Correio B

AGENDA CULTURAL

Além do "Baile do Magal", programação gratuita movimenta o centro de Campo Grande

Fim de semana ainda tem Sarau da Consciência Negra, no Iphan, e show da banda Dimitri Pellz, na Rua 14 de Julho; nos cinemas, "Zootopia 2" e a comédia brasileira "Mãe Fora da Caixa"

Da Redação

Da Redação

28/11/2025 - 09h30
O encerramento do Novembro Negro – a temporada de atividades dedicada à memória, à defesa e à valorização das matrizes africanas – será em grande estilo em Campo Grande, com um evento de peso na região da Esplanada Ferroviária.

É o Sarau da Consciência Negra, que ocupa a sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), no número 23 da Rua General Mello, e imediações, com uma programação ampla e gratuita a partir das 16h de amanhã.

Na gastronomia, destaca-se o Festival de Acarajé, o tradicional bolinho de feijão moído frito no azeite de dendê e recheado com vatapá e camarão. Os acarajés a serem degustados, também gratuitamente, levam a assinatura das duas mais reconhecidas quituteiras da iguaria na Capital – Zezé e Sol.

Dois documentários serão exibidos: “Ofício das Baianas de Acarajé” (2019), de Pola Ribeiro, e “Memória dos Mestres de Referência da Capoeira do Estado de Mato Grosso do Sul” (2022).

Também se apresentam o Grupo de Dança Herança dos Reis, da Comunidade Quilombola São João Batista, e três atrações musicais: o grupo Samba do Padrinho, a banda Batuque Que Canta, do Centro Cultural Instituto Projeto Livres, e a cantora Karla Coronel.

Novembro Negro - Sarau da Consciência Negra

A cantora Karla Coronel e a baiana Zezé do Acarajé estão entre as atrações do evento, que será realizado amanhã, a partir das 16h, na Esplanada Ferroviária; grátis

DIMITRI PELLZ

A banda Dimitri Pellz hoje faz show gratuito, como parte da turnê Feroz, que celebra os 20 anos de rock do grupo formado por Maíra Espíndola (vocal), André Samambaia (teclados), Heitor Teixeira (baixo), Jean Albernaz (bateria) e Michelle Meza (guitarra).

A apresentação será no Pizza Pub, na Rua 14 de Julho, nº 2.553, ao ar livre, a partir das 20h. O show acontece depois da passagem do grupo por Corumbá e antes do encerramento da turnê, que será em Dourados.

Em Corumbá, segundo informa a produção, a banda reencontrou um público intenso, atravessado por memórias e pela força da música autoral.

“O tempo que passa e transforma tudo. Vinte anos do nascimento de uma ideia sublime. Estamos resgatando músicas perdidas, e a interação com o público recoloca a banda nessa gravidade em que tudo pode se ordenar e desordenar”, diz a vocalista Maíra. A abertura fica por conta da banda Os Alquimistas.

O veterano Bosco Batera, Dani Vallejo e Fran Cavalheri (dança) prometem abrilhantar o evento com participações especiais. A turnê Feroz recebeu recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo federal, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

MÚSICA - Dimitri Pellz

A banda formada por Maíra Espíndola (vocal), André Samambaia (teclados), Heitor Teixeira (baixo), Jean Albernaz (bateria) e Michelle Meza (guitarra) celebra seus 20 anos com um show gratuito, hoje, no Pizza Pub

SIDNEY MAGAL

“Meu Sangue Ferve por Você”, “Sandra Rosa Madalena”, “Amante Latino”, “Tenho”, “Amalia Rosa” e “Me Chama que Eu Vou” são apenas alguns sucessos do repertório que o cantor Sidney Magal vai apresentar amanhã, no Clube Estoril, a partir das 22h.

O show “Baile do Magal”, que marca a carreira de cinco décadas do artista e está rodando o Brasil, conta com um elenco de bailarinos, além da banda que acompanha o cantor e promete transformar o Estoril numa animada pista de dança.

Os ingressos – a partir de R$ 135 para o primeiro lote da meia-entrada na área VIP, com open bar de cerveja, refrigerante e água – estão disponíveis no estande do Comper Jardim dos Estados, ao lado da loja O Boticário, das 13h às 19h, ou, com taxa de conveniência, pela internet – www.pedrosilvapromocoes.com.br.

Assinantes do Correio do Estado têm direito a 50% de desconto para a compra de até dois ingressos. Sócios do Clube Estoril também contam com um desconto especial. O clube abrirá as portas às 20h.

Endereço: Rua Silvina Tomé Veríssimo, nº 20, Jardim Autonomista. Classificação indicativa: 18 anos. Mais informações pelo WhatsApp (67) 99296-6565.

MÚSICA - "Baile do Magal"

Em seu novo show, Sidney Magal celebra seus 50 anos de carreira com banda completa e um elenco de bailarinos; amanhã, no Clube Estoril, a partir das 22h

RAQUEL ON-LINE

A escritora Raquel Naveira é a convidada do encontro Concerto de Poesia desta sexta-feira, que é realizado de modo virtual pela plataforma Zoom com apresentação e mediação de Nuno Rau.

Produção do Instituto Estação das Letras (RJ), o evento começa às 17h (horário de MS). Para receber o link de acesso, basta fazer a inscrição gratuitamente pelo site estacaodasletras.com.br.

Na pauta da escritora sul-mato-grossense, o processo criativo e o universo lírico que percorre suas obras, como “Ursa Maior” e “Poemas Portugueses”. Confira na página B4 desta edição o artigo do poeta Rogério Salgado sobre esses dois livros, que estão entre as melhores publicações de Raquel.

LITERATURA - Raquel Naveira

A autora de "Ursa Maior" e "Poemas Portugueses" é a convidada do encontro on-line Concerto de Poesia (Zoom), com inscrições gratuitas; hoje, às 17h

CINEMA

Nos cinemas, além do desenho animado “Zootopia 2” e da comédia brasileira “Mãe Fora da Caixa”, destaca-se “Bugonia”, do cineasta grego Yorgos Lanthimos, com as estrelas Emma Stone e Alicia Silverstone no elenco.

Na trama, Emma é a CEO de uma grande empresa, que acaba sendo sequestrada por dois homens ao ser considerada uma alienígena que quer destruir a Terra.

CINEMA - “Zootopia 2”

Foto: Divulgação

Os detetives Judy Hopps e Nick Wilde se encontram na trilha sinuosa de um réptil misterioso que chega a Zootopia e vira a metrópole animal de cabeça para baixo. Para desvendar o caso, Judy e Nick devem se infiltrar em novas e inesperadas partes da cidade, onde sua crescente parceria será testada como nunca; direção: Jared Bush.

CINEMA - “Mãe Fora da Caixa”

Foto: Divulgação

Baseado no livro de Thaís Poeta, que também rendeu uma peça, o filme mostra um casal (Miá Mello e Danton Mello) que, mesmo com todo o planejamento, enfrenta dificuldades de criar seu primeiro filho.

Diálogo

A atuação de hackers teria sido tão prejudicial que ainda não estaria conc... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (26)

27/11/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

George Bernard Shaw - escritor irlandês

O homem razoável se adapta ao mundo; o irascível tenta adaptar o mundo a si próprio. Assim, o progresso depende do homem irascível”.

Felpuda

A atuação de hackers teria sido tão prejudicial que ainda não estaria concluída a análise da dimensão do estrago. Dizem que, por enquanto, o funcionamento atual seria medida paliativa, até para fazer frente às inúmeras reclamações de segmentos que necessitam dos serviços. Ecos do descontentamento teriam chegado ao chefe-mor, que está exigindo solução urgente e real. Afinal, dados de milhares de pessoas podem ter sido acessados pelos gatunos digitais durante dois dias. Justiça seja feita: técnicos estariam se dedicando integralmente para colocar tudo “nos trinques”.

Vai?

A ausência do deputado João Henrique Catan na reunião promovida pelo PL de MS, na segunda-feira, sinalizou que dificilmente ele deverá disputar a reeleição pelo partido.

Mais

Avaliação da maioria é de que ele se “autoimplodiu” no partido diante dos ataques de rebeldia, tanto em nível estadual quanto nacional, por confrontar o acordo feito pela cúpula com lideranças de MS.

Diálogo

Uma obra do renomado pintor austríaco Gustav Klimt foi leiloada recentemente pela marca histórica de US$ 236,4 milhões, incluindo taxas, consolidando-se como a segunda pintura mais cara já vendida em leilão e a mais cara entre as obras de arte moderna. Intitulada “Retrato de Elisabeth Lederer”, ela mede cerca de 2 metros de altura e foi criada entre 1914 e 1916, retratando uma jovem herdeira e filha dos mecenas de Klimt vestida com um robe chinês. Essa venda estabelece um novo recorde para uma obra de Klimt em leilão, ultrapassando o recorde anterior de US$ 108 milhões pela venda do quadro “Dama com Leque”, realizada em 2023. A obra mais cara já vendida em leilão continua sendo “Salvator Mundi”, de Leonardo da Vinci, que alcançou o valor impressionante de US$ 450,3 milhões em 2017.

DiálogoIsadora Trad e Izabella Trad

 

DiálogoDoria Dallos, Ronnie Diamond e Gabriel Sauer

Imbróglio

O diretor-presidente do IMPCG, Marcos Tabosa, terá de ir “afiadíssimo” para explicar, amanhã, em audiência com vereadores, o imbróglio envolvendo a aplicação de R$ 1,4 milhão feita no Banco Master, que teve sua falência decretada. A “dinheirama” foi aplicada em 2023 no banco virtual, quando Camila Nascimento, hoje vice-prefeita de Campo Grande, era, à época da transação, quem comandava o instituto.

Nos mínimos...

Essa questão do IMPCG-Master levou a uma situação inusitada. Na sessão de terça-feira, PT e PL, inimigos políticos, votaram favoravelmente a fim de que se fizesse solicitação para que documentação sobre a transação fosse enviada. A proposta foi derrotada por 12 votos a 11, sob a alegação de que não seria preciso, pois o diretor-presidente viria para a audiência. Pela gana dos vereadores, ele terá de explicar “até as vírgulas das cifras”.

"Freio"

A “baciada” de medalhas de homenagens na Assembleia Legislativa de MS poderá diminuir. Projeto nesse sentido foi apresentado e pretende “colocar freio” no ímpeto dos colegas que gostam de fazer “rapapés”. Assim, conforme a proposta, cada parlamentar poderá indicar apenas uma pessoa para receber a Comenda do Mérito Legislativo. A justificativa é de que a mudança busca corrigir incoerências e que o excesso de indicações atualmente compromete a organização da cerimônia e reduz a visibilidade dos homenageados.

ANIVERSARIANTES

Zilá Correa Machado Hong Koim
Arthur Chinzarian
Fabianna Pires de Rezende Martin
Gabriel Sater
Auriel da Costa Leite
Juracy Ribeiro Barbato
Maria de Lourdes Ribeiro de Assunção Teixeira Gomes
Nilson Roberto Ribeiro Cintra
Mauro Armoa Gomes
Fernando José Coli dos Santos
Aline Macena de Oliveira Banacheski
Valnélia Pereira dos Santos
Bolivar Yule de Oliveira
Estela Maria Roos
Maria de Fátima Almeida Mecenas
Santiago Cesar Franca Budô
Rôdney Dias Cordeiro
Silvio Marães Ferreira
Rodrigo Miranda Vieira
Odalsi de Almeida Virgilio
Rayssa Ferreira Tomikawa
Dra. Ana Maria Vieira Rizzo
Dr. Daucyr Pleutin Miranda
Dr. Osanu Kato
Wilson Abreu Corrêa
Leonardo Basmage Pinheiro Machado
Angela Maria Battiston
Dr. Hosne Esgaib
Belmiro Souza da Silva
Célio Lacerda dos Santos
Marli Pereira
Maria do Carmo Martins Teodoro
Rosely Daher Sabatin
Jose Manoel Barroso de Oliveira
Lidio Recalde
Alex Armoa Teixeira
Valdenir José dos Santos
Priscila Faria Milanesi
Elizabeth Fernandes Gomes da Silva
Adriana Siqueira Amaral
Rodolfo Luiz de Oliveira
Elizena Ribeiro de Souza
Cláudio Pache Anache
Odette Youssef Saliba Orro
Helena Dias Pereira
Mirna Estela Tôrres
Armando Oswaldo Rodrigues
Wilson Teixeira de Figueiredo
Diógenes Augusto Ocampo Sanches
Cecilia Saad Cruz
Rafael Quevedo de Souza Leão
Sueli de Fatima Zago Lima
Alessandra Piano da Silva
Alexandre Olavo Guimarães
Loreto Insaurralde Neto
Nicanor Antônio de Souza
Ricardo Vasques Moreira
Arnaldo Ramão Medina
José Fernandes Zeferino
Priscila Braz Barros
José Paulino de Freitas Neto
Paulo Roberto Canhete Diniz
Edno Antônio Queiroz
Franciela Cristina Pezarico
Andréa Cadija Duarte Jafar
Paulo Osamu Nakamura
Edileuza Pereira de Almeida
Cristiane Brandão Barbosa
Olga Doralice Franco Sanabria Lopes
Lucy Meire Duarte de Moura
João Samper Del Horno
Anisio Aparecido Chacom
Carlos Augusto Lettieri
Mariana Rey Bais
Raimundo Nonato Rosa
Marcelo de Siqueira Borges
Carlos Alberto Andrino
Wanessa Espíndola Barbosa
Alexander Gimenez
Elton Luiz da Silva Lima
José Gonçalves da Cunha
Marcelo Gonçalves Mastroyannis
Elizandra de Queiroz Venâncio
Claudineia Izabel Gonçalves
Nayana de Brito Machado
Maria Conceição Braga da Silva
Dra. Lucienne Borin
Lucinéia Aragão Baptista
Carolina de Souza Boiarenko
Elza Maria da Silva
Schirley Odete Maia de Oliveira
Bruna Oliveira Costa
Maria das Graças Vieira
Eliana Glaychimam Coco
Hereno Borges
Eurico Clemente Calabrez
Julio Cesar Alves Pires
Hebert Almeida Menezes
Fabíola Porcaro de Abreu
Fernanda Flôres Vieira Santana
Joaquim Basso
Leonardo Adelar Braun
Osni Moreira de Souza
Waldirene da Silva
Roberto Larret Ragazzini
Roberto Ajala Lins

*Colaborou Tatyane Gameiro

CINE MULHERES

"Flor do Deserto"

Filme de 2009 dirigido por Sherry Hormann ganha exibição e debate no terceiro encontro de projeto de extensão da UFMS, nesta quinta-feira, no MIS, com entrada franca; a dançarina Maria Fernanda Figueiró participa da conversa com o público

26/11/2025 17h00

Liya Kebede como Waris Dirie no filme que conta a história da modelo somali

Liya Kebede como Waris Dirie no filme que conta a história da modelo somali

Projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o Cine Mulheres, Glauces e Leilas*** realiza, nesta quinta-feira (27), o seu terceiro e último encontro de 2025, com a exibição do longa-metragem “Flor do Deserto” (2009, 120min), de Sherry Hormann, no Museu da Imagem e do Som (MIS) - Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, Vila Carvalho, 3°. andar. A sessão é aberta ao público, com entrada gratuita, e começa às 18h30.

A partir da história real da modelo Waris Dirie, o filme apresenta como tema central de sua narrativa a mutilação genital feminina, prática ainda comum na atualidade em países da África e do Oriente Médio, que também tem registros de ocorrência em regiões da Ásia e da América Latina. Polêmico e pouco debatido, o assunto poucas vezes vem à tona como deveria, já que envolve tabus culturais e a intimidade do corpo feminino, além de necessariamente provocar uma reflexão crítica de combate a tradições muito arraigadas.

AUTOBIOGRAFIA

Daí decorre a importância de “Flor do Deserto”, que baseia sua narrativa no livro autobiográfico de mesmo nome lançado pela modelo - em coautoria com Cathleen Miller - em 1998, e que ganhou publicação no Brasil no ano de 2001 pela editora Hedra. Nascida numa família nômade no deserto da Somália, país localizado no nordeste do continente africano, Waris Dirie sofreu mutilação genital, aos quatro anos de idade, como muitas garotas de sua tribo.

Para fugir de um casamento não desejado, ela foge, aos 13 anos, atravessando a pé o deserto até chegar à capital, Mogadíscio, e de lá partindo para a Inglaterra. Apesar de todos os solavancos porque passou, Waris consegue sobreviver em Londres, onde se tornaria modelo de projeção internacional, chegando a integrar o elenco de um dos filmes da franquia 007 - “Marcado para a Morte” (1987), de John Glen.

O FILME

Em “Flor do Deserto”, o filme, Waris é interpretada pela também modelo Liya Kebede, que figura no elenco de “O Bom Pastor” (2006), produção dirigida e estrelada por Robert De Niro. Ela vaga pelas ruas da capital inglesa com as vestes típicas de seu país. Quando conhece Marilyn (Sally Hawkins), uma vendedora que sonha em ser bailarina, seu destino começa a mudar. Marilyn acaba hospedando Waris em seu quarto de pensão.

Longa-metragem destaca também a sororidade

Terry (Timothy Spall), um fotógrafo importante, nota a beleza da futura modelo no café onde Waris trabalha. A carreira começa de um jeito promissor, mas a jornada rumo ao estrelato nas passarelas é atravancada por problemas no visto. Nesse meio tempo, a jovem somali cai nas graças de uma agente ególatra, arranja um pretendente, frustrando-se em seguida, e, sobretudo, se (re)descobre enquanto mulher, contando, muitas vezes, para isso com a cumplicidade que estabelece com Marilyn.

O passado de menina aldeã é recobrado em flashbacks que ajudam o espectador na compreensão do xis do problema. Há humor, thrilling e muita emoção no longa-metragem da diretora germano-norte-americana, que, se não busca escapar de uma certa linearidade na condução da história, consegue ter força suficiente para fazer as plateias dialogarem com um tema tão controverso e delicado, tornando-se um peça de trabalho bem eficiente para iniciativas como o Cine Mulheres Glauces e Leilas***.

O CINECLUBE

Coordenado pela psicóloga e professora Jacy Curado, o projeto busca, por meio de obras audiovisuais e de “perspectiva psicossocial”, abordar temas candentes do universo feminino contemporâneo, a exemplo de “relacionamentos afetivos, sexualidade, questão racial, desigualdade de gênero, trabalho precário, etarismo, solidão, solitute, solteirice, participação política e democracia”. A dançarina e psicóloga Maria Fernanda Figueiró participa da sessão desta quinta-feira para interagir com o público durante o debate após a projeção.

 

