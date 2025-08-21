Adversários estão esfregando as mãos de "contentinhos" para saber se conhe... Leia na coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

21/08/2025
Clarice Lispector - escritora brasileira

Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você  não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe  em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento”.

Felpuda

Adversários estão esfregando as mãos de “contentinhos” para saber se conhecida figura será vista na fila para entregar  o cargo que seu parente bem chegado ocupa  na administração municipal. Desde que a pessoa em questão se vestiu de opositor aos partidos da direita “apoiadores de golpistas”  é que a curiosidade aumentou. O momento é de interrogação  nos meios políticos. Uns acham que, aproveitando o presente momento de entrega dos cargos no governo, dito-cujo poderia pedir para que seu apadrinhado limpasse a gaveta na prefeitura  e saísse “feliz e retumbante” da “administração antidemocrática”.

Pupilo

Nos bastidores, conversa é de que o deputado Beto Pereira deverá esperar a janela partidária  de março de 2026 e se filiar ao PL, seguindo o seu “mestre”  Reinaldo Azambuja. 

Mais

Quando candidato a prefeito  de Campo Grande, ele deixou  de lado sua queda pela esquerda  e teve como vice um nome do PL, depois que seu guru fez acordo com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Até o dia 26 de setembro, no Centro Cultural José Octávio Guizzo,  será realizada a exposição “Artistas da Natureza”, que reúne obras  de nomes das etnias guarani, kaiowá, terena, kadiwéu, kinikinau, atikum, ofaié e guató. A visitação está aberta ao público de terça a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos sábados, das 9h às 18h. a mostra, gratuita, é promovida pelo Sesc-MS, como parte dos projetos sesc raízes, Sesc Mediações e Sesc LABmais, contando com o apoio da Fundação de Cultura de MS, da Subsecretaria de Políticas Públicas para Povos Originários do Governo de Mato Grosso do Sul e da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da UFMS.

Mayra Nemir

 

Alan Oaks e Rafael Dalmo

“General”

Em Brasília, nesta terça-feira, quando oficializou sua filiação ao PP, o governador Eduardo Riedel se colocou como um “soldado do partido”. Mas, para integrantes de algumas legendas, ele chega ao Progressistas na posição de “general”, assim como  é a senadora Tereza Cristina  Corrêa da Costa Dias, responsável pelo fortalecimento do partido.  A legenda, hoje uma federação com o União Brasil, tem como meta a reeleição de Riedel.  Com o fim da novela da filiação,  as articulações darão o norte  para as eleições de 2026.

Ruptura

A deselegância do PT de ter anunciado a saída da administração estadual quando o governador Eduardo Riedel se encontrava em missão oficial fora do País e o “charminho”  dos petistas de esperar o chamado de Riedel para conversar, em vez de procurá-lo, selaram a ruptura política entre os outrora aliados. Mantendo postura crítica ao STF  e de defesa de Bolsonaro,  o governador ainda afirmou  que ninguém é insubstituível.

Lançamento

“As Duas Guerras de Bento Xavier, O Maragato”. Este é o título do novo livro do jornalista Sérgio Cruz, que será lançado no Festival de Inverno de Bonito. A obra é o resultado de minucioso trabalho de pesquisa histórica, revelando os bastidores da luta pela criação de Mato Grosso, a partir da presença na fronteira dos gaúchos foragidos da revolução federalista. O evento será as 10h deste sábado, no Lounge Literário, na Praça da Liberdade.

20/08/2025

Elbert Hubbard - escritor americano

O mundo move-se tão depressa atualmente,  que uma pessoa que diz que alguma coisa não pode ser feita  é em geral interrompida por alguém que já o está a fazer”.

Felpuda

Uns e outros estão com cara de quem anda apreciando os pirilampos em noites mal dormidas, e por uma razão: indefinição sobre se realmente vale a pena entrar na guerra eleitoral que se aproxima. Muitos que têm mandato e pensam alçar voos mais altos estão pensando nas dificuldades e custos para encarar a batalha, que não será nada fácil, segundo se ouve nos bastidores.  Outros, que sonham em conquistar um lugarzinho ao sol, contabilizam se as vantagens superam as desvantagens ou vice-versa.  A continuar assim e com o passar dos meses, tem gente que, em vez  de contar carneirinhos, terá que passar a somar as estrelas.

Diálogo

Campeã

A fruta brasileira que mais  se destaca mundialmente  é a manga. Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, em 2024  foram exportados mais de US$ 350 milhões, principalmente para  a União Europeia, Estados Unidos  e Reino Unido. 

Mais

Até maio deste ano, foram mais  de US$ 80 milhões em 73,6 mil toneladas e a União Europeia como o principal destino.  A região brasileira que mais vende no comércio exterior  é o Nordeste, com Pernambuco e Bahia como os principais estados.

DiálogoDra. Elizabeth Furlani, Marisa Serrano e Dr. Sérgio Furlani

 

DiálogoVitória Fiore

Sacramentadas

Com o adeus do governador Riedel e do ex-governador Azambuja ao ninho tucano, dois partidos tornam-se fortes em MS:  o PL e o Progressistas. Azambuja comandará a sigla liberal a partir de setembro, mas deixou as coisas acertadas nos “mínimos detalhes” sobre quem vai acompanhá-lo  na nova sigla, quais prefeitos  o seguirão e entendimentos sobre alianças para 2026. Riedel,  por sua vez, chega ao novo partido com a “casa arrumada”.

Comando

A permanência do trio  de deputados federais no PSDB, depois da saída anunciada pelo governador Riedel e pelo ex-governador Azambuja, dada  ao conhecimento a Marconi Perillo, presidente nacional  do partido, que esteve em Campo Grande na segunda-feira, deverá ser por pouco tempo. Essa união seria apenas aparente, pois vai esbarrar em um problema, ou seja,  na definição de quem vai comandar o partido em MS.

Origens

Nessa questão de comando  do PSDB em MS , desde já estão no páreo os deputados Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende. Ambos têm postura mais  à esquerda, politicamente falando,  e já demonstraram ojeriza  à linha conservadora da direita.  O primeiro, há muito militou  e até comandou o PDT regional e só deixou a sigla em 2022, ingressando no ninho tucano.  Já o segundo, foi secretário  de Saúde no governo de Azambuja e transitou pelo PPS, hoje Cidadania, sucedâneo do Partido Comunista Brasileiro (PCB).

Solidariedade

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30

A 1ª edição do Bazar Legal terá aproximadamente 30 mil peças de vestuário e será realizada no dia 6 de setembro, no TJMS

19/08/2025 17h33

Crédito: Freepik / Imagem Ilustrativa

Continue Lendo...

Com roupas de alto padrão no valor de R$ 30, a Receita Federal promove, no próximo dia 6 de setembro, em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), a primeira edição do Bazar Legal, que será realizado no estacionamento do TJMS, em Campo Grande.

Os produtos foram doados pela Receita Federal de Corumbá. Com valor fixo de R$ 30, estarão disponíveis aproximadamente 30 mil peças de alto padrão, entre roupas femininas e masculinas, sociais e esportivas.

O evento solidário tem como objetivo apoiar entidades filantrópicas por meio da venda de produtos a preços acessíveis.

Toda a renda arrecadada será dividida igualmente entre quatro instituições sociais:

  • Associação Pestalozzi;
  • Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul (Abrec-MS);
  • Conselho da Comunidade;
  • Espaço de Convivência Esperança.

Durante o evento solidário, os voluntários das instituições vão contar ao público um pouco sobre o trabalho desenvolvido por cada uma delas.

“A proposta da ação vai além da arrecadação financeira, buscando também sensibilizar e envolver a comunidade na causa social. A expectativa é que o público participe ativamente do evento, contribuindo para a valorização e fortalecimento das instituições beneficiadas”, informou a organização.

Condições de pagamento

Serão aceitos pagamentos via Pix, dinheiro e cartão de débito. Atenção: não será aceito o uso de cartão de crédito.

Cada comprador poderá adquirir até cinco peças por tipo de produto, sendo obrigatória a apresentação do CPF no momento da compra.

Saiba mais sobre as entidades beneficiadas

  • Associação Pestalozzi: atua na promoção da inclusão de pessoas com deficiência intelectual e transtornos neuromotores, trabalhando na defesa de seus direitos e oferecendo apoio às famílias.
  • Conselho da Comunidade: órgão que acompanha os estabelecimentos prisionais e desenvolve ações voltadas à ressocialização de presos. É formado por membros da sociedade civil e atua de forma voluntária, com apoio de instituições públicas.
  • Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul (ABREC-MS): entidade filantrópica que atua na prevenção e no tratamento da Doença Renal Crônica (DRC), oferecendo suporte a pacientes em diálise por meio de assistência social, segurança alimentar, medicamentos e atendimentos multiprofissionais.
  • Espaço de Convivência Esperança: instituição sem fins lucrativos que oferece um Programa de Saúde Integral para a comunidade dos bairros Parque do Sol, Dom Antônio Barbosa e José Teruel Filho, com total gratuidade nos atendimentos e 100% dos profissionais voluntários.

 

Serviço

  • 1ª edição do Bazar Legal
  • Data: 6 de setembro
  • Horário: das 8h às 17h
  • Local: Estacionamento principal do TJMS
