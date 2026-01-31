Ainda não fez o planejamento do início do ano? Veja 6 dicas para evitar prejuízos no seu negócio

OPORTUNIDADE

Com 44 vagas, curso de especialização terá início em março e inscrições abertas até 23 de fevereiro

Especialização em Dança de Salão da UFMS é a primeira do tipo ofertada em Mato Grosso do Sul Divulgação

Pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) passa a ofertar uma especialização em Dança de Salão. O curso será oferecido pela Faculdade de Educação (Faed) e tem como proposta aprofundar conhecimentos teóricos e práticos de profissionais e interessados na área.

As inscrições seguem abertas até 23 de fevereiro, por meio de edital disponível no site da UFMS. Ao todo, são ofertadas 44 vagas para ingresso em 2026, distribuídas entre ampla concorrência, ações afirmativas e candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Coordenador da especialização, o professor da Faed Marcelo Rosa destaca o fato inédito da iniciativa no Estado. Segundo ele, cursos de pós-graduação voltados à dança ainda são raros no país, especialmente fora dos grandes centros.

“É a primeira vez que essa especialização é realizada em Mato Grosso do Sul. Especializações em dança não são tão comuns, tivemos poucas experiências nesse formato. A ideia é oferecer um espaço para quem gosta, estuda ou trabalha com dança de salão ampliar seus conhecimentos e vivências”, explica.

Além do aprimoramento técnico, o curso propõe uma formação ampla, que envolve questões pedagógicas, artísticas e sociais da dança. A grade curricular inclui disciplinas sobre elementos cênicos, coreográficos e metodológicos, com foco em como ensinar a dança de salão em diferentes contextos.

Entre os conteúdos, também está a dança de salão queer, que aborda discussões sobre gênero e sexualidade.

“Nós temos disciplinas ligadas aos elementos cênicos, coreográficos e metodológicos da abordagem pedagógica, de como se ensina a dança de salão. Na dança de salão queer, por exemplo, temos uma discussão de gênero muito forte e da sexualidade, buscando desconstruir os papéis rígidos de dama e cavalheiro e proporcionar novos horizontes”, ressalta o coordenador.

No eixo prático, os alunos terão contato com diferentes estilos, como tango, forró, samba, lindy hop, west coast swing e forró roots. O curso ainda prevê um aprofundamento nas relações entre psicologia e dança, com ênfase nos impactos positivos da prática para a saúde mental.

“Vivemos em um contexto marcado por ansiedade e depressão. A dança de salão é uma ferramenta importante para trabalhar afetividade, vínculo e bem-estar emocional”, pontua Rosa.

Podem participar do processo seletivo candidatos com diploma de graduação ou curso sequencial de formação, em qualquer área, reconhecido no Brasil ou revalidado quando obtido no exterior. Também serão aceitos diplomas estrangeiros em processo de revalidação, sendo essa etapa obrigatória para a emissão do certificado de especialista.

A taxa de inscrição é de R$ 60. O curso terá 18 mensalidades de R$ 255. Candidatos com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, comprovada pelo Cadastro Único do Governo Federal, podem solicitar isenção da taxa de matrícula e gratuidade das mensalidades.

As aulas começam no dia 13 de março e serão realizadas de forma presencial, no Laboratório de Dança do curso de Educação Física, no bloco 8 da UFMS, em frente ao portão 20 do Estádio Morenão, em Campo Grande.

Mais informações sobre critérios, cronograma e documentação exigida estão disponíveis no edital da especialização.

