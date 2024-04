Agenda cultural: opções vão de artes visuais, Praça da Bolívia até filme com Sandy

Duas novas exposições, uma coletiva e outra individual, aquecem o circuito das artes visuais de Campo Grande antes da estreia de “Van Gogh & Impressionistas” no dia 27.

“Entrosamento” é o nome da exposição em cartaz, até 12/6, no Centro Cultural José Octávio Guizzo (R. 26 de Agosto, n 453, Centro), reunindo mais de 30 nomes das artes visuais de Mato Grosso do Sul.

A mostra permite um alentado vislumbre no que de mais vigoroso se produziu no Estado em termos de experimentação, exercícios formais, pesquisas temáticas e desenvolvimento de estilos próprios bem singulares, os quais, se tomados em conjunto, flagram tanto modos de vida – o way-of-life sul-mato-grossense – quanto expressões artísticas intransferíveis em sua identidade.

“Conversas, abraços, apertos de mão e piscadelas com pedaços preciosos da arte de MS aguardam o visitante que se dispuser a mergulhar no tour multicor e simpático – pelas galerias Wega Nery e Ignês Corrêa da Costa do centro cultural – que esse entrosamento proporciona”, diz o programa da mostra.

Os curadores de “Entrosamento” são Willian Gama e Patricia Rodrigues, sob a consultoria de Carlos Marques Medeiros. A mostra está aberta à visitação de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h. A entrada é franca. Mais informações pelo e-mail [email protected].

Confira o nome dos artistas em exposição: Alice Yura, Ana Ruas, Áurea Katsurem, Beto Lima, Dagoberto Pedroso, Edson Castro, Evandro Prado, Fábio Maurício, Fernando Marson, Galvão Pretto, Ghva, Henrique Spengler, Humberto Espíndola, Ignês Corrêa da Costa, IIton Silva, lIva Canale, Irani Brum, Bucker, Isabê, Joni Lima, Jonir Figueiredo, Jorapimo, Julio César Álvares, Laís Doria, Lídia Baís, Lúcia Martins, Mauro Yanaze, Neide Ono, Patrícia Rodrigues, Paulo Rigotti, Priscila Pessoa, Rafael Maldonado, Tethis Selingardi, Yuri Dias, Zila Soares e Wega Nery.

Também com acesso gratuito, está em cartaz desde ontem, na Estação Cultural Teatro do Mundo, uma mostra com trabalhos assinados por João Vitor – OBispo.

“Depois de viajar por esse Brasil, expondo e vendendo suas obras, OBispo chegou em Campo Grande com parte da sua bagagem”, diz o convite da exposição, que permanece aberta à visitação até o fim deste mês, de terça a domingo, das 15h às 20h. O endereço é Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro.

Mais informações pelo telefone (67) 99696-9774.

SCARFFE E SABINO

Marcando o encerramento da exposição “Pantanal – Águas que Conectam”, o Museu da Imagem e do Som (MIS) recebe o público, hoje, a partir das 17h, para um bate-papo com dois renomados fotógrafos ambientais.

Os convidados são o britânico Chris Scarffe e o brasileiro José Sabino, e a ideia do evento

é destacar a importância de documentar a natureza para sensibilizar a população.

Atualmente vivendo em Madagascar, na África, Scarffe é cineasta, fotógrafo, escritor e especialista em projetos ambientais e de vida selvagem, tendo conteúdo divulgado em grandes emissoras e publicações, como BBC, HBO e National Geographic.

O bate-papo, com interpretação simultânea, ocorrerá após a visita do profissional ao Pantanal, mais precisamente à Terra Indígena Kadiwéu, na qual acompanha desde o dia 7 algumas atividades e ações apoiadas pela Mulheres em Ação no Pantanal (Mupan), em parceria com a Wetlands International.

Doutor em Ecologia, Sabino trabalha com comportamento animal e gestão da biodiversidade. Apaixonado pelo mundo natural, criou no início dos anos 1990 a Natureza em Foco, empresa dedicada a mobilizar

as pessoas para a causa da sustentabilidade e do uso respeitoso da biodiversidade.

“Queremos usar essa oportunidade para debater sobre a importância de documentar a natureza de maneira profissional e de forma a sensibilizar as pessoas para a conservação do meio ambiente”, afirma Sabino.

A entrada é franca. O MIS está localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 559, Vila Carvalho. Mais informações pelo telefone (67) 3316-9178.

A conversa com dois renomados fotógrafos ambientalistas, hoje, no MIS, encerra a mostra de fotografias “Pantanal – Águas que Conectam”; Sabino é o autor da imagem acima

PRAÇA BOLÍVIA

Neste domingo, a Praça Bolívia vai celebrar o Dia Panamericano (ou das Américas), que exalta a integração dos países do continente americano para o fortalecimento da região com a intenção de alcançar o desenvolvimento sustentável e estável. Essa será a terceira edição neste ano da feira cultural.

Entre as atrações musicais, estarão o cantor terena Fernando Margarejo, Beca Rodrigues, as bandas Caminho Livre, Skuderia, Coquetel Blue e Guigz Trio, Jerry Espíndola, Duo Vozmecê e DJ Keertana. A direção de palco é por conta de Lauro Ferrari.

A Praça terá ainda o Projeto Xadrez na Árvore, além de muita culinária, artesanato, moda e colecionismo. O horário é das 9h até as 14h e a entrada, franca para todos os públicos. O endereço fica na Vila Nova Ipanema, Bairro Santa Fé, entre as ruas das Garças, Barão da Torre, Anibal de Mendonça e Dias Ferreira.

Embalado por single e clipe novo, o duo formado por Namaria e Fattori também se apresenta na Praça Bolívia neste domingo



CINEMA

A canção “Evidências” (José Augusto/Paulo Sérgio Valle), eternizada por Chitãozinho & Xororó, é o ponto de partida da comédia romântica nacional “Evidências do Amor”, protagonizada pela cantora Sandy, filha de Xororó, e o comediante Fábio Porchat. A história acompanha um casal, Marco Antônio e Laura, que se apaixonam após cantarem a música juntos em um karaokê.

Em meio a muitos altos e baixos, o casal acaba terminando, mas um ano após o término Marco Antônio percebe que, todas as vezes que escuta “Evidências”, ele volta às situações do passado, especificamente

às discussões que teve com a ex.

Determinado a se livrar dessas lembranças indesejadas, ele inicia uma jornada para superar Laura, seguir em frente com sua vida e se livrar dessa maldição. O longa também conta com as participações de Evelyn Castro, Larissa Luz e Fernandas Paes Leme. Classificação indicativa: 12 anos.

Fábio Porchat e Sandy protagonizam o longa de Pedro Antônio, inspirado na famosa canção da dupla Chitãozinho & Xororó



ASSINE O CORREIO DO ESTADO