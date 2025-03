Alguns bolsonaristas estão brigando como crianças em parquinho de diversõe... Leia na coluna de hoje

Correio B+

Confira destinos e atrações ao redor do mundo que celebram a força e a influência das mulheres na sociedade.

Ao destacar pioneiras, compartilhar trajetórias e ressaltar conquistas que moldaram a sociedade, o Dia Internacional da Mulher, celebrado hoje, 8 de março, reafirma a importância da igualdade de gênero e o impacto das mulheres na história.



Para os viajantes que buscam experiências enriquecedoras, os museus desempenham um papel fundamental na preservação da memória e na valorização dessas contribuições. À medida que o interesse por viagens com significado cresce, e 31%* dos brasileiros expressam interesse em visitar museus ou galerias quando viajam, a Booking.com – uma das maiores empresas de reserva de hospedagem, aluguel de temporada, voos e outros serviços de viagem - destaca destinos e atrações ao redor do mundo que celebram a força e a influência das mulheres na sociedade no Correio B+ desta semana...



Ouro Preto, Minas Gerais

Com ruas de pedra, casarões coloniais e igrejas históricas, Ouro Preto é um destino que preserva memórias e celebra a força das mulheres ao longo do tempo. Além de ser um dos mais importantes centros culturais do Brasil, a cidade abriga museus e espaços que exaltam o papel feminino na preservação da história, da arte e das tradições.



No Museu da Inconfidência, os visitantes podem conhecer a trajetória de personagens que desafiaram os padrões de sua época, além de ter contato com registros históricos que evidenciam o impacto das mulheres na sociedade colonial. Já no Museu do Oratório, é possível observar uma coleção única de oratórios produzidos e mantidos, em grande parte, por mulheres ao longo dos séculos, refletindo sua religiosidade e influência nas tradições da região.



Ouro Preto também se destaca pelo seu artesanato, com feiras e mercados onde artistas e artesãs locais perpetuam técnicas tradicionais, como a confecção de peças em pedra-sabão. Além disso, a cidade abriga iniciativas culturais que exaltam a presença feminina na música, no teatro e nas artes plásticas, oferecendo aos visitantes uma experiência rica e inspiradora.

Oaxaca, México

Conhecida como a capital culinária do México, Oaxaca é um ótimo destino para quem procura celebrar as contribuições das mulheres ao rico patrimônio cultural. A cidade abriga diversas comunidades indígenas, muitas das quais reconhecem a importância das mulheres na preservação de tradições, artes e artesanato.



Com uma atmosfera de cidade pequena e comunidade unida, também é um destino seguro para mulheres que viajam sozinhas. Os visitantes podem conhecer os mercados locais, com tecidos e cerâmica feitos por artesãs, e participar de oficinas lideradas por mulheres que fortalecem essa comunidade.



A cena gastronômica da região também é repleta de cozinhas comandadas por mulheres, como a experiência aula de culinária tradicional Oaxaqueña com receitas da vovó. Nela, os visitantes aprendem a preparar aperitivos, bebidas tradicionais, salsas e pratos principais, enquanto ouvem histórias das tradições locais.

Tasmânia, Austrália

A maior ilha da Austrália, a Tasmânia, faz parte de um país pioneiro no sufrágio feminino, concedendo o voto às mulheres em 1903. O destino proporciona uma imersão na história das mulheres que marcaram a luta por direitos e igualdade.



Exposições, museus e passeios guiados contam as histórias de mulheres visionárias, incluindo uma viagem para a fábrica feminina de Cascades em Hobart. O local revela o passado de mulheres e meninas que sofreram deslocamento forçado, mas que também desempenharam um papel essencial na construção da sociedade australiana.



A experiência de explorar a Tasmânia oferece uma perspectiva profunda sobre as contribuições femininas ao longo da história.

Roma, Itália

Uma das cidades mais famosas do mundo, Roma é repleta de história, inclusive de mulheres influentes. De imperatrizes a poetas, as mulheres da Roma Antiga conseguiram se libertar dos papéis tradicionais de gênero e deixar sua marca na história.



Os visitantes podem conhecer pontos turísticos ligados a estas figuras femininas e até mesmo fazer um passeio sobre as mulheres escarlate da renascença. Além disso, o trabalho de artistas mulheres e suas contribuições para as artes adornam os muitos museus e galerias de Roma.



Com exposições, passeios e museus, Roma convida os viajantes a mergulhar nos legados históricos de muitas mulheres importantes que moldaram o passado da cidade e continuam a inspirar.

Charleston, EUA

Charleston se destaca por sua rica história e pelo papel fundamental que mulheres desempenharam na política, na educação e nos direitos civis nos Estados Unidos. Para quem quiser uma experiência prática para aprender sobre as mulheres que influenciaram a cidade, o passeio sobre mulheres de Charleston e vinhos é uma ótima opção.



Com foco em educar os visitantes, o passeio conta a história das mulheres que mudaram a cidade política, social e economicamente, e oferece uma visão inspiradora e edificante das vidas e realizações delas, mesmo com as adversidades.



Charleston também é conhecida por ser amigável e acolhedora, sendo uma cidade segura para viajantes mulheres. Com um bairro histórico e eventos culturais, a cidade oferece uma experiência enriquecedora para quem deseja explorar sua história e cultura.

Hanói, Vietnã

Situado ao longo do Delta do Rio Vermelho, Hanói é uma cidade vibrante que tem um papel fundamental na política, tradição e cultura do Vietnã. A cidade tem uma história de resiliência e liderança que é mostrada em atrações como o passeio no Museu da Mulher Vietnamita, que destaca os papéis das mulheres no desenvolvimento do país.



Os viajantes que visitam o Bairro Antigo podem saborear a cozinha vietnamita, e muitos dos restaurantes são liderados por chefs mulheres que estão na vanguarda da inovação culinária.



Para conhecer a rica história e cultura de Hanói, o viajante pode embarcar em um passeio de jipe guiado por mulheres para conhecer pontos turísticos e locais escondidos e apoiar empreendedoras. Combinando vida urbana vibrante e pontos turísticos históricos, Hanói é um destino inspirador para celebrar o protagonismo feminino.

