Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Comportamento Correio B+

Ainda não fez o planejamento do início do ano? Veja 6 dicas para evitar prejuízos no seu negócio

Decisões tomados no começo do ano impactam diretamente custos operacionais, produtividade da equipe e capacidade de crescimento ao longo dos próximos meses

Flavia Viana

Flavia Viana

31/01/2026 - 17h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Você já parou para calcular quanto a falta de planejamento pode estar custando ao seu negócio ao longo do ano? Segundo levantamento do Sebrae, a ausência de planejamento estratégico está entre os principais fatores que comprometem a rentabilidade de bares, restaurantes e padarias no Brasil, especialmente quando envolve compras mal dimensionadas, desperdício e baixa eficiência operacional.

“Planejar não é apenas organizar números, é pensar na operação como um todo. Quando o empreendedor escolhe os equipamentos certos, ele reduz desperdícios, ganha padronização, melhora o fluxo da cozinha e cria espaço para crescer de forma sustentável. Investir com estratégia evita retrabalho, gastos inesperados e limitações operacionais ao longo do ano”, afirma Rafael Fraga, chef de gastronomia da Prática.

Mas afinal, como fazer para que o planejamento realmente traga resultados?

1- Identifique os gargalos da operação e os custos que passam despercebidos
Observe onde a cozinha perde tempo e dinheiro no dia a dia, filas de pedidos, preparo lento, retrabalho e equipamentos que consomem muita energia. Esses custos invisíveis afetam diretamente o lucro no fim do mês.

2- Estabeleça metas financeiras claras e realistas
Defina quanto o negócio precisa faturar, qual margem de lucro deseja alcançar e até onde pode gastar. Ter esses números claros ajuda a tomar decisões mais assertivas, inclusive na hora de investir em novos equipamentos.

3- Revise o cardápio pensando em lucro e operação
Nem sempre os pratos mais vendidos são os mais rentáveis. Avaliar custos, tempo de preparo e facilidade de execução ajuda a enxugar o cardápio, reduzir desperdícios e garantir padrão de qualidade.

4- Avalie o layout da cozinha e o fluxo de trabalho
Uma cozinha mal organizada gera atrasos, cansaço da equipe e riscos operacionais. Ajustar o posicionamento dos equipamentos e o fluxo de trabalho melhora a produtividade e torna a operação mais segura.

5- Planeje a manutenção preventiva dos fornos e equipamentos
O forno é o coração da operação em cozinhas profissionais e, por isso, exige atenção redobrada no planejamento. Uma falha nesse equipamento pode comprometer toda a produção, gerar atrasos no serviço, perda de insumos e impacto direto no faturamento. Manter a manutenção preventiva dos fornos em dia garante padronização, segurança e desempenho ao longo do ano, enquanto a manutenção dos demais equipamentos ajuda a evitar paradas inesperadas e custos emergenciais durante a operação.

6- Invista em tecnologia e equipamentos adequados à demanda
Equipamentos certos reduzem o tempo de preparo, garantem padronização, diminuem desperdícios e ajudam a manter a qualidade mesmo nos horários de pico.

Para Rafael Fraga, o planejamento feito no início do ano é o que separa operações que apenas sobrevivem daquelas que conseguem evoluir.

“Quando o empreendedor olha para frente e investe de forma consciente, ele ganha previsibilidade. Equipamentos bem escolhidos trazem controle de custos, eficiência energética e consistência no resultado final. Isso impacta diretamente a experiência do cliente e a saúde financeira do negócio ao longo de todo o ano”, finaliza.


 

OPORTUNIDADE

UFMS lança especialização inédita em Dança de Salão em MS

Com 44 vagas, curso de especialização terá início em março e inscrições abertas até 23 de fevereiro

31/01/2026 09h32

Compartilhar
Especialização em Dança de Salão da UFMS é a primeira do tipo ofertada em Mato Grosso do Sul

Especialização em Dança de Salão da UFMS é a primeira do tipo ofertada em Mato Grosso do Sul Divulgação

Continue Lendo...

Pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) passa a ofertar uma especialização em Dança de Salão. O curso será oferecido pela Faculdade de Educação (Faed) e tem como proposta aprofundar conhecimentos teóricos e práticos de profissionais e interessados na área.

As inscrições seguem abertas até 23 de fevereiro, por meio de edital disponível no site da UFMS. Ao todo, são ofertadas 44 vagas para ingresso em 2026, distribuídas entre ampla concorrência, ações afirmativas e candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Coordenador da especialização, o professor da Faed Marcelo Rosa destaca o fato inédito da iniciativa no Estado. Segundo ele, cursos de pós-graduação voltados à dança ainda são raros no país, especialmente fora dos grandes centros.

“É a primeira vez que essa especialização é realizada em Mato Grosso do Sul. Especializações em dança não são tão comuns, tivemos poucas experiências nesse formato. A ideia é oferecer um espaço para quem gosta, estuda ou trabalha com dança de salão ampliar seus conhecimentos e vivências”, explica.

Além do aprimoramento técnico, o curso propõe uma formação ampla, que envolve questões pedagógicas, artísticas e sociais da dança. A grade curricular inclui disciplinas sobre elementos cênicos, coreográficos e metodológicos, com foco em como ensinar a dança de salão em diferentes contextos.

Entre os conteúdos, também está a dança de salão queer, que aborda discussões sobre gênero e sexualidade.

“Nós temos disciplinas ligadas aos elementos cênicos, coreográficos e metodológicos da abordagem pedagógica, de como se ensina a dança de salão. Na dança de salão queer, por exemplo, temos uma discussão de gênero muito forte e da sexualidade, buscando desconstruir os papéis rígidos de dama e cavalheiro e proporcionar novos horizontes”, ressalta o coordenador.

No eixo prático, os alunos terão contato com diferentes estilos, como tango, forró, samba, lindy hop, west coast swing e forró roots. O curso ainda prevê um aprofundamento nas relações entre psicologia e dança, com ênfase nos impactos positivos da prática para a saúde mental.

“Vivemos em um contexto marcado por ansiedade e depressão. A dança de salão é uma ferramenta importante para trabalhar afetividade, vínculo e bem-estar emocional”, pontua Rosa.

Podem participar do processo seletivo candidatos com diploma de graduação ou curso sequencial de formação, em qualquer área, reconhecido no Brasil ou revalidado quando obtido no exterior. Também serão aceitos diplomas estrangeiros em processo de revalidação, sendo essa etapa obrigatória para a emissão do certificado de especialista.

A taxa de inscrição é de R$ 60. O curso terá 18 mensalidades de R$ 255. Candidatos com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, comprovada pelo Cadastro Único do Governo Federal, podem solicitar isenção da taxa de matrícula e gratuidade das mensalidades.

As aulas começam no dia 13 de março e serão realizadas de forma presencial, no Laboratório de Dança do curso de Educação Física, no bloco 8 da UFMS, em frente ao portão 20 do Estádio Morenão, em Campo Grande.

Mais informações sobre critérios, cronograma e documentação exigida estão disponíveis no edital da especialização.

Assine o Correio do Estado

Diálogo

Briga por uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul dev... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (31)

31/01/2026 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Rubenio Marcelo - poeta de ms

Quando escurece, dialogo com a estrela que ainda fica refletida nas minhas pupilas em harmonia... Cá em mim, dialogo e logo é dia em meus caminhos”.

Felpuda

Briga por uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul deverá ser na base de cotoveladas em Dourados. Há pré-candidatos saindo pelo ladrão, seja da direita, seja da esquerda. De olho nas vagas têm interessados na reeleição, ex-prefeitos, vereadores, servidores públicos, etc. e tal. A raia de largada está sendo preparada e os postulantes às vagas estão se aquecendo, com olho no cronômetro para início da corrida em direção ao pódio eleitoral deste ano. Vale lembrar que o município é o segundo maior colégio eleitoral de MS.

Recado

O presidente estadual do PL, Reinaldo Azambuja, decidiu se manifestar em suas redes sociais, pregando a necessidade da união das forças conservadoras para chegar a um projeto político vitorioso. Depois de elogiar a caminhada do deputado Nikolas Ferreira, afirmou que a iniciativa ultrapassou o campo do gesto individual e assumiu caráter coletivo, tornando-se chamado à coesão política em torno de um projeto maior para o Brasil.

Cobiça

Depois do Carnaval, políticos de todas as cores partidárias intensificarão suas atuações em Campo Grande, maior colégio eleitoral de MS. São 620.523 eleitores, conforme o TRE-MS. Trata-se de contingente feminino formado por 338.886 pessoas e o universo masculino totaliza 281.637 em condições legais de irem às urnas. O número maior de quem tem título eleitoral é formado por pessoas com Ensino Médio completo: 180.229 no total.

Dividida

Segundo político com trânsito no círculo mais fechado do setor, a direita tem demonstrado que está extremamente dividida em Mato Grosso do Sul. Isso, segundo ele, poderá comprometer o projeto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é de ampliar a força do campo conservador conquistando governos, legislativos estaduais e federais, além de cadeiras no Senado.

Descoberta

Pesquisadores da Embrapa Pesca e Aquicultura (TO), descobriram que cápsulas de alho vendidas em farmácias demonstraram eficácia no combate a parasitas que atacam alevinos de pirarucu. A alternativa pode reduzir perdas na produção e diminuir dependência de produtos químicos no setor. Estudo nesse sentido foi publicado na revista científica Veterinary Parasitology.

Celebrando

A antenada colunista Loreta Zardo comemorou sua entrada na casa dos 70 anos rodeada do carinho de familiares e amigos. Foi dia 23 de janeiro, no Casablanca Adega & Bistrô. Os flashes são do arquivo pessoal.

Diálogo

ANIVERSARIANTES

SÁBADO (31)

Elizete Conceição Rodrigues Feitosa (Kinha),
Dr. João de Deus Gomes de Souza,
Amanda Kuibida, 
Maristela Franzim Souza,
Jonathan Pereira Barbosa,
Valentina Campos Gomes da Silva,
Aldo Rolim de Moura,
Edilson Vicente da Silva,
Francisco Mesquita de Mello,
Giselda Lopes de Lima Saravi,
Hugo Silva da Costa,
Isva Batista Schroeder Marques,
Luciana Ganiko,
Nelson Mitugo Yamashita,
Weverton Vieira Nogueira,
Giuvani Dias da Silva,
Berenice Nascimento de Souza, 
Cleiton Rocha, 
Waldir Neves Barbosa, 
Eurides Balaniuc,
Vicente Maximiano de Barros,
Camila Maksoud Torrecilha Cancio, 
Edson Uete Kamá,  
Maria da Glória Paim Barcellos, 
Alfredo Gomes, 
Rômulo Lolli Chetti, 
Dr. Rogério Fernandes Neto,  
Luiz Manzione Filho,  
Ieda Maria Amado,  
Simone Abdalla Rezek,  
José Paulo da Costa Aoki,
Ruy Fernandes Freitas de Carvalho,
Denise Maria de Campos Haendchen Gonsalez, 
Miguel Gomes Filho,
Irene Maria Pereira de Souza,
Getúlio Ribas, 
Ramiro Borges Júnior,
Osvaldir Flores Nunes,
Sirlei Aparecida Rulli Teodoro, 
Daniela Nogueira,
Danilo Nogueira,
Rafael Francisco Filho, 
Lourdes Oliveira Coelho, 
Itamar Falcão da Rocha, 
Edson Alves Mota,
Félix Jara Júnior, 
Nádia Cristina Pereira Carvalho,  
Wanda Eulina Nowak Cruz, 
Vilma Chaparro Lino, 
Dulce Maria Martins,  
Dr. Luiz Augusto Morelli Said, 
Elizabeth Márcia Tramarin, 
Maria Inês Banducci Amizo, 
Zenira Rodrigues de Freitas, 
Rogério Silva Espíndola,
Celso Marchioro,
Tereza Salete Zamboni,
Suelem Karoline Campoçano,
Murilo Bezerra Sabka,
Rosemary Rodrigues Baís do Vale,
Sizuo Uemura,
Dr. César Augusto Sobrinho,
Nilson Olimpio Battiston,
Carlota Wendisch, 
Dr. João Bosco de Araújo Alarcon,  
Débora Frossard Pasquali Yamamoto,  
Cleber Spigoti, 
Racib Panage Harb, 
José Carlos Macena de Britto Junior,
Marina Castilhos Souza Umaki,
Cristina Aguiar Santana Moreira,
Diego Baltuilhe dos Santos,
Joice Bitencorte Bielsa Marcato.

DOMINGO (1º/2)

Ieda de Faria Molina, 
Dr. Alexandre Cury, 
Josyne Andréa Simioli Fontoura Correa, 
Luiz Adive Palmeira,
Nasmen Mahfouz,
Kelly Cristina Nascimento Saad,
Ignácia Vera de Andréa,
Taltiney Amabile Vendramini Duran,
Waldir Pedroso de Oliveira,
Célia Ramires da Silva,
Anacleto Gheno, 
Juçara Gois Pais,
Mauro Lutterbach Lobato,
Sandra Rodrigues Oruê da Silva,
Gilson dos Reis,
Antonio Toshime Arashiro,
Gervasia Del Socorro Saldanha,
Kilza Corrêa Botelho,
Mirian Satsuko Abe,
Nestor Catelan,
Pedro Nunes de Siqueira Júnior,
Rubens Keniti Nakaya,
Rui Manoel Alves Tavares,
Maria Salete Zenhofen,
Mariá Recalde Grilo,  
Neuza Graziano Russo,
Alan Gustavo Barbosa Monteiro, 
Dânia Cristina Correia Sotoma Arguelo,
José Manuel Dias Alves,
Jaqueline Carvalho 
Pinheiro dos Santos,
Eliza Ibrahim Zaher do Nascimento,
Tânia Aparecida Pinto,
Maria Eliane Filizola Costa,
Dr. Jonas Escórcio Neto, 
Lianey Barbosa, 
Audalio de Freitas Souza,
Eduardo Eugênio Siravegna,
Beatriz Helena de Souza 
Bexiga de Carvalho,
João Benedito Yama Higa, 
David Melgarejo,
Bruno Rodrigues Almeida, 
Antônio João Flôres, 
Eunice Azevedo,
Marlene Mansour Mendes,
Daniella Souza Freire,
Durval Lima Ferreira,
Marcelo Fernandes Braz,
Marilúcia Martins,
José Maria Lopes,
Laura Rodrigues Mello,
Juliano Coelho Arakaki,  
Dr. Celso Fetter Hilgert,  
Carmem Kamiya Nakao, 
Dr. José Nogueira de Souza Júnior, 
Simão Pedro mMonteiro Haddad,
Emygdio Alves de Queiroz Neto,  
José Inácio Correia,
João Carlos de Assumpção Filho,
Fernando Soiti Kinjo,
Emory Alves Peres,
Ednéia Pegoraro Florêncio Cilli,
Regiane Cléia Borges Nanni,
Mohamed Reni Alves Akre,
Anna Paula Falcão Bottaro Machado,
Bonifacio Tsunetame Higa Júnior,
Magda Janete Wilde Callegaro, 
Edson Takeshi Nakai,
Fábio Corcioli Miguel,
Robson Nicola Dichoff,
Matheus Valerius Brunharo.

*Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2966, quinta-feira (29/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2966, quinta-feira (29/01): veja o rateio

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6940, quinta-feira (29/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6940, quinta-feira (29/01): veja o rateio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6941, sexta-feira (30/01)
Economia

/ 22 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6941, sexta-feira (30/01)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3600, quinta-feira (29/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3600, quinta-feira (29/01): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3601, sexta-feira (30/01)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3601, sexta-feira (30/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 22/01/2026

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?