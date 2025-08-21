Adversários estão esfregando as mãos de "contentinhos" para saber se conhe... Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Clarice Lispector - escritora brasileira

Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento”.

Felpuda

Adversários estão esfregando as mãos de “contentinhos” para saber se conhecida figura será vista na fila para entregar o cargo que seu parente bem chegado ocupa na administração municipal. Desde que a pessoa em questão se vestiu de opositor aos partidos da direita “apoiadores de golpistas” é que a curiosidade aumentou. O momento é de interrogação nos meios políticos. Uns acham que, aproveitando o presente momento de entrega dos cargos no governo, dito-cujo poderia pedir para que seu apadrinhado limpasse a gaveta na prefeitura e saísse “feliz e retumbante” da “administração antidemocrática”.

Pupilo

Nos bastidores, conversa é de que o deputado Beto Pereira deverá esperar a janela partidária de março de 2026 e se filiar ao PL, seguindo o seu “mestre” Reinaldo Azambuja.

Mais

Quando candidato a prefeito de Campo Grande, ele deixou de lado sua queda pela esquerda e teve como vice um nome do PL, depois que seu guru fez acordo com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Até o dia 26 de setembro, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, será realizada a exposição “Artistas da Natureza”, que reúne obras de nomes das etnias guarani, kaiowá, terena, kadiwéu, kinikinau, atikum, ofaié e guató. A visitação está aberta ao público de terça a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos sábados, das 9h às 18h. a mostra, gratuita, é promovida pelo Sesc-MS, como parte dos projetos sesc raízes, Sesc Mediações e Sesc LABmais, contando com o apoio da Fundação de Cultura de MS, da Subsecretaria de Políticas Públicas para Povos Originários do Governo de Mato Grosso do Sul e da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da UFMS.

Mayra Nemir

Alan Oaks e Rafael Dalmo

“General”

Em Brasília, nesta terça-feira, quando oficializou sua filiação ao PP, o governador Eduardo Riedel se colocou como um “soldado do partido”. Mas, para integrantes de algumas legendas, ele chega ao Progressistas na posição de “general”, assim como é a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, responsável pelo fortalecimento do partido. A legenda, hoje uma federação com o União Brasil, tem como meta a reeleição de Riedel. Com o fim da novela da filiação, as articulações darão o norte para as eleições de 2026.

Ruptura

A deselegância do PT de ter anunciado a saída da administração estadual quando o governador Eduardo Riedel se encontrava em missão oficial fora do País e o “charminho” dos petistas de esperar o chamado de Riedel para conversar, em vez de procurá-lo, selaram a ruptura política entre os outrora aliados. Mantendo postura crítica ao STF e de defesa de Bolsonaro, o governador ainda afirmou que ninguém é insubstituível.

Lançamento

“As Duas Guerras de Bento Xavier, O Maragato”. Este é o título do novo livro do jornalista Sérgio Cruz, que será lançado no Festival de Inverno de Bonito. A obra é o resultado de minucioso trabalho de pesquisa histórica, revelando os bastidores da luta pela criação de Mato Grosso, a partir da presença na fronteira dos gaúchos foragidos da revolução federalista. O evento será as 10h deste sábado, no Lounge Literário, na Praça da Liberdade.

*Colaborou Tatyane Gameiro