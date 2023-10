Correio B+

Nutricionista especializada em emagrecimento explica os melhores alimentos no combate ao ganho de peso

Como dizia as nossas avós “o café da manhã é a principal refeição do nosso dia” e elas não estão erradas. Não à toa, pesquisadores da NYU Langone Heallth e da NYU Grossman School of Medicine, em Nova Iorque, descobriram que consumir mais calorias na primeira refeição do dia pode ajudar no emagrecimento e diminui os níveis de açúcar no sangue. Os resultados foram apresentados dia 15 de junho, na reunião anual da Endocrine Society, em Illinois (EUA).

No estudo foi feita uma comparação entre dez participantes com pré-diabetes e obesidade, o tempo de jejum e a quantidade de calorias ingeridas. Os voluntários foram colocados em grupos aleatórios nos primeiros sete dias e realocados em um grupo contrário nos setes dias posteriores.

A alimentação consumida foi de acordo com as necessidades calóricas de cada pessoa, para manter o peso e avaliar os efeitos de cada estratégia. Durante esse processo, medidores de glicose foram usados para observar os níveis de açúcares no sangue.

O resultado obtido pelos cientistas foi que nos níveis de açúcar no sangue ficaram alterados apenas na primeira semana de alimentação equilibrada, diminuindo o tempo de pico glicêmico e de níveis acima de 140mg/dL, quando comparados com os participantes que consumiram uma alimentação normal.

Para a nutricionista especializada em emagrecimento, Marianne Fazzi, um café da manhã nutritivo aumenta as chances de as pessoas não beliscarem antes do almoço e não exagerarem na hora desta refeição. “Por ter adquirido mais fibras e proteínas, o paciente se sente mais saciado e evita a aquela fome entre uma refeição e outra”.

Saber o que comer na primeira hora do dia é importante para fazer a diferença no déficit calórico; a nutricionista recomenda consumir muitas fibras como: pão integral, aveia, frutas e sementes; proteínas magras: peito de frango, atum, sardinha, ricota, ovo e queijo frescal.

Foto - Divulgação

Em relação a calorias, Marianne relata que isso varia muito e que cada paciente depende de um valor energético diferente, mas que nas manhãs a refeição varia entre 200 a 300Kcal.

“Para quem não sabe como calcular os alimentos, existem aplicativos que ajudam nesse processo, pese os alimentos e coloque no aplicativo, automaticamente ele vai te dizer a quantidade, mas lembre-se que nesses aplicativos são estimativas, não exagere” recomenda a nutricionista.

Além de ajuda no emagrecimento, uma alimentação balanceada ajuda nos níveis de açúcares no sangue prevenindo doenças sérias como a diabetes.

“Consumir somente carboidrato, sem a presença de proteína tende a elevar rapidamente a quantidade de glicose no sangue. Se a quantidade for alta, esses carboidratos passam por um processo bioquímico e são transformados em ácidos graxos (gordura) e armazenados no tecido adiposo, causando o aumento do nível de glicose e prejudicando no emagrecimento”, finaliza Marianne Fazzi