Além do "Baile do Magal", programação gratuita movimenta o centro de Campo Grande

O encerramento do Novembro Negro – a temporada de atividades dedicada à memória, à defesa e à valorização das matrizes africanas – será em grande estilo em Campo Grande, com um evento de peso na região da Esplanada Ferroviária.

É o Sarau da Consciência Negra, que ocupa a sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), no número 23 da Rua General Mello, e imediações, com uma programação ampla e gratuita a partir das 16h de amanhã.

Na gastronomia, destaca-se o Festival de Acarajé, o tradicional bolinho de feijão moído frito no azeite de dendê e recheado com vatapá e camarão. Os acarajés a serem degustados, também gratuitamente, levam a assinatura das duas mais reconhecidas quituteiras da iguaria na Capital – Zezé e Sol.

Dois documentários serão exibidos: “Ofício das Baianas de Acarajé” (2019), de Pola Ribeiro, e “Memória dos Mestres de Referência da Capoeira do Estado de Mato Grosso do Sul” (2022).

Também se apresentam o Grupo de Dança Herança dos Reis, da Comunidade Quilombola São João Batista, e três atrações musicais: o grupo Samba do Padrinho, a banda Batuque Que Canta, do Centro Cultural Instituto Projeto Livres, e a cantora Karla Coronel.

A banda Dimitri Pellz hoje faz show gratuito, como parte da turnê Feroz, que celebra os 20 anos de rock do grupo formado por Maíra Espíndola (vocal), André Samambaia (teclados), Heitor Teixeira (baixo), Jean Albernaz (bateria) e Michelle Meza (guitarra).

A apresentação será no Pizza Pub, na Rua 14 de Julho, nº 2.553, ao ar livre, a partir das 20h. O show acontece depois da passagem do grupo por Corumbá e antes do encerramento da turnê, que será em Dourados.

Em Corumbá, segundo informa a produção, a banda reencontrou um público intenso, atravessado por memórias e pela força da música autoral.

“O tempo que passa e transforma tudo. Vinte anos do nascimento de uma ideia sublime. Estamos resgatando músicas perdidas, e a interação com o público recoloca a banda nessa gravidade em que tudo pode se ordenar e desordenar”, diz a vocalista Maíra. A abertura fica por conta da banda Os Alquimistas.

O veterano Bosco Batera, Dani Vallejo e Fran Cavalheri (dança) prometem abrilhantar o evento com participações especiais. A turnê Feroz recebeu recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo federal, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

SIDNEY MAGAL

“Meu Sangue Ferve por Você”, “Sandra Rosa Madalena”, “Amante Latino”, “Tenho”, “Amalia Rosa” e “Me Chama que Eu Vou” são apenas alguns sucessos do repertório que o cantor Sidney Magal vai apresentar amanhã, no Clube Estoril, a partir das 22h.

O show “Baile do Magal”, que marca a carreira de cinco décadas do artista e está rodando o Brasil, conta com um elenco de bailarinos, além da banda que acompanha o cantor e promete transformar o Estoril numa animada pista de dança.

Os ingressos – a partir de R$ 135 para o primeiro lote da meia-entrada na área VIP, com open bar de cerveja, refrigerante e água – estão disponíveis no estande do Comper Jardim dos Estados, ao lado da loja O Boticário, das 13h às 19h, ou, com taxa de conveniência, pela internet – www.pedrosilvapromocoes.com.br.

Assinantes do Correio do Estado têm direito a 50% de desconto para a compra de até dois ingressos. Sócios do Clube Estoril também contam com um desconto especial. O clube abrirá as portas às 20h.

Endereço: Rua Silvina Tomé Veríssimo, nº 20, Jardim Autonomista. Classificação indicativa: 18 anos. Mais informações pelo WhatsApp (67) 99296-6565.

RAQUEL ON-LINE

A escritora Raquel Naveira é a convidada do encontro Concerto de Poesia desta sexta-feira, que é realizado de modo virtual pela plataforma Zoom com apresentação e mediação de Nuno Rau.

Produção do Instituto Estação das Letras (RJ), o evento começa às 17h (horário de MS). Para receber o link de acesso, basta fazer a inscrição gratuitamente pelo site estacaodasletras.com.br.

Na pauta da escritora sul-mato-grossense, o processo criativo e o universo lírico que percorre suas obras, como “Ursa Maior” e “Poemas Portugueses”. Confira na página B4 desta edição o artigo do poeta Rogério Salgado sobre esses dois livros, que estão entre as melhores publicações de Raquel.

Nos cinemas, além do desenho animado “Zootopia 2” e da comédia brasileira “Mãe Fora da Caixa”, destaca-se “Bugonia”, do cineasta grego Yorgos Lanthimos, com as estrelas Emma Stone e Alicia Silverstone no elenco.

Na trama, Emma é a CEO de uma grande empresa, que acaba sendo sequestrada por dois homens ao ser considerada uma alienígena que quer destruir a Terra.

Os detetives Judy Hopps e Nick Wilde se encontram na trilha sinuosa de um réptil misterioso que chega a Zootopia e vira a metrópole animal de cabeça para baixo. Para desvendar o caso, Judy e Nick devem se infiltrar em novas e inesperadas partes da cidade, onde sua crescente parceria será testada como nunca; direção: Jared Bush.

Baseado no livro de Thaís Poeta, que também rendeu uma peça, o filme mostra um casal (Miá Mello e Danton Mello) que, mesmo com todo o planejamento, enfrenta dificuldades de criar seu primeiro filho.