R$ 1 milhão.

Mais

A implantação é uma luta do médico Gustavo Rapazzi, especialista em transplante de fígado que criou a associação Fratello e que, em junho, durante entrevista ao Correio do Estado, falou sobre a importância desse serviço para Mato Grosso do Sul.

A premiação mais antiga do mundo, também reconhecida como uma das mais importantes no setor de azeites de oliva extravirgens do planeta, escolheu a empresa brasileira produtora do azeite Sabiá como a melhor do mundo neste ano. Ela disputou o prêmio na categoria Produtora do Ano – a mais importante – com outras duas das mais tradicionais marcas italianas, a Marfuga (1817) e a Frantoi Cutrera (1906). A empresa brasileira tem um programa de turismo, com visitas guiadas em sua fazenda, em Santo Antônio do Pinhal, cidade vizinha a Campos do Jordão, no estado de São Paulo. O concurso Lodo Guide, realizado em Gênova, na Itália, avaliou 809 azeites de 25 países diferentes.

Georgia Zahran, Ana Letícia Azambuja Zahran e André Zahran

Claudia Ribeiro



Complicado

O PL de MS é outro partido que terá trabalho para explicar ao eleitorado a aproximação do presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, com o ministro da Justiça, Flávio Dino, que “é assim” com Lula e que está cotado para o STF. Segmentos da legenda defendem até que o ex-presidente Jair Bolsonaro desembarque dessa que já está sendo considerada barca furada.



Tranco

Apesar do interesse do MDB em disputar a prefeitura de Dourados, não há, por enquanto, nenhuma ação política mais visível do partido para marcar presença. Com isso, o PP e o PSDB se sobressaem nas conversas dos eleitores pelos quatro cantos da cidade. A legenda emedebista está a passos lentos, precisando de um empurrão, enquanto possíveis adversários estão lépidos que só, principalmente porque, como não há segundo turno por lá, a fatura será liquidada em 6 de outubro de 2024. Afinal, quem cedo madruga…



Poesia

No dia 9, será realizada a 35ª Noite da Poesia, com a participação da artista Adriana Calcanhotto. Mais conhecida no meio musical, ela vem a Campo Grande não para cantar, mas para falar da importância da poesia e da literatura nos dias atuais

e do seu trabalho enquanto poeta. Com entrada franca, o evento será realizado no Teatro Glauce Rocha, às 19h. Mais informações pelo Instagram @ube.ms e @mktproduções.



Aniversariantes

Lássara Regina Lessonier,

José Eduardo Lugli Filho (Zé Du),

Dra. Elizabeth de Albuquerque Furlani,

Valter Masuzo Yasunaka,

Sofia Maciel Sousa Chaves Moreira,

Daniela Correa Basmage,

Dra. Geny Nacao Ishikawa,

Maria Ignacia Ferreira Morettini,

Venâncio Hokama,

Antonio Assis dos Santos,

Gilmar da Fonseca,

Francisca Martins Fagundes,

Mario Oshiro,

Jiuliano Torres de Almeida,

Joe Assis Ton,

Waldir José de Queiroz,

Huanderson Francisco da Silva,

Thalita Sposito,

Rosimeire Leal,

Rosalba Daúde Santomo,

Luiz Foletto,

Air Marin Junior,

Felipe Pacheco Swerts,

Dr. Ramiro Alberti Filho,

Cristiane Belinati Garcia Lopes,

Caroline Godoy Larson,

Milton Borges Ortiz,

Jussara Adelaide Coló,

José Carlos Gomes,

Francisco Vanderley Mota,

Luiz Benedito da Costa,

Wanderley Dias Cardoso,

Jorge Antônio Sanches,

Wilson Ferreira da Cunha,

Sílvia Rafaela Silva,

Francisco dos Santos,

Nadir Alves Barbosa,

Eduardo Henrique de Oliveira,

Emily Chagas de Arruda,

Enize Mazarelo Carvalho,

Evandro Ferreira Abreu,

Wandir de Albuquerque,

Eunice Almeida Benevides,

Maria Lúcia Ribeiro,

Ilton Aparecido de Assis,

Dr. Helder Souto,

Francisco Sampaio,

Celso Ferreira Weis,

Maria de Lourdes Cerzósimo,

Neyla Ferreira Mendes,

Waléria Flôres Coimbra,

Lisandra Verde Selva,

Rosa Maria Gaya,

Abigail do Valle Pereira,

Francisca Dias Ribeiro,

Diva Aguilhar,

Keysli Osório Castilho,

Leila de Oliveira Saffe,

Wilson Olsen Junior,

Luiz Carlos dos Santos,

Mendel Moisés Glachman,

Waldemar Perez Júnior,

Erika Fujimoto Fagundes,

Jary Pavão Rodrigues,

Maria Cristina dos Santos,

Zélia Nakazone Teruia,

Rodrigo Alves da Silva,

Assis Aires de Jesus,

Liziane Lopes Salomão Barbosa,

Geanete Sayd Zaions,

Carlos Alberto Gomide,

João Oliveira Barros,

Milton Oliveira Mendes,

Maria Inêz Monteiro,

Carolina Barbosa Lima,

Luiz Carlos Pontes,

Karla Kristina Moraes,

Vivianne Lopes,

Pedro Paulo Rodrigues,

Zahr Ahmad Salim Salem

de Amorim,

Patrícia Ferreira da Silva,

Maria Terezinha Brandão Abdo,

Rosália de Oliveira Prata,

Merle Cafure,

Francisco Andrade Nabhan,

Idelmar Barboza Monteiro,

Rosangela Marques Bispo,

Estanislina da Costa Neta,

Dr. Neudes Ribeiro Cardoso,

André Luiz Barbosa Dodero,

Carla Andréia Schweig,

Edivaldo Pires Bartolo,

Miguel Vicente de Castro,

Cleomara Batista Arantes Izzo,

Marley Socorro da Silva Auto,

Valquiria Sartorelli e Silva,

Nerli Tereza Bottega,

Carlos Thamir Thompson Lopes,

Donizete Aparecido Lamboia,

Francisco Carlos Bariani,

Marco Antonio Mantero

Toscano de Brito,

Marco Cezar Rosada,

Oceanide Dib Rolim,

Zélia Maria Fante,

Edilson Barzotto,

Jancer Nunes Reinaldet Filho,

Sthefano de Eugenio Ferro,

Diego Borges Ouro Preto,

Luiz Fernando Jacomini Barbosa.

Colaborou Tatyane Gameiro

Assine o Correio do Estado.