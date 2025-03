Além da celebração das escolas de samba campeãs, tem enterro dos ossos e muito mais

A escola conquistou o seu 22º título pelo desfile realizado na segunda-feira, na Praça do Papa, e recebe a láurea hoje, com a festa do samba programada para as 19h, no Armazém Cultural; entrada franca - Foto: Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Os foliões de maior fôlego não tem do que reclamar. O carnaval comparece na agenda cultural deste fim de semana com atrações bem variadas e cheias de apelo para quem já se recuperou da folia ou ainda mantém a animação lá em cima. A celebração das escolas de samba campeãs entre as sete que desfilaram, na segunda e na terça-feira, na Praça do Papa é uma grande oportunidade para rever ou conhecer o talento das agremiações.

A festa, com acesso gratuito, no Armazém Cultural (Esplanada Ferroviária), está programada para as 19h de hoje, consagrando as performances que a Vila Carvalho (1º lugar, com prêmio de R$ 30 mil), a Deixa Falar (2º lugar, com R$ 20 mil) e a Catedráticos do Samba (3º lugar, com R$ 10 mil) mostraram na avenida. A Catedráticos, que empatou em terceiro lugar com a Igrejinha, acabou levando a melhor no critério de desempate.

“Quero destacar a nossa homenageada, Dona Inêz [matriarca da escola]. Porque um filho, quando entra em desespero, chora é no colo da mãe. E tivemos dois carros destruídos pelo fogo às vésperas do Carnaval do ano passado. Ela foi, como sempre, o nosso maior suporte”, exalta o Mestre Wlauer, que comanda a Bateria Poderosa da Vila Carvalho, e promete “muito samba de primeira” a quem pintar na Esplanada.

O tema da verde e rosa campo-grandense, que tem as mesmas cores da carioca Estação Primeira de Mangueira, foi De Matriarca à Força Feminina da Nação Verde e Rosa, justamente um tributo à maternal figura de Inêz Mônica de Castro, a Dona Inêz, de 83 anos, 50 deles dedicados ao Carnaval e esteio maior da escola.

MULHER NO FORRÓ

A Vila chegará à Esplanada, entre outros destaques, com passistas de categoria, a exemplo de Douglas (mestre-sala) e Flavinha (porta-bandeira), seu rei (Pierre) e sua rainha (Lara Morena), além da rainha mirim Manuelle.

Mas o enterro dos ossos começa mais cedo, às 17h, com três blocos engrossando a despedida do carnaval: Forrozeiros MS, na Esplanada Ferroviária, que promete um tributo ao Dia Internacional da Mulher; Bloco Eita, na Praça Maria Fumaça; e o Quebra Ossos, na Rua General Melo.

MULHER NO SOUL

Na Cervejaria Canalhas (Rua Oceano Atlântico, nº 99, Chácara Cachoeira), outros estilos musicais tomarão conta do primeiro fim de semana pós-carnaval. Hoje, a partir das 18h, tem a Cassino Boogie, banda veterana da cena local, com duas décadas de excelentes serviços prestados aos fãs do soul e de outras vertentes da chamada black music norte-americana. Do naipe de metais à cozinha, comandada por Gonçalo “Sapão” Junior no baixo e Emerson Cambará na bateria, a CB costuma incendiar a plateia com a sua pulsação.

E amanhã, às 20h, será a vez de Erica Espíndola assumir o palco da Canalhas, dialogando também com o soul, o blues e todo o legado da black music ao lembrar expoentes femininos. Cantora, violonista e compositora, recentemente elogiada pelo astro Ney Matogrosso, a artista, que costuma se dedicar a um repertório autoral, deixará as suas canções em segundo plano nessa apresentação para se dedicar, no show “Furiosas!”, ao set-list que montou em homenagem às divas Janis Joplin (1943-1970) e Tina Turner (1939-2023).

“Não será apenas prestar uma homenagem, a ideia é canalizar a energia bruta e a emoção visceral dessas duas mulheres icônicas que marcaram gerações com suas vozes inigualáveis”, conceitua Erica, conhecida pela conexão rápida e espontânea que estabelece com o público por meio do seu vozeirão. Uma forma, portanto, instigante.

Os ingressos para os dois shows na cervejaria estão disponíveis pela plataforma Sympla. Maiores informações podem ser obtidas pelo número de telefone e WhatsApp (67) 98187-8194.

MULHER NO ROCK

Outra veterana que encabeça a agenda cultural do fim de semana do Dia Internacional da Mulher é a cantora, compositora e guitarrista Leca Harper. Dona de um estilo e carisma singulares, que a levam a manter um público cativo e sedento por onde ela passa, a roqueira é um dos destaques da feira cultural da Praça Bolívia, neste domingo, das 9h às 14h, com acesso gratuito, estandes de arte, artesanato, alimentação e bebidas, além de campanha de adoção de pets e outras novidades relacionadas aos bichos de estimação.

Quem também se apresentará por lá, entre as oito atrações musicais previstas, é o grupo de samba Nó na Madeira. A Praça terá ainda o Projeto Xadrez na Árvore. Endereço: Vila Nova Ipanema, Bairro Santa Fé, entre as ruas das Garças, Barão da Torre, Anibal de Mendonça e Dias Ferreira.

MULHER NO CINEMA

O talento feminino pode ser conferido nas telas de cinema, entre outras opções, com Fernanda Torres, que ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz pela atuação como a militante contra a ditadura Eunice Paiva no filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, e com Mikey Madison, a garota de programa Ani, que se apaixona por um playboy russo beberrão no norte-americano “Anora”.

Da mesma geração de Mikey, na casa dos 20-30 anos, Monica Barbaro e Elle Fanning, que atuam na cinebiografia sobre Bob Dylan “Um Completo Desconhecido”, protagonizada por Timothée Chalamet, também brilham em cena. Entre as estreias, o terror “O Macaco” e a comédia brasileira “Uma Advogada Brilhante”, com Leandro Hassum, são os destaques.

Assine o Correio do Estado